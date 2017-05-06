Тори лидируют на местных выборах в Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тори праздную победу

Консервативная партия добилась успеха на прошедших в четверг выборах в местные органы управления в Соединенном Королевстве, проведя в муниципальные советы свыше 500 своих кандидатов и дополнительно завоевав контроль над представительными органами 11 городов.

Местные выборы - своеобразная репетиция всеобщих выборов, которые пройдут в Великобритании 8 июня.

Результат региональных выборов оценивается экспертами как самый большой успех для находящейся у власти партии за последние 40 с лишним лет.

В проигрыше оказались лейбористы, утратившие, в частности, большинство в муниципальном совете своего давнего оплота Глазго, который они контролировали десятки лет, а также Партия независимости Соединенного Королевства UKIP, которая после успеха референдума о "брексите", по мнению многих, потеряла главный смысл своего существования.

Либеральные демократы, традиционно третья партия страны и единственная на сегодняшний день политическая сила, последовательно представляющая интересы противников "Брексита", осталась практически при своих.

В Шотландии победили местные националисты во главе с первым министром региона Николой Стерджен, хотя и не столь убедительно.

Главное впереди

По оценке эксперта-социолога из университета Стрэтклайда Джона Кертиса, на сегодняшний день за тори готовы голосовать 38% британцев, за лейбористов - 27%, за либдемов - 18%, за UKIP - 5%.

При этом разрыв между консерваторами и лейбористами сократился за последние недели с 17 до 11 процентов.

Кертис прогнозирует на всеобщих выборах победу консерваторов, хотя и не сокрушительную, при этом напоминая о переменчивости настроений избирателей.

Наблюдатели также указывают, что на местных выборах тема "брексита" не имела первостепенного значения, а экономическая политика тори в наибольшей степени импонирует сегодня среднему британцу.

Реакция лидеров

Премьер-министр Тереза Мэй в своем заявлении по итогам выборов не стала раньше времени праздновать победу, предостерегла коллег от чрезмерной самоуверенности и призвала партийных активистов упорно бороться в каждый из оставшихся дней, а рядовых сторонников - непременно прийти 8 июня на избирательные участки, ибо "ничего никому не гарантировано".

Тереза Мэй неоднократно выражала мнение, что, чем убедительнее будет победа консерваторов на всеобщих выборах, тем сильнее окажутся позиции ее кабинета на предстоящих трудных переговорах с ЕС об условиях "брексита". Многие аналитики, однако сомневаются, что этот фактор имеет большое значение для руководителей континентальной Европы.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал результаты выборов "весьма разочаровывающими", но тем не менее заявил, что он и есть именно тот человек, который способен наилучшим образом донести идеи партии до избирателей.