Жизнь с аутизмом: как выбрать подарок "особенному" ребенку

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Если ребенку с аутизмом подарок не понравится, можно ждать очень честной реакции

Рождественские и новогодние праздники для меня, как и для большинства родителей, - всегда время приятных хлопот. Но угадать с подарком ребенку с аутизмом может быть непросто.

Недавно я буквально зависла в магазине на два часа ради одного подарка. Мы собирались в гости к подружке моих детей, и мне надо было поздравить всю ее семью с наступающими праздниками.

Анжелике и ее родителям я за минуту нашла, что подарить. Оставшиеся час и 59 минут я в полной растерянности бродила по магазину в поисках подарка ее старшему брату с аутизмом.

SMS-сообщение его маме с просьбой подсказать, что может понравиться Джону, не помогло.

"Я сама не знаю, что ему дарить", - получила я ответ.

В итоге я купила для Джона кружку, раскрашенную на манер компьютерной игры.

Он должен открыть подарок на Рождество - так заведено у них в семье. Не знаю, придется ли ему по душе наша кружка, но, по крайней мере, это довольно функциональная вещь, в доме пригодится.

К облегчению же мамы Джона, я не увижу его реакции. Ведь если вдруг подарок ему категорически не понравится, он обязательно выскажет свое мнение честно и, что совсем не исключено, крайне резко.

Коробочка и есть подарок

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Лизина концепция подарка на данный момент - это сам сверток

Подарки для ребенка с аутизмом на Новый год (да и другие праздники тоже) - зачастую довольно болезненная тема как для друзей и родственников семьи, так и для самого получателя.

Начнем с самого понятия "подарок" - так ли очевидно, что это вообще значит?

Буквально на днях на "елке" в нашей русской школе я поняла, что для моей старшей дочки Лизы это совсем не очевидно.

"Я хочу подарок", - прокричала Лиза, когда на празднике появился Дед Мороз.

"Лиза, а какой подарок?" - уточняю я.

"Лизе. Подарок. Лизе", - теряется дочка.

Наконец, наш весьма артистичный Дед Мороз (или Санта), между прочим, бывший десантник, раздал детям подарки. Лизины сестры Катя и Зоя побыстрее сорвали обертку, чтобы увидеть, что им досталось.

Лиза, счастливая, взяла свою красиво упакованную коробочку, осмотрела со всех сторон и убрала под стул.

Насколько я понимаю, Лизина концепция подарка на данный момент - это именно вот эта упаковка в форме куба, прямоугольника и прочих геометрических фигур, которыми подарки рисуют на картинках.

Коробочка - это и есть подарок.

Поэтому вопрос "а что ты хочешь в подарок" ставит ее в тупик. Вот же он, чего еще можно хотеть.

Лиза не одна так понимает концепцию "подарка". Многих детей с аутизмом завораживает красивая яркая обертка, гладкая или, наоборот, шершавая. Она приятна на ощупь, громко шуршит, отличный подарок! Что скрывается под оберткой, - уже не так важно.

Бывает, правда, и обратная реакция. Некоторые дети боятся притрагиваться к упаковке или слишком волнуются из-за того, что не знают, какой именно предмет скрывается внутри.

В принципе, я рада, что Лиза сейчас воспринимает подарок хотя бы в виде коробочки. Еще пару лет назад она бы не взяла даже ее, равнодушно отвернувшись. Просто потому, что яркие коробочки ее тогда не интересовали, как с ними можно играть?

Подарки-"катастрофы"

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Бывает, что на первый взгляд безобидные собачки и хрюшки приводят к слезам

Как и многим другим вещам, очевидным для обычных людей, Лизу нужно учить тому, что такое подарок, из чего он состоит, как его получать, разворачивать, открывать.

Я заметила, что, кроме всего прочего, Лизе скучно разворачивать подарочную упаковку, даже если я ей подскажу, что это нужно сделать. Ей просто не интересно открывать что-то, о чем она не знает, чего не ожидает.

А теперь о самом интересном и мучительном - том самом подарке, который, наконец, обнаруживается под слоями оберточной бумаги.

Хорошо, если заботливо выбранный родственниками подарок оставит ребенка безучастным, но ведь может и напугать.

Несколько мам детей с аутизмом поделились со мной историями о подарках, которые, вместо того чтобы обрадовать, расстроили детей.

"У меня таких историй море, про подарки-"катастрофы", - написала мне одна мама, Инна Иванова. - Один из них был - гавкающая собачка. Ребенок стоял на кухне и не заходил в гостиную, пока я не пообещала, что выкину. В итоге передарили друзьям".

Этого же мальчика напугала лисичка для кукольного театра: "Сначала сын не реагировал, а когда бабушка ее надела на руку и попыталась с ним поиграть, он спрятался в ванной. Дальше лисичку ждала участь собачки".

Другая мама рассказала о свинке на батарейках, которая ходила и хрюкала: "Симпатичная такая - розовая меховая свинка, но дочка категорически отказывалась даже прикоснуться к ней. А когда свинку включали, вообще в панике убегала. К большому разочарованию родственников, которые с любовью выбрали подарок".

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Сладости в подарок - это часто не очень хорошая идея

В еще одной семье проблемы вызвала подделка под "Лего": "Соединяется плохо и вся кропотливая работа разваливается, доводит сына до истерики".

У другой моей собеседницы, по ее словам, дома "катастрофа", когда родственники пытаются навязать то, что ребенку неинтересно, но, по их мнению, должно ему понравиться: "Танки на пульте управления, коллекции солдатиков, "Морской бой", железная дорога с поездами, все же дети мечтают о таком!"

"Наш сын до четырех лет не принимал никаких подарков. Все новое, врученное ему, воспринималось с истерикой, заставлял выбросить", - рассказала еще одна мама.

Но есть особенный подарок-"катастрофа", который лучше не дарить. И я уверена, что большинство родителей, как "особенных" детей, так и обычных, меня в этом поддержат: сладости.

Скольких истерик, слез и скандалов можно было бы избежать, если бы гости и родственники не приходили с коробками конфет или шоколадками.

К счастью, моя Лиза к ним довольно равнодушна, а вот один наш знакомый мальчик не может успокоиться, пока не опустошит все запасы сладкого в доме.

Как же не ошибиться с подарком?

Конечно, прежде всего спросить у родителей ребенка: чем он на данный момент увлекается, какие мультфильмы смотрит, каких героев любит? Предпочитает ли он музыкальные игрушки с яркими огнями или, наоборот, любит тишину? Увлекается "Лего" или сбором паззлов?

Очень часто дети, которые фанатеют от какого-то определенного мультика, будут рады получить игрушечных персонажей из него, чтобы проигрывать сюжеты дома (моя Лиза это просто обожает!).

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption С игрушками ребенок может играть по-своему, а не как положено

Ни в коем случае не надо обращать внимание на возрастную категорию игрушек. Моя восьмилетняя дочка до сих пор может с большим удовольствием играть с младенческими погремушками, мягкими телепузиками и другими героями передач для самых маленьких.

Кстати, будьте готовы к тому, что даже с обычными и подходящими по возрасту игрушками ребенок не обязательно будет играть "как положено". Например, Лиза очень любит кукол. Но она не разыгрывает с ними сценки, она любит их одевать-раздевать и разбирать на запчасти, чтобы потом снова собирать, как конструктор.

Дети с аутизмом часто любят "сенсорные" материалы - то есть те, которые вызывают приятные тактильные или визуальные ощущения: кинетический песок или мягкое тесто для лепки (особенно, если наборы "тематические - с формочками любимых мультяшных героев, видов транспорта и т.д.), светящиеся шары или переливающиеся разными цветами фонарики, воздушные шарики, мыльные пузыри или машинки, выдувающие пузыри, лампы-проекторы.

У моей дочки еще большим успехом пользуются наклейки, опять же с любимыми героями мультфильмов, и лучше всего - в наборе с альбомами, куда надо эти наклейки приклеивать.

У Лизы есть сенсорная потребность что-то делать кончиками пальцев, и в отсутствии наклеек или мелких деталей для кукол она до крови расковыривает себе ногти.

Клизма с глазами

Книги для "наших" детей - часто лучший подарок, но обязательно надо уточнить у родителей, какие именно книги интересны ребенку. Для Лизы это маленькие рассказы про ее любимого зайчика Бинга или "Октонавтов", "Телепузики" тоже пойдут, сказки с музыкальным сопровождением, книги с окошками или гармошки.

А кто-то будет рад новой энциклопедии или подписке на любимый научный журнал.

Всегда безопасным и принятым с благодарностью вариантом подарка остаются деньги. Их ребенок сам (или с помощью родителей) может потратить как на новую программу для планшета, так и на покупку таких удивительных "игрушек", что вам никогда не придет в голову.

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Дети с аутизмом любят сенсорные материалы, но еще - очень странные, на первый взгляд, игрушки

"Однажды это был набор контурных карт", - рассказала мне еще одна мама сына с аутизмом.

"На Новый год сын заказал Деду Морозу елку с гирляндой, чтоб только для него, зеленые детальки и.... та-дам! … зеленый ерш (для туалета). На вопрос, зачем ему ерш, говорит, буду играть и все чистить", - с юмором рассказывает другая мама.

"Конфуз был, когда на Новый год надарили кучу всего, дорогие игрушки, планшет, зашли в аптеку, он увидел... клизму и стал сильно ее просить. Нарисовал на ней глаза и играл с ней около года (попросил еще меньшую ей в подружки)", - приводит пример необычной игрушки еще одна мама, Катерина Мазур.

Как лучше дарить подарок?

Специалисты, в том числе британского Национального аутистического общества, рекомендуют дарить подарки вообще без упаковки, чтобы у ребенка не было стресса перед неизвестностью или сложностей с разворачиванием хитро заклеенной бумаги. Пожалуй, я сама так и буду теперь делать. Можно положить подарок в прозрачный пакет или просто наклеить на него красивый бантик.

Если игрушка накрепко прикручена к упаковке, лучше заранее все достать, вставить батарейки, вынуть детали из отдельных пакетиков, чтобы ребенок мог сразу приступить к игре.

Я всегда готова к любой реакции ребенка и не настаиваю, если он в данный момент не готов брать подарок и честно сказал, что ему не нравится.

Кстати, одна мама ребенка, который категорически не принимал ни от кого подарков, придумала такой изящный выход: гости делали вид, что случайно "забывали забрать" какие-то вещи, а сын потом их находил дома и исследовал в своем темпе.

А еще одна мама особенного ребенка просила меня обязательно написать следующее: "Подарок детям c аутизмом всегда нужно подбирать индивидуально, потому что на свете не существует двух одинаковых аутистов с одинаковыми интересами и потребностями. Они похожи на зимние снежинки: из миллиардов не найдешь ни одной похожей".

Image caption Анна Кук

Анна Кук - журналист, живет в Англии с 2007 года. У ее старшей дочери в три года был диагностирован аутизм.