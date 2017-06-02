Британские выборы: соцсети намекают молодежи, за кого голосовать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В преддверии досрочных всеобщих выборов в Британии возникла ситуация, когда на исход голосования могут повлиять молодые избиратели.

Влад Струков - культуролог и специалист по цифровым СМИ, доцент Лидского унивеситета в Великобритании. Блоги

Статьи-комментарии

С того момента, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о выборах, зарегистрировалось рекордное количество молодежи, более миллиона человек. Это те, кто пойдет голосовать впервые.

Политические партии развернули масштабные кампании в социальных сетях, пытаясь привлечь внимание поколения "миллениалов" - а точнее той его части, которой сейчас от 18 до 24 лет.

Они взрослели в эпоху социальных медиа, микроблогов, мессенджеров и других цифровых технологических платформ и не склонны доверять обычным СМИ. В социальных медиа они разбираются лучше других групп избирателей и скорее отличат правду от фейковых новостей.

Предпочтения миллениалов

Каковы политические предпочтения миллениалов? Опросы в Британии традиционно показывают, что молодежь скорее склонна поддерживать партии левых взглядов, а не правых, то есть среди молодежи более популярны лейбористы.

При этом, будучи поколением, изрядно поездившим по Европе с единым железнодорожным билетом, миллениалы скорее недовольны "брекситом". И дело не только в путешествиях: в ситуации, когда в Британии трудно найти работу начинающему специалисту, миллениалы в перспективе теряют возможность трудоустройства в других странах Евросоюза.

"Брексит" в самой жесткой его форме на повестке у правящей Консервативной партии, а единственные, кто ставит его под вопрос - это либеральные демократы и зеленые, но у них в целом довольно мало шансов получить сколько бы то ни было значимые результаты.

Но ситуация усложняется тем, что даже если большинство молодых людей проголосует, скажем, за лейбористов, их голоса не будут иметь одинаковый вес - из-за мажоритарной избирательной системы, действующей в Британии.

И, тем не менее, привлечь на свою сторону миллениалов партиям очень важно.

Причем не только из-за их голосов перед выборами, но еще и потому, что в Великобритании, как и в других странах, надвигается кризис традиционных политических институтов. Новые же будут сформированы новым поколением с помощью новых технологий.

Традиции и интернет

Ранее для того, чтобы предсказать, кому избиратель может отдать свой голос, здесь учитывали традиционные социальные категории: уровень образования, гендер, этническое происхождение, религия.

Теперь к этим фактором добавился еще один: какими методами интернет-общения пользуется избиратель.

Эта тенденция особенно заметна среди молодежи, так как ее политические предпочтения сформированы социальными контактами онлайн и в меньшей степени - традиционными институтами, например, школьным образованием.

Это значит, что прежние политические технологии воздействия на этих избирателей (агитация через газеты, телевизор) уже не работают.

Но когда интернет превратился в главный метод общения и потребления информации, не все были готовы взаимодействовать с избирателями таким образом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В соцсетях Терезы Мэй много фотографий, но все они официозные

"Фейсбук"- страничка Терезы Мэй, лидера Консервативной партии, расскажет вам о ее повседневной работе: здесь она встречается со студентами Оксфордского университета, здесь она выступает по телевидению, а сейчас общается с избирателями по телефону.

Очень много фотографий, но все они официозные - только редкая намекнет о любви премьер-министра к туфлям леопардовой расцветки на высоком каблуке.

У лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина много видеороликов с людьми: здесь он выступает на улице, здесь кричит в мегафон на футбольном стадионе. Это делает его страничку более динамичной, в отличие от постановочных фотографий Мэй.

Лайков у Корбина в несколько раз больше, чем у премьер-министра.

Но, конечно, пользователи редко посещают персональные странички лидеров политических партий. Всплеск интереса наблюдается за несколько недель, а иногда и дней до выборов, когда избиратели хотят определиться .

Поэтому политические партии инвестируют средства для того, чтобы самим добраться до избирателя. Так, алгоритмы соцсетей позволяют высчитать демографический портрет и общие предпочтения пользователя (от политических до музыкальных). И главная задача - поймать внимание пользователя/избирателя с помощью адресной рекламы, которая может состоять из прямого обращения, видео, ссылки, рекомендации, лайка, напоминания и так далее.

Так, накануне последнего дня регистрации для участия в выборах лейбористы рассылали молодежи видео с котиками, призывавшие зарегистрироваться.

Принцип сэлфи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фото и видео Джереми Корбина в соцсетях лайков не занимать

Как можно объяснить тот факт, что у Мэй высокие официальные рейтинги, а лайков в "Фейсбуке" меньше, чем у других кандидатов?

Возможно, дело в том, что на популярных видео у лейбористов камера обращена не столько на Корбина, сколько на людей: и тех, кто специально пришел на мероприятие, и тех, кто оказался там случайно. Поэтому, с одной стороны, лайки могут означать "да, я одобряю кандидата", а с другой - "мне нравится, что я тоже есть на видео".

Ведь современная эпоха и культура миллениалов - это эпоха самолюбования. Кажется, что люди делают сэлфи все время и везде.

Социальные медиа также работаю по принципу сэлфи: люди выбирают странички, людей и мнения, которые им нравятся и совпадают с их картиной мира. Мы бесконечно смотрим на себя и только на самих себя.

Получается, как у Пушкина в его "Сказке о мёртвой царевне и и о семи богатырях": политический процесс превращается в самолюбование, а социальные медиа заставляют нас все больше поверить, что мы и "милее, всех румяней и белее".

А потом появляется какой-то "злодей" и разрушает прекрасную картину мира, отсылает нас обратно в реальность. Если вы помните, героиня сказки Пушкина не справилась с таким возвращением в реальность и бросила зеркальце под лавку.

Такую стратегию возвращения в реальность выбрал предвыборный штаб Корбина: его кампания в "Фейсбуке" более агрессивна, динамична, в ней больше ярких лозунгов и радикальных заявлений.

Например, обещание отменить плату за высшее образование, которое сейчас для многих молодых британцев означает, что в момент, когда они получают диплом, в банке у них уже висит долг на 40-50 тысяч фунтов.

В целом трудно сказать, какая стратегия лучше сработает: стабильный, статичный образ Мэй, или взрывной имидж Корбина.

Я лично ожидаю, что в борьбе за голоса молодежи факты, естественность и искренность окажутся самыми действенными политическими технологиями.

Получается, что прежние категории - этническое происхождение, профессия, социальный статус и прочие -имеют мало значения в новую эпоху эмоций и соцсетей. Перед этми выборами каждый британец получил огромное число агитационных сообщений через соцсети, и личный опыт человека - в том числе, его опыт ориентации в социальных сетях - и будет определять ход событий.

Влад Струков - культуролог и специалист по цифровым СМИ, доцент Лидского унивеситета в Великобритании.