Британский блог: можно и нужно ли прививать ребенку билингвизм?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как с раннего детства привить ребенку сразу две культуры?

Моя трехлетняя дочь Роми пошла в русскую школу. "Hi!" - с порога весело кричит она детям и учительнице, несмотря на мое занудство о том, что "в русской школе мы говорим "привет". Ну нравится человеку общаться на родном языке, а не на придуманном каком-то языке мамы. Мама, между прочим, и по-английски поймет, она проверяла.

Тема русской школы витала в воздухе давно, и необходимость уже что-то начать делать над развитием русского языка нависла надо мной как ответственной родительницей.

"А что это ты с ней по-английски разговариваешь?" - тревожно спрашивает в разговоре по скайпу моя мама. Билингвизм (или его отсутствие) стал ахиллесовой пятой моего трехлетнего с небольшим материнского опыта.

Об этом блоге: Алиса Графтон - английский нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити. Ее блог - о совмещении семьи и профессиональных амбиций в одной из крупнейших финансовых столиц мира. • Британский блог • Блоги

Мои близкие друзья по-доброму, хочется надеяться, называют меня перфекционисткой. Безусловно, никакая я не перфекционистка, и кучу вещей делаю из рук вон плохо, а до многого руки не доходят вообще.

Но вот к тому, что касается ребенка, я подхожу продумано, методично и со смыслом. Нахожу время на нужную литературу о детях, скрупулезно подошла к выбору няни, школы, кружков, спорта и досуговых мероприятий. Люблю проводить с ней время не столько со смыслом, а сколько для души - для ее и для моей. Придерживаюсь системы естественного родительства. Кормлю максимально экологически чистой едой. Ну и так далее в том же духе.

И, конечно, я слышала о преимуществах билингвизма для детей и о том, как важно говорить с ними на своем родном языке буквально с рождения. О том, что, обучая ребенка двум языкам с рождения, вы увеличиваете его интеллектуальный потенциал. Про "профессию с рождения", как как-то сказал один мой клиент… "На черный день сможет прокормиться работой переводчика", - оптимистично заявил он. К этой перспективе я подхожу скептически, поскольку предполагаю, что через 20 лет переводы мы будем полностью доверять машинам, но все же.

На практике образование в билингвальной среде оказалось сложнее, чем я думала. "Вы находитесь в проигрыше, еще даже не начав", - как-то, обсуждая билингвизм, призналась мне подруга, растящая двоих детей.

Основываясь на своем опыте, я составила несколько причин, по которым обучение ребенка своему родному языку, проживая за границей, может стать непростой задачей. Как говорится, предупрежден - значит, вооружен.

1. Какой он неродной, этот родной...

Я живу в Англии в общей сложности лет двадцать, и, поскольку я вращаюсь в основном в англоязычной среде, мне приходится прилагать усилия, если я хочу постоянно говорить на русском с дочерью.

Я не верю, что родной язык, на котором я эксклюзивно разговаривала первую половину жизни, можно забыть или, совсем смешно, начать говорить на нем с акцентом. При этом абсолютно возможно потерять привычку каждодневного общения на языке, и поэтому я порой затрудняюсь найти правильное слово в обиходе. Это влияет на беглость в разговоре с ребенком. Я работаю полный день, и час-два вечером с дочерью слишком ценны, чтобы пытаться вспомнить, а потом и объяснить ей наименование вон той штучки в ванне.

Вывод: "не забывайте читать по-русски, чтобы не потерять чувство языка", словами моей мамы.

2. Кто в вашем лагере помощников

Отсутствие проживающих рядом или часто навещающих русскоговорящих родственников, близких друзей или няни создает очевидные проблемы в вашем благом деле обучения чада великому и могучему.

Русскоязычность будущей няни шла скорее бонусом, а не обязательным требованием, для нас были важнее другие критерии. Так и получилось, что мы нашли прекрасную, но не русскоязычную, няню. Няня способствовала тому, что дочка рано и бегло начала говорить на английском, который и стал ее основным средством общения.

На 90% общение на русском происходит со мной, остальное - это скайп и личное общение с бабушкой, разговоры с моими русскоговорящими друзьями и русская школа по воскресеньям.

Отдельного упоминания требуют эксклюзивно русскоговорящие друзья ребенка. В большинстве случаев это те детки, которые растут в семьях, где и мама, и папа говорят на русском или где активно вовлечена в процесс воспитания бабушка, русскоговорящая няня или иные родственники. У Роми таких друзей нет, поэтому все, с кем она говорит на английском, прекрасно ее понимают - ей не надо изыскивать возможность быть понятой и потому прибегать к русскому.

(Очевидный) вывод: ребенок впитывает тот язык, на котором ему привычнее и быстрее завязать общение. Безусловно, всегда возможно создать искусственный круг общения из мам с эксклюзивно русскоговорящими детьми, но, положа руку на сердце, - ограниченное время с дочкой хочется проводить так, как хорошо для души, а не для галочки в графе "занятия русским".

3. А как же русские книги, мультфильмы, театр?

Я недавно приобрела приставку для просмотра программ российского телевидения. Исключительно в целях использования богатого архива детских мультфильмов.

Муж, занимающийся вопросами кибербезопасности, с подозрением рассматривал черную коробочку ресивера - на предмет ее связи с российскими спецслужбами, вероятно. Тем не менее аппарат был установлен, и дочка с увлечением стала смотреть российские и дублированные мультфильмы.

Мы взяли за правило чередовать вечера просмотров русских и английских мультфильмов. То же происходит и с книгами, но тут, каюсь, если дочка просит меня прочитать полюбившуюся ей на данный момент книгу на английском, то я не противлюсь, хотя и предлагаю сначала русские.

Я заметила, что многие сюжеты русских книг она не так любит, как английскую детскую классику, и виной этому - отсутствие контекста. Например, мы сходили на большинство театральных постановок любимых ею английских книг, но в Лондоне можно по пальцам посчитать постановки русской детской классики. Тем не менее мы ходим при любой возможности - и это действительно помогает ей полюбить русскую детскую литературу.

Вывод: контекст - это "наше все". Чем больше ребенок вовлечен в русский детский мир, тем ему интереснее в нем. Это требует отдельного организаторского энтузиазма от родителей, чья жизнь за границей не зиждется на общении внутри "рашн коммьюнити".

4. А с мамой говори только по-русски!

Прекрасная амбиция в теории и абсолютно невыполнимая на практике, опираясь на собственный опыт. Более того, я не согласна с такой постановкой вопроса, поскольку предпочитаю живое, искреннее, спонтанное общение с ребенком, а не тотальной контроль за его лингвистическим прогрессом.

Приоткрою ужасную тайну - когда Роми говорит на русском, многие звуки она произносит с трудом (например, двойные согласные в слове "спрошу"), некоторые не произносит вообще (такие как "р") и звучит абсолютно точно как иностранка (да-да, я слышу призывы найти хорошего логопеда "пока не поздно"). И тем не менее...

Я хвалю ее за любую хорошую попытку, и она рада меня радовать. То есть даже если она не говорит со мной на русском сейчас, она знает, что маме это приятно, и, надеюсь, с возрастом именно захочет делать мне приятно. Потому что, давайте смотреть правде в глаза, она знает, что это не вопрос необходимости. Она же знает, что мама и на английском неплохо изъясняется.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Английская детская классика пока воспринимается лучше, чем русская

Я оставляю за рамками обсуждения преимущества поездок в Россию или длительного пребывания в русскоговорящей среде. Тут и обсуждать нечего - если для вас это возможно и желательно, это, безусловно, способствует развитию русской речи. Когда это возможно, я, например, езжу всей семьей в бизнес-поездки и на конференции в русскоговорящие страны - и у дочки появляется возможность впитать среду, даже если это на пару дней.

Мое основное пожелание в отношении билингвизма моей дочки состоит в том, чтобы у нее сформировался интерес к языку, потому что общение на нем открывает новые границы (новые друзья в русской школе, разговоры с русскими родственниками, интересные спектакли и книги), и то, чего я очень не хочу, - это "обязаловка".

Пусть она не будет пока полностью двуязычной, но зато у нее будет близкий контакт с мамой, и пусть она знает, что сможет объяснить маме самые сокровенные вещи на своем родном языке (конечно, английском).

У нее всегда будут все необходимые ресурсы и поддержка обоих родителей в изучении русского, только эти родители не будут в плену стресса "ах, как же наш ребенок так и не стал билингвальным". Потому что в жизни есть масса поводов для стресса, но билингвизм (или его отсутствие у вашего ребенка) - точно не один из них.

Алиса Графтон - нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити.