"Жизнь с аутизмом": новый герой на детском телевидении

На одном из самых популярных детских каналов Британии появился долгожданный герой. Пабло любовно создан людьми, которые по себе знают, что такое аутизм. Но самое главное? Эту передачу смотрят и "обычные" дети, начиная с двух лет.

Анна Кук - журналист, живет в Англии с 2007 года. Анна растит троих дочерей. У старшей дочки в три года был диагностирован аутизм. Этот блог - о буднях и праздниках не совсем обычной семьи и о том, как в Англии относятся к проблемам детей с нарушениями развития. Британский блог

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Пабло! Пабло! Он видит мир с разных сторон.

Пабло думает иначе, видит мир по-разному.

Вот уже неделю мои дочки распевают песенку из новой передачи про мальчика, который "воспринимает мир не так, как другие".

Пабло не любит шумные праздники, машет руками, монотонно гудит, не реагирует на слова мамы, игнорирует двоюродную сестру.

В сложных ситуациях мальчик погружается в свой собственный мир рисунков, которые помогают ему справиться с беспокойством и стрессом.

Он "выныривает" из воображаемого мира, когда снова готов воспринимать все многообразие мира настоящего.

Да-да, у Пабло - аутизм, о чем, впрочем, мои дети как раз совершенно не задумываются, и вообще не считают, что с мальчиком "что-то не так". Каждый день они просят включить им новую серию передачи, чтобы узнать, какие приключения ждут главного героя сегодня.

Я же смотрю с дочками каждый выпуск и "мотаю на ус". Удивляюсь, сколько можно почерпнуть полезной информации из детской передачи.

52-серийную передачу, названную "Пабло" - как говорят, в честь Пабло Пикассо - с начала октября в Британии показывают на канале Би-би-си для детей дошкольного возраста СBeebies.

Пожалуй, это второй случай, когда герой с аутизмом появляется в детской программе (первой была девочка Джулия из американской "Улицы Сезам).

Однако впервые мы видим не просто персонажа, действия которого интерпретируют и домысливают авторитетные взрослые (или, если так можно выразиться, "неаутичные" куклы-маппеты из "Улицы Сезам"). Мы видим мир глазами ребенка с аутизмом и можем быть уверенными, что это мировосприятие аутентично: сюжеты всех серий передачи основаны на реальных событиях и написаны при участии, а иногда и исключительно сценаристами с аутизмом.

Кроме того, всех анимированных героев "Пабло" озвучивают молодые актеры с аутизмом, а главного героя - 10-летний мальчик, который знает, что у него синдром Аспергера, и охотно говорит об этом.

Пабло и волшебные карандаши

Пятилетний Пабло живет со своей мамой. Он невербальный, то есть вслух не произносит ни единого слова, но часто улыбается, смотрит в глаза и немного объясняется жестами.

С помощью волшебных карандашей Пабло в любой момент может перенестись в свой собственный "нарисованный мир", в котором он сам - очень разумный, прекрасно говорящий и формулирующий свои мысли мальчик.

В нарисованном мире Пабло приходят на помощь его друзья, такие же "необычные", как и он:

Птичка Врен, которая все время машет крыльями - так же, как в реальной жизни Пабло машет руками - подобное поведение называется сенсорной стимуляцией или "стиммингом";

Динзавр Ноа, который очень не любит перемены и чтобы успокоить себя, монотонно "гудит" (тоже "стимминг");

Жираф по имени Драф - "ходячая энциклопедия" - он знает многие факты, выражается очень высокопарным и академичным языком, любит всех поучать;

Мышка, которая всегда говорит о себе в третьем лице. Она сверхчувствительна к звукам и яркому свету, часто жалуется, что вокруг "очень громко", закрывает лапками уши, быстро впадает в панику и начинает бегать кругами;

Орангутанг по имени Танг - очень добрый и непоседливый, но не всегда понимающий чувства и настроение своих друзей, часто веселится явно "не к месту";

И, наконец, лама, которую так и зовут - Лама - она любит держаться особняком и общается только при помощи эхолалии - то есть, повторяя ранее услышанные фразы или звуки. При этом Лама всегда умеет ввернуть фразы в нужном контексте, и в этом смысле очень напоминает мне мою дочку Лизу, которая тоже довольно часто использует для общения эхолалию .

Для кого эта передача?

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Лиза магнитными буквами на холодильнике выкладывает имя Пабло

Создателям "Пабло" хочется аплодировать стоя, потому что эта программа решает задачи на множестве уровней!

Начнем с самого главного: эту передачу смотрят "обычные" дети, начиная от двух лет. Из приключений Пабло они будут видеть, что этот мальчик боится идти на день рождения, потому что "там слишком много незнакомых людей и выражения лица, которые он не понимает".

Они поймут чувства мальчика, которому физичеcки сложно находиться в супермаркете, потому что там слишком яркий свет, громкие звуки, а среди десятков одинаковых упаковок продуктов невозможно выбрать именно ту одну, которую надо купить домой.

Они задумаются, что есть дети, которые не умеют задавать вопросы, и поэтому будут упорно сами искать до победного свои вещи, хотя так просто спросить маму, не перекладывала ли она куда-нибудь, скажем, любимую книжку.

Они удивятся, что при знакомстве Пабло не смотрит человеку в лицо, но в долю секунды замечает мельчайшие детали одежды и прически, а потом уже как паззл "собирает" из этих деталей человека целиком.

Второе. Эту передачу смотрят дети с аутизмом. Лизе очень нравятся все герои передачи. Она просит спеть с ней вместе песенку про Пабло, а магнитными буковками на холодильнике выкладывает его имя.

Как все другие мультики и передачи, Лиза любит смотреть каждую серию по многу раз, пока не запомнит до мельчайших подробностей все картинки и диалоги.

Для Лизы выпуски передачи - своего рода "социальные истории". Они помогают ей лучше понимать, что происходит вокруг нее в жизни. Например, через несколько дней после передачи про день рождения, мы пошли забирать мою среднюю дочку со школьного праздника.

- A party! Праздник! - радостно объявила Лиза, обозревая зал, полный радостных детей.

Или после передачи про супермаркет Лиза выучила песенку, помогающую справиться с пугающими рядами продуктов: "Мы сделаем одну покупку, мы сделаем две покупки, мы сделаем три покупки (количество можно менять), а потом пойдем домой!"

Для ребенка с более высокофункциональным аутизмом "Пабло" - отличный способ укрепить уверенность в себе и повысить самооценку. Представить только, про мальчика с такими же особенностями создали целую передачу, которую любит столько детей!

Третье. "Пабло" смотрят сестры и братья детей с аутизмом.

- Мама, Лиза тоже все повторяет, как Лама! - радостно кричит мне средняя дочка Катя.

- Лама! Лама! - тут же отзывается Лиза.

Мы с Катей стали часто обсуждать поступки Пабло, объяснять друг другу его поведение.

- Как ты думаешь, Катя, почему Пабло не захотел есть нарезанные квадратиками бутерброды?

- Но он любит все только треугольное! А бабушка порезала ему все на квадраты. Он просто не понял, что это его еда! - пересказывает мне сюжет передачи Катя.

- А потом динозавр Ноа показал ему, что если квадрат разделить, то получится два треугольника! И тогда Пабло показал бабушке, как порезать квадратные бутерброды, и он узнал их!

Ну и последнее - очень важное именно для меня. Эту передачу смотрят родители детей с аутизмом и другие взрослые. Они видят очень обаятельного мальчугана, который храбро пытается с помощью своих нарисованных друзей решать возникающие перед ним проблемы.

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Лизины компаньоны, игрушечные человечки, всегда с нами

Я невольно думаю про Лизу и ее игрушечных человечков, с которыми она играет до и после школы, которых мы берем во все путешествия - ведь она тоже обыгрывает с ними какие-то сюжеты, расставляет линиями, решает какие-то свои задачи.

Передача дает взрослым подсказки, как можно помочь их сверхчувствительным детям: взять в магазин наушники и темные очки, чтобы снизить сенсорную нагрузку от яркого света ламп и шума, положить в чистую постель какую-то еще непостиранную футболку, чтобы среди запаха свежего белья ребенок мог найти "свой" привычный запах.

Не про аутизм, а про понимание

Почему я так подробно рассказываю о "Пабло". Мне кажется, что подобная передача должна быть в каждой стране, созданная проживающими там людьми с аутизмом на основе их жизни и мировосприятия.

Не делающая упор на жалость и "толерантность", а просто рассказывающая о том, как разные люди могут по-разному мыслить и чувствовать. Чтобы дети росли, лучше понимая друг друга.

Как сказала создательница "Пабло" Гронья Макгиннесс, "Пабло" - это не просто телепередача, это целое движение. Так, для детей от пяти до семи лет по мотивам "Пабло" будет проведен специальный "телевизионный урок" для школ. Надеюсь, что школа моей средней дочки примет в этом участие, и это даст нам хороший повод еще раз поговорить о таких детях, как Пабло. Таких, как ее сестра Лиза.

Анна Кук - журналист, живет в Англии с 2007 года. У ее старшей дочери в три года был диагностирован аутизм.