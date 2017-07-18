Почему в Индии пытались запретить "Помаду под паранджой"
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Почему в Индии пытались запретить "Помаду под паранджой"

  • 18 июля 2017

В Индии пытались запретить прокат фильма "Помада под паранджой", в котором рассказывается о жизни мусульманок и индуисток.

Для того чтобы переубедить цензоров, понадобилось полгода.

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