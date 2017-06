Паддингтон: великий медведь, которого не знали советские дети

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии много литературных медведей, но такой как Паддингтон - один

После смерти Макла Бонда - автора книг о медвежонке Паддингтоне - соцети наводнили трогательные воспоминания читателей со всего мира. Но почему Паддингтон, которому в следующем году исполняется 60 лет, не был знаком советским детям?

Медвежонок Паддингтон не оставил никакого следа в советском детстве. Хотя вполне мог бы. Персонаж Майкла Бонда - теперь один из самых узнаваемых детских героев в мире - отличался наивностью, вежливостью и ненавязчивым любопытством. Он остро чувствовал несправедливость, а вдохновением для создания его образа послужили дети-иммигранты, которых автор видел на вокзале во время Второй мировой войны.

Было ли в этом что-то идеологически опасное? Да, буржуазные ценности в книгах Бонда немного воспевались - скажем, принявшая Паддингтона в свой благополучный дом семья Браунов имела домработницу - но ведь подобного и в "Мэри Поппинс" сколько угодно.

А может, политически Паддингтон не был так уж нейтрален? Кажется, это просто чудной медведь, доставленный на лондонский Паддингтонский вокзал из далёкого Перу с табличкой "Please look after this bear" ("Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе"). Просто чужак на улицах Лондона, который сам адаптируется и хочет, чтобы его приняли. Но сегодня в его образе действительно можно уловить что-то близкое общественным движениям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Лондон не забыл, как встречать незнакомцев" - активисты в масках с Паддингтоном требуют от британского правительства в 2016 году принять детей-беженцев из лагеря в Кале

Английский писатель Майкл Бонд издал первую книгу про плюшевого медведя в 1958 году, и Паддингтон практически сразу стал звездой у себя на родине и за рубежом, затмив в Англии славу даже Винни-Пуха. Затем последовала целая серия книг и мультфильмы.

Книги про Паддингтона перевели в 40 странах, их продано больше 35 миллионов экземпляров - в частности, и уже в постсоветской России. Но в СССР, в отличие от Винни-Пуха, широкий читатель Паддингтона не знал.

Когда я впервые приехала в Лондон в 2001 году, меня поразили милые игрушечные медведи в шляпах, резиновых сапогах и английских пальто-дафлкотах (я как раз тогда сама мечтала о таком пальто!), которые украшали прилавки туристических магазинов. "Но ведь это же не Винни-Пух! - ошарашенно обращалась я к продавцам. - Он даже не похож!"

Оказалось, что и в самом деле не Винни-Пух (хотя он, конечно, тоже очень любимый англичанами медведь) стал символом всего британского, а именно Паддингтон. И в 1994 году в качестве первого предмета, отправленного на французский берег по свежевырытому туннелю под Ла-Маншем, англичане выбрали именно плюшевого медведя-путешественника в шляпе и дафлкоте, а не Винни, не бутылку эля и не открытку с королевой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 2015 год: Паддингтон и принц Уильям в Шанхае несут британскую культуру в массы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1979 год: Маргарет Тэтчер агитирует избирателей, призвав на помощь Паддингтона

Как же так сложилось, что в нашем детстве, в котором было столько любви к английской литературе, не нашлось места для одного маленького медвежонка?

Наверное, ответ прост: видимо, Паддингтон просто не попался на глаза Борису Заходеру, "русскому папе" Винни-Пуха и Мэри Поппинс. Потому что именно благодаря тонкому сказочному чутью этого переводчика и рассказчика у советских детей появилась возможность полюбить этих английских персонажей как родных. Какое счастье, что в один прекрасный день Заходер листал в библиотеке энциклопедию детской английской литературы и наткнулся на статью о плюшевом медведе с "маленькими мозгами"!

Ну а Паддингтон в России - герой совсем другого времени. Те, кто может сказать, что вырос на историях о нём, ещё даже не закончили школу.

Паддингтон пришёл к нам в русском переводе только в конце нулевых, и нельзя сказать, чтобы сразу сильно прославился. Настоящая слава на русскоговорящего Паддингтона свалилась уже после выхода в прокат полнометражного фильма британского режиссёра Пола Кинга в 2015 году.

И вот тут-то лондонский медвежонок наконец стал для российских детей привычным - и пожалуй, почти догнал по популярности "Винни-Пуха", которого, по моим наблюдениям, современные дети читают всё реже и знают в основном благодаря гениальным мультфильмам Эдуарда Назарова, снятым почти полвека назад.

Когда в московском читательском клубе "Книжный Шкаф" мы выбирали персонажа для проведения английской литературной вечеринки, дети постарше (особенно девочки) называли Алису в стране чудес и Мэри Поппинс, а вот младшие предпочли именно Паддингтона и потребовали, чтобы на празднике им подавали булочки и апельсиновый джем (по-английски "marmalade"), который так любит этот персонаж. Вовсе не мёд, который едят все остальные медведи, включая Винни-Пуха.

Когда же я напомнила им про Винни-Пуха и спросила, почему они выбрали Паддингтона, а не его, дети посмотрели на меня озадаченно: "Ты же просила назвать английского персонажа, а Винни-Пух - наш!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российская слава для Паддингтона только начинается

Кто знает, возможно, откройся тогда энциклопедия в руках у Заходера на странице про Паддингтона, и этот второй плюшевый герой тоже стал бы "наш", и пришлось бы бывшим советским детям всю жизнь умещать в своих сердцах любовь к двум плюшевым медведям одновременно.

Но, пожалуй, это даже к лучшему, что им не пришлось соперничать. Пускай теперь прекрасный смешной Паддингтон наслаждается своей запоздалой русской славой в полной мере - он и в самом деле её заслуживает. А Винни-Пух - он всё равно уже "наш", и с ним вряд ли что нибудь произойдет.

Ира Филиппова - журналист и перевдчик художественной литературы, создатель детского клуба "Книжный шкаф"в Москве.