Equifax заявила о краже персональных данных 143 млн американцев

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Для взлома использовалась уязвимость в системе безопасности на сайте компании

Одно из крупнейших в мире бюро кредитных историй Equifax заявило об утечке персональных данных 143 миллионов своих клиентов в США.

Как говорится в сообщении компании, с мая по июль 2017 года злоумышленники получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Для этого использовалась уязвимость в системе безопасности на сайте компании.

Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к персональным данным еще 182 тысяч человек - жителей Великобритании и Канады.

"Компания не обнаружила свидетельств, что была затронута персональная информация клиентов из других стран", - говорится в сообщении.

Базы данных с информацией о корпоративных клиентах затронуты не были.

Глава Equifax Ричард Смит принес извинения клиентам и пообещал завершить расследование в ближайшие недели.

"Мы гордимся тем, что являемся лидером в сфере обработки и защиты персональных данных, и мы проводим тщательный анализ наших мер безопасности", - говорится в заявлении Смита.

Equifax имеет представительства в 24 странах, в том числе в Великобритании и России, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек. Бюро было основано в 1899 году, его штаб-квартира расположена в Атланте.

Бюро кредитных историй занимаются обработкой и хранением данных об исполнений физическими и юридическими лицами обязательств по кредитам и займам, а также предоставляют кредитные отчеты и оказывает другие сопутстсвующие услуги (например, оценивают кредитоспособность потенциальных заемщиков, используя собственные технологии - так называемые скоринговые модели).

По данным российского представительства Equifax, в бюро хранится 243,6 млн кредитных историй клиентов из России.