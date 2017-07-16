Британский блог: папа в декрете - редкость или норма?

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В отпуске, на борту прогулочного кораблика на пути в порт одного живописного европейского городка, я разговорилась с мамой новой подружки моей дочки Роми.

Наши девочки мило чирикали о полюбившемся обеим детском клубе, мы с Синтией болтали о том о сём, а наши мужья философски озирали морские просторы.

Только пока мой муж наслаждался минутой спокойствия, муж Синтии занимался восьмимесячным младенцем, показывая ему проходящие мимо лодки и заботливо поя его молоком.

"Мой муж - в родительском отпуске по уходу за ребёнком", - пояснила она.

Об этом блоге: Алиса Графтон - английский нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити. Ее блог - о совмещении семьи и профессиональных амбиций в одной из крупнейших финансовых столиц мира. • Британский блог • Блоги

У меня всегда радуется сердце, когда я наблюдаю пап, активно вовлечённых в заботы, игры и воспитание ребёнка, особенно маленького.

На примере собственной семьи я вижу, насколько это важно и для папы, и для ребёнка, и для мамы. Но папа как основной родитель, обеспечивающий заботу о ребёнке, - это все-таки ещё редкость. Даже в такой прогрессивной стране как Соединенное Королевство, где роль женщин в бизнесе и развитие их карьер приветствуются и поощряются, как я уже писала в одном из предыдущих блогов.

Во многом, что касается женской карьеры, Россия и Англия - это два мира, две системы.

Я недавно - не без удовольствия - прослушала интерактивную лекцию довольно известного и весьма популярного в постсоветском пространстве "семейного психолога".

Несмотря на то, что многие из его рассуждений показались мне бесспорными и мудрыми, меня исключительно поразило отношение к работающей женщине.

Оказывается, женщина признаётся ни много ни мало заслуживающей почетный знак, если ей удалось "словить" мужчину, который предоставляет ей возможность не работать.

Не женское это дело?

Более того, он поощрял женское нежелание работать, или работать по минимуму и без энтузиазма, если уж на то сподвигли обстоятельства.

Учитывая, что поколение моей мамы и бабушки почти поголовно работали - так жило большинство советских семей, и у этого большинства не было иного выбора - неужели моё поколение и поколение, следующее за мной, столкнулись с призывами, кажущимися мне социальным откатом назад?

Отчего же работать представляется "неженственным"? Отнюдь, на своём примере и на примере многих (хотя и не всех) моих подруг я знаю, что наличие собственных денег, а не кредитной карты мужа, даёт мне возможность расчитывать траты с позиции того, что хочется и того, что нужно, а не с позиции того, какое у мужа сегодня настроение и сколько он готов на что-то потратить.

Я вижу в таком подходе бОльший баланс и бОльшую гармонию женского и мужского начал. Не боясь показаться неженственной, я ещё и признаюсь, что мне искренне нравится заниматься своим делом, я ценю свою карьеру, своих клиентов, многие из коллег перешли в ранг друзей, и я горжусь своими успехами. Мои сантименты в отношении женщины и работы не уникальны.

Несмотря на то, что и в Англии есть женщины, предпочитающие не работать как принцип, многие в конце концов жалеют о заброшенной с рождением детей карьере.

Отпуск по уходу за ребенком на двоих

Я недавно разговорилась с одной мамой троих детей из класса моей дочки, и та посетовала, что сейчас, когда младшей исполнилось три года, она жалеет, что в своё время с появлением детей ушла из одного банка в Сити насовсем. "После девяти лет вне деловой среды, я сейчас боюсь, что мне будет сложно включиться обратно", - искренне поделилась она.

Именно этой проблемой озадачилось британское правительство несколько лет назад, когда в силу вступил закон, позволяющий обоим родителям делить отпуск по уходу за ребёнком длиной в 50 недель.

Основной целью принятия закона ставилось помощь работающим папам в достижении баланса между работой и семьёй и помощь женщинам в возвращении на работу после декрета. С апреля 2015 года, когда закон был введён в действие, прошло чуть меньше двух с половиной лет, и уже можно делать интересные выводы по поводу успеха этой инициативы.

Как оказалось, менее чем 1 из 1000 имеющих на то законное право отцов, воспользовались этой возможностью.

Причинами такой непопулярности этой законодательной инициативы называют опасение мужчин того, что отпуск по уходу за ребёнком повредит их карьере, простое незнание о существовании этого варианта и нежелание женщин "делиться" "своим" отпуском. О последнем я слышала от коллеги, которая наотрез не хотела уменьшать свой декретный отпуск, поскольку хотела провести это время с ребёнком сама.

"Почему я должна укорачивать своё время с малышом, если есть возможность этого не делать?" - резонно спрашивала она. При этом, если ребёнок заболевал, то она жаловалась на то, что в семье презюмируется, что именно она будет брать дни по уходу за ним - отец ребёнка в это время доблестно служил на пользу карьере.

Таким образом, в семье баланс между маминым и папиным присутствием в жизни ребёнка склонялся явно в сторону мамы.

При этом мама была ещё и карьерно-амбициозной (и объективно талантливым и заслуживающим роста работником), и жаждала повышение, и вот тут кроется основной парадокс: если бы папе была дана возможность разделить будни ухода за ребёнком, возможно, и маме было бы легче реализоваться и в любимой работе, и как любящая мама.

В противовес этому случаю, другая моя коллега вышла на работу после девяти месяцев с ребенком, оставив последние 3 месяца "досидеть" мужу.

По её словам, это решение далось ей непросто и не сразу. Да, и она чувствовала, что жертвует своей законной возможностью провести как можно больше времени с маленьким ребенком, но как и многие семьи в таком положении, они с мужем сделали выбор в пользу карьерного успеха обоих родителей.

Она не строила иллюзий о так называемом "штрафе за материнство", когда женская карьера сходит на нет с приходом детей, и приняла непростое решение минимизировать вероятность стать его очередной жертвой. А то, что женская карьера и в Сити, и за его пределами, становится жертвой "штрафа за материнство" даже и обсуждать не приходится.

Моя ближайшая подруга была сокращена во время декрета - ход, который вполне возможно мог стоить её бывшему работодателю походом в суд по трудовым спорам в качестве ответчика.

Возвращаясь к причинам относительного неуспеха политики деления декретного отпуска между родителями, я спросила у своего мужа - весьма "включённого" в процесс воспитания ребёнка родителя - был бы он готов на такой шаг. Муж взял паузу на раздумье и в конце концов признал, что это было бы непростым решением.

Да, и традиционные шаблоны семьи присутствуют, и простое ощущение, что это как-то не очень "принято" довлеют. При этом он согласился, что именно мужчины на управляющих позициях, такие, как он, должны стать примером тем, кто на них равняется.

"Если я дам понять своей команде, что это - нормально для отца, даже в атмосфере жесткой конкуренции на рабочем рынке, то я внесу лепту в воспитание более балансированного поколения и мужчин, и женщин".

Золотые слова, подумала я. Безусловно, государственная политика "возвращения" желающих того женщин на работу не может зиждиться на едином принципе поделить между родителями отпуск по уходу за ребёнком. А что делать родителям-одиночкам или тем, у кого, например, нет финансовой возможности одному из родителей не выходить на работу более, чем пару месяцев?

Дети на работе

Моя личная (несбыточная, к сожалению) мечта как родителя маленького ребёнка - это ясли при работе. В лондонском Сити, насколько мне известно, только мультинациональная финансовая корпорация Голдман Сакс предлагает своим сотрудникам подобные услуги. Они впервые открыли ясли при компании в 2003 году на строго ограниченное количество дней пребывания в них детей сотрудников, но в 2010 году они улучшили условия для работающих семей и предоставили бесплатные места в течение четырёх недель для детей тех, кто возвращается на работу в компании после отпуска по уходу за детьми.

По прошествии этого времени, детям может быть предоставлено платное место. Преимущества таких яслей, конечно, огромны - кто из работающих родителей не захотел бы иметь возможность в течение рабочего дня спуститься в ясли и проверить, все ли у ребёнка в порядке?

Я не сомневаюсь, что это коренным образом повлияло бы на процент работников, желающих - а теперь и имеющих возможность - менее болезненно и более эффективно вернуться на работу.

Однако это решение без сомнений очень дорогое для работодателя, и потому исключительно редкое. В Лондоне примеров яслей при компаниях можно пересчитать по пальцам (одни из них - при университете, другие - при головном офисе Королевской Почты), и многие находятся под угрозой закрытия по причине дороговизны - расходы по аренде помещений и штата сотрудников известны здесь своей заоблачностью.

Альтернативный яслям вариант - это разрешение работодателя приносить маленьких детей с собой в офис, так называемая схема "babies at work".

В Англии лишь несколько компаний внедрили данную схему, и, по словам их представителей, результаты не всегда показывают рост эффективности работы сотрудников, хотя, безусловно, это компенсируется их благодарностью и лояльностью.

Несколько более реалистичным кажется вариант гибкого графика работы, позволяющий работать из дома, и не тратить драгоценное время каждый день на дорогу до места работы и обратно.

Так получилось, что в моей деятельности, крепко связанной с каждодневными личными встречами с клиентами, такой метод работы невозможен. Однако именно за гибким методом работы я вижу будущее.

Именно возможность самостоятельно определять, когда работать, а когда уделять время детям и домашним обязанностям, по моему мнению, позволит и женщинам, и мужчинам, не бояться возвращаться в рабочую среду после перерыва, реализовывать себя, применять свои таланты и наслаждаться результатами своего труда.

Возможно, для большого числа профессий ответ на эту наболевшую проблему современного рабочего мира зарыт значительно менее глубоко, чем казалось?

Алиса Графтон - нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити.