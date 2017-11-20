Полуголый на коне: образ Путина в американских мультсериалах

Правообладатель иллюстрации Fox Broadcasting Company Image caption Отношения Путина с героем "Гриффинов" можно кратко описать фразой "все сложно"

Президент России Владимир Путин в очередной раз появился в эпизоде юмористического мультсериала "Гриффины".

Изображающий российского лидера герой оказался одним из персонажей 16-го сезона (серия "Пити IV"), где отец семейства Гриффинов Питер пишет политику письмо о том, что любой американец может легко побить любого русского.

После этого изображающий Путин персонаж прилетает в США и избивает Питера, пока того держат за руки охранники "российского президента". Впоследствии мужчины полуголыми катаются на лошадях, снова дерутся, а затем танцуют на боксерском ринге.

В заключение выясняется, что "президент России" отравил чай Питера радиоактивным веществом - очевидная отсылка к смертельному отравлению полонием бывшего офицера Федеральной службы безопасности России Александра Литвиненко в Лондоне.

Когда "Путин" находится в США, ему приходит сообщение от "президента" Дональда Трампа с предложением поучаствовать в сексуальных приставаниях к женщинам.

Русская служба Би-би-си вспомнила другие известные примеры появления "Путина" в американских сериалах за годы его нахождения у власти.

"Гриффины"

3-я серия 8-го сезона "Шпионы, напоминающие нас" (2009).

Правообладатель иллюстрации Fox Broadcasting Company Image caption В отличие от своего прототипа мультяшный Путин курит сигареты

Стьюи - одаренный маленький сын Питера и Лоис Гриффинов - и прямоходящий лабрадор ретривер Брайан знакомятся с голливудскими актерами Чеви Чейзом и Дэном Эйкройдом.

Обе кинозвезды оказываются американскими шпионами, которые ищут так называемых "спящих шпионов" из СССР, оказавшихся в США в годы "холодной войны".

Преследуя одного из советских разведчиков - Адама Веста, - четверка попадает в Россию, где и знакомится с тогдашним "председателем правительства России" Владимиром Путиным.

Американцы образуют союз с политиком, который также хочет остановить Веста прежде, чем тот нанесет ядерный удар по Америке. Все заканчивается хорошо: ядерной войны удается избежать.

"Путин" в "Гриффинах" подчеркнуто брутален. Например, в какой-то момент он прикуривает сигарету от автомата Калашникова (в реальной жизни политик не курит).

"Южный парк"

13-я серия 9-го сезона "Освободите Виллзиака" (2005).

Правообладатель иллюстрации Comedy Central Image caption Телеканал "2х2" вырезал из серии фрагменты с участием Путина при показе в России

Российская экономика находится в не лучшей форме, и Кремль под руководством "Владимира Путина" ищет любые способы пополнения казны.

В этот момент "Путину" звонит персонаж "Южного парка" Кайл и просит его доставить на Луну косатку из местного дельфинария, которая просит его об этом человеческим голосом (по сюжету это оказывается розыгрышем сотрудников учреждения).

За полет в космос российское правительство просит 20 млн долларов, которых у Кайла нет.

Когда он говорит "Путину", что киту нужно вернуться на Луну к его семье, российский лидер решает, что его разыгрывает тогдашний американский президент Джордж Буш-младший. В итоге "Путин", выругавшись, бросает трубку.

Высмеивая стереотипы американцев о России, авторы сериала помещают российского президента и его правительство не в Кремль или Белый дом, а в Собор Василия Блаженного.

Среди неназванных персонажей-министров, которые фигурируют в эпизоде, зрители узнали бывшего премьера Михаила Фрадкова, бывшего министра экономического развития и торговли Германа Грефа, а также Дмитрия Рогозина, в настоящее время занимающего должность вице-премьера.

При показе в российском телеэфире в 2009 году канал "2х2" вырезал все фрагменты с участием Путина из серии - опасаясь, как сообщали российские СМИ, санкций российских регуляторов.

"Симпсоны"

Специальный выпуск 28-го сезона "Гомер голосует" (2016).

Правообладатель иллюстрации Fox Broadcasting Company Image caption Трамп выигрывает выборы в "Симпсонах" с результатом 102%

В ходе президентских выборов 2016 года незнакомец на избирательном участке пытается уговорить Гомера Симпсона проголосовать за Дональда Трампа, а не за Хиллари Клинтон, как изначально хотел герой.

В частности, мужчина говорит, что Трамп поможет сделать Россию "снова великой" (аллюзия на предвыборный слоган кандидата "Сделаем Америку снова великой!").

Гомер отказывается голосовать за кандидата и нападает на незнакомца, который по сюжету оказывается переодетым президентом России.

Под занавес "Путин" топлес седлает коня и говорит, что благодаря вмешательству Москвы "Дональд Трамп" побеждает с результатом в 102% голосов.

Эпизод заканчивается сценой сноса московского Кремля, на месте которого строят казино.

Серия увидела свет в середине октября 2016 года - примерно за три недели до выборов, на которых вопреки прогнозам экспертов Трамп победил Хиллари Клинтон. В настоящее время в США проводится расследование предполагаемых попыток вмешательства России в американские выборы.

"Карточный домик"

Семь серий 3-го и 4-го сезонов (2015-2016).

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Биографии Путина и президента России Петрова (слева) из "Карточного домика" отчасти пересекаются

Хотя Путин непосредственно не фигурирует в сериале о теневой стороне американской политики "Карточный домик", в нем есть персонаж, напоминающий многим зрителям нынешнего хозяина Кремля, - вымышленный президент России Виктор Петров.

Биография героя во многом напоминает путинскую с добавлением брутальности. Петров участвовал в афганской войне, где ему удалось убить моджахеда с помощью штыка от винтовки (в биографии Путина ничего подобного нет).

После службы в армии Петров, как и Путин, строил карьеру в Комитете государственной безопасности СССР. После распада Советского Союза персонаж "Карточного домика" пошел в политику.

Для Петрова фигурирующий в сериале президент США Фрэнк Андервуд - третий по счету американский президент за время его нахождения у власти в России.

В третьем сезоне Петров прилетает в Вашингтон для переговоров с Андервудом, в ходе которых он отказывается идти на какие-либо компромиссы.

На приеме в Белом доме одновременно с ним у Андервуда гостит российская группа Pussy Riot (роли ее участниц сыграли реальные активистки группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина). Pussy Riot в лицо обвиняют президента России в том, что он продал половину собственной страны олигархам.

Также в ходе визита в США Петров пристает к жене Андервуда Клэр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жизнь подражает искусству: реальная встреча двух президентов отчасти напоминала ее сериальный аналог

Позднее в России задерживают американского ЛГБТ-активиста Майкла Корригана, а Фрэнк и Клэр Андервуды прилетают в страну, чтобы добиться его освобождения.

В ходе визита, в частности, выясняется, что несмотря на публичное осуждение гомосексуалов, Петров на самом деле считает законы против геев варварскими, но вынужден скрывать это, чтобы сохранять поддержку населения.

Наиболее разительное различие между Путиным и Петровым - внешность: актер Ларс Миккельсен, сыгравший "российского президента", выше Путина примерно на 20 сантиметров.

В ходе реальной встречи Путина и Трампа летом 2017 года фотограф поймал двух лидеров в позах, сильно напоминавших аналогичную сцену из "Карточного домика". В ней американский лидер протягивает российскому коллеге руку, а тот как будто не замечает приветственный жест и сидит с непроницаемым лицом, уставившись в пространство.