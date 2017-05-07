Сирийские беженцы назвали сына в честь премьер-министра Канады

Правообладатель иллюстрации AFRAA BILAN Image caption Мама и сын только что приехали домой из больницы

Мохаммед и Афра Билан, беженцы из Сирии, нашедшие приют в Канаде, назвали новорожденного сына в честь ее премьер-министра.

Джастин Трюдо Билан появился на свет в четверг в Калгари. Он третий ребенок Мохаммеда и Афры.

Раньше молодые супруги жили в Дамаске, где Мохаммед работал парикмахером. Правительственные солдаты арестовали его и несколько дней продержали в заключении - как выяснилось, по ошибке. После этого Мохаммед и Афра решили больше не испытывать судьбу, и в феврале прошлого года прибыли в Монреаль, где первым их впечатлением был непривычный холод.

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK/MUHAMMAD BILAN

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK/MUHAMMAD BILAN

Теперь они и их дети получили официальные статус беженцев. 29-летний Мухаммед работает продавцом в овощном магазине. Муж и жена порядочно усовершенствоввали свой английский и вполне довольны жизнью.

С ноября 2015 года, когда Джастин Трюдо возглавил правительство, Страна Кленового Листа приняла свыше 40 тысяч беженцев из Сирии. Около тысячи из них живут в Калгари.

Глава кабинета лично приветствовал прибывающих сирийцев в аэропорту, а в январе этого года, когда новый президент США Дональд Трамп издал указ, ограничивающий въезд граждан нескольких исламских стран, заявил, что политика Канады в этом вопросе останется неизменной.

"Он [Джастин Трюдо] прекрасный человек, - заявила Би-би-си по телефону Афра Билан. - Он помогает людям. Нам захотелось как-то выразить нашу благодарность ему и всей Канаде".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Джастина Трюдо появился полный тезка

Это уже второй такой случай. В феврале нынешнего года другая супружеская пара из Сирии, живущая в провинции Онтарио, назвала сына Джастином.