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В воскресенье Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. О том, что происходило на месте падения Ан-148, в Домодедово и в родном для разбившегося лайнера Саратове, в репортаже Русской службы Би-би-си.

Семеновское: хаос и неразбериха

Первыми к месту катастрофы Ан-148 добрались жители деревни Семеновское, рядом с которой и рухнул самолет.

"Сильный свист в небе, потом падает… Мы думали, это из Жуковского которые летают, что они разбились, а потом уже люди туда пошли. Там куски, обломки, - рассказала Би-би-си местная жительница Ольга. - Вот Леха ходил, - добавляет она, обращаясь к своему другу.

"Видел письма и кишки. И всё, больше ничего не видел, - описал увиденное Алексей. - Там обувь валялась, куртки..."

По словам Ольги, к месту катастрофы успели сходить почти все местные жители. Обломки самолета разбросало на очень большой площади, по счастливой случайности они не упали на жилые дома.

"Там дачи, возле поля, где он упал", - объяснила Ольга.

Ее друг Алексей добавляет: "Еще бы чуть-чуть, и всё".

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Еще одна местная жительница рассказывает, что от домов до места падения - около 500 метров: "На огороды обломки к некоторым упали".

Население села Семеновское по состоянию на 2010 год - 63 человека. Людей на борту потерпевшего крушение самолета было больше: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них не выжил никто.

К району, где рухнул лайнер, спасатели добирались несколько часов. Им пришлось идти пешком, техника к занесенному снегом полю подъехать смогла не сразу.

Грейдеры и трактора подогнали позже, затем полиция перекрыла дорогу от Новорязанского шоссе к деревне Семеновское, а МЧС оцепило место катастрофы.

Предприимчивые местные жители возили желающих к усеянному обломками полю на снегоходах, объездными путями. Владелец такого "такси" рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си, что за вечер успел подвезти к месту катастрофы и журналистов, и замминистра МЧС Владлена Аксенова, который почему-то шел по снегу в одиночестве. У Би-би-си, впрочем, нет официального подтверждения этой информации.

В районе катастрофы царила неразбериха, полицейские останавливали на съезде с шоссе к деревне все автомобили, не обращая внимания на номера и проблесковые маячки: корреспондент Би-би-си видел, как полицейские отказывались пропускать черную Audi с правительственными номерами серии АМР - обычно: ГИБДД такие автомобили не останавливает никогда.

К шести часам вечера почти вся занесенная снегом дорога к Семеновскому оказалась забита микроавтобусами "скорой" и полиции, грузовиками МЧС и Центроспаса.

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На место приехали несколько сотен машин, а всего в районе катастрофы работали около 600 человек.

"Чего там, можно проехать?" - спросил у корреспондента Би-би-си один из сотрудников спасательного отряда - его машина стояла в километре от деревни, в веренице других автомобилей. Он рассказал, что его расчет приехал из подольского управления МЧС. По его словам, по тревоге на место катастрофы отправили спасателей со всей Московской области.

На подъезде к месту крушения царил хаос, толпа журналистов стояла на узкой дороге в ожидании комментариев от руководства оперативного штаба, полицейские то и дело требовали освободить проезд для техники. На самом поле поисками обломков и тел погибших занимались спасатели. О том, что выживших нет, к тому моменту уже объявили официально.

Около восьми вечера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр транспорта Максим Соколов и другие чиновники, осмотрев место катастрофы, поехали обратно: Соколов еще должен был поехать в оперативный штаб в аэропорту Домодедово. Снова образовался затор: правительственные кортежи выдвинулись к шоссе, в то время как к месту падения продолжали стягиваться грузовики МЧС.

На узкой дороге с метровыми сугробами по обеим сторонам машины разъезжались с трудом.

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Поисковая операция в районе крушения самолета продолжалась всю ночь. Около четырех утра по Москве глава МЧС Владимир Пучков подтвердил, что выживших нет, и теперь сотрудникам МЧС и Следственного комитета предстоит собрать обломки самолета и фрагменты тел погибших.

Учитывая, что Ан-148 упал в занесенное сугробами поле, его части разбросало на обширной площади, а снегопад вечером воскресенья только усилился, это очень непростая задача. Пучков пообещал, что работы на месте крушения завершатся в течение семи дней.

Саратов: "Don't Worry, Be Happy"

В аэропорту Саратова, домашнем для "Саратовских авиалиний", проблемы начались с самого утра 12 февраля.

У авиакомпании сбился график отправки самолетов, в итоге сразу четыре рейса - два в Москву, в Киров и Сургут - задерживались на несколько часов.

Сотрудники аэропорта были озабочены тем, как обеспечить пассажиров горячим питанием и разместить их в небольшом терминале, когда из Домодедово начали приходить тревожные сообщения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился через считанные минуты после взлета (фото сделано 1 февраля)

К информации анонимного паблика Mash и оборвавшемуся треку Ан-128 на онлайн-карте Flightradar24 работники аэропорта поначалу отнеслись с недоверием. "Сколько раз уже такое бывало, что пропадает, а потом появляется. Да и потом со связью проблемы могут быть, рано еще делать какие-то выводы", - успокаивала коллег одна из работниц аэропорта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption К месту падения самолета в первые часы можно было добраться только на снегоходах

Еще один сотрудник, услышав о возможном крушении от корреспондента Би-би-си, стал что-то ожесточенно искать в компьютере. "Какой, говорите, рейс? В Орск, 703? Так он только через два часа должен приземлиться, конечно, еще не долетел просто", - с облегчением объявил он.

Через полчаса стало понятно, что до Орска исчезнувший борт уже точно не долетит. В аэропорте разводили руками и советовали звонить в колл-центр, где на бесконечном повторе играла "Don't Worry, Be Happy".

"Скорее новости открывай, там наш борт пропал, - говорила представитель "Саратовских авиалиний" соседке по стойке регистрации. - Еще утром же этот Ан-128 у нас в Саратове был".

Разбившийся самолет за прошедшие сутки действительно успел слетать и в Саратов, и в Пензу, и в Москву. Пресс-секретарь компании Елена Воронова уже после рассказывала журналистам, что никаких нареканий к воздушному судну не было.

Тем временем пассажиры, застрявшие в Саратове, успокаивали по телефону родственников, которые узнали о катастрофе из СМИ.

В небольшом кафе на единственном телевизоре в терминале показывали Олимпийские игры в Корее, поэтому периодически кто-то из присутствующих громко зачитывал с телефона новые подробности о крушении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Катастрофа не нарушила обычного режима работы столичного аэропорта

Когда автобус на пути к старенькому Як-42, который с трехчасовым опозданием все-таки вылетел в Москву, едва не застрял в снегу, один из пассажиров мрачно пошутил: "Тут вон до самолета не доберешься, куда уж там".

Экипаж борта "Саратовских авиалиний" выглядел грустным и очень сосредоточенным. После успешной посадки в Домодедово им хлопали чуть больше, чем обычно.

Домодедово

В московском аэропорту тем временем собралась толпа журналистов, которая надеялась получить хотя бы какую-то информацию о том, что происходило в тридцати километрах отсюда, между двумя деревнями с похожими названиями - Степановское и Семеновское.

Однако кроме самих репортеров о произошедшем ничто не напоминало: в зале вылета не было заметно людей в форме, рейсы отправлялись по расписанию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У табло с расписанием вылетов из Домодедово лежат цветы в память о погибших

Появление сотрудницы в форме МЧС и представителя пресс-службы аэропорта спровоцировало у прессы ажиотаж, однако никаких новых подробностей узнать так и не удалось. Где-то на территории аэропорта работал оперативный штаб, закрытый для СМИ. У входа была припаркована машина следственного комитета - впрочем, работа этого ведомства для посторонних глаз тоже осталась незаметной.

Не пустили журналистов и пообщаться с диспетчерами: хотя следователям сделать это удалось. Те вроде бы рассказали, что взлет Ан-148 проходил в штатном режиме, а о каких-либо проблемах экипаж доложить на землю не успел - самолет просто исчез с радаров.

Родственники погибших в Домодедово также не приехали. Многие из пассажиров, вылетающих из Москвы, вообще не знали о дневной катастрофе - они с удивлением смотрели на десятки камер, некоторые фотографировались и делали селфи на их фоне.

"А что, тут встречают сегодня кого-то?" - поинтересовалась у журналистов молодая девушка.

"Тут уже никого не встречают, разбился самолет", - ответили ей.

"Какой ужас! Слава богу, что не мой", - ужаснулась пассажирка и ушла на регистрацию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие из пассажиров в Домодедово ничего не знали о катастрофе, случившейся днем

Интерес у журналистов вызвали и пассажиры "Саратовских авиалиний", улетающие из Москвы вечерним рейсом. Те на вопросы реагировали сдержанно и, казалось, не слишком волновались перед вылетом.

К вечеру стало известно, что в аэропорт с места крушения приедет глава минтранса Максим Соколов. В течение нескольких часов пресса терпеливо ждала его приезда - как было сказано, с минуты на минуту. В ожидании чиновника журналисты гадали, что все-таки случилось с самолетом, раз за разом перебирая уже звучавшие версии: от проблем с обработкой противообледенительной жидкостью до столкновения с другим воздушным судном и технической неисправности.

В итоге министр появился в сопровождении коллег из Ространснадзора, минздрава и Росавиации ближе к 22 часам, сделал короткое заявление и на вопросы СМИ отвечать не стал.

Соколов рассказал, что первые результаты расследования правительственная комиссия огласит только завтра. Не стал он высказываться ни о возможных причинах катастрофы ("делать их преждевременно"), ни о возможных санкциях по отношению к самолетам типа Ан-128 и "Саратовским авиалиниям".

Журналисты начали выкрикивать вопросы с места, на что Соколов с виноватой улыбкой сказал: "Коллеги, ну договорились же, что сейчас без вопросов". Тем не менее на реплику о судьбе "черных ящиков" министр отреагировал: подтвердить, что их отыскали в подмосковном поле, минтранс пока не может.

Как рассказал в воскресенье уже поздно вечером во время селекторного совещания начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин, параметрический бортовой самописец на месте падения самолета обнаружен - он содержит данные о параметрах полета Ан-148, информация с него поможет выяснить, имел ли место отказ техники.

"Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.