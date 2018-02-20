Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже когда женщина - кормилица в семье, часто она продолжает нести ответственность и за домашние дела

С тех пор как британские женщины 100 лет назад впервые получили право голосовать, в Соединенном Королевстве изменилось многое.

Об этом блоге: Алиса Графтон - английский нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити. Ее блог - о совмещении семьи и профессиональных амбиций в одной из крупнейших финансовых столиц мира. • Британский блог • Блоги

Опасаться ареста и пыток в тюрьме за выход на митинг в этой стране, к счастью, больше не нужно.

Но неравенство полов остается - в частности, до сих пор насущна тема разницы в зарплатах мужчин и женщин, хотя с момента принятия закона о равной плате за равный труд прошло почти 50 лет.

В то же время все больше женщин становятся основными кормильцами в семье. Сейчас около 30 процентов работающих матерей в Британии приносят большую часть домашнего бюджета.

Во многом это связано с тем, что растет число матерей-одиночек, но и таких женщин, которые зарабатывают больше мужа, находясь в браке, тоже немало.

Насколько при этом схож их образ жизни с образом жизни кормильцев-мужчин? Судя по статистике и историям, которые я слышу, разница большая.

Современное общество продолжает опираться на принцип "женщина-домохозяйка" после того, как в семье появляются дети. Даже когда женщина - основной добытчик в доме.

Распределение ролей

Правообладатель иллюстрации General Photographic Agency Image caption К изменению традиционных ролей в семье привыкнуть не так-то просто

Я росла в советской семье, где активно зарабатывала и делала успешную карьеру мама, а папа во всех областях жизни был на вспомогательных ролях. У него не было конкретной собственной роли "домохозяина", "кормильца" или "основного родителя", за которую он бы полностью отвечал, и маме приходилось быть ответственной за все.

Как показывают исследования последних лет, подобные примеры актуальны и в современной Британии, в частности, в среде семей с высокими карьерными ожиданиями.

Ситуация, когда женщина зарабатывает больше мужчины, может быть основой гармоничного союза и счастливой семьи, в которой все занимаются тем, что у них получается лучше. Но часто она превращает дом в перманентное поле боя за лидерство и за право последнего слова.

В каждой конкретной семье это зависит от хрупкого баланса личного эго и общих интересов.

У одной моей знакомой, назовём её Лиза, напряженная, но очень денежная работа - она руководит инвестиционным фондом. В ее семье, на первый взгляд, все сбалансировано: муж - фриланс-журналист, двое детей в начальной школе. Они живут в большом доме в престижном районе Лондона, много путешествуют, имеют несколько автомобилей.

Уже многие годы муж зарабатывает раз в 20 меньше Лизы и, по её словам, "не перетруждается". Изначально они обсуждали, что Лиза займется карьерой, а муж будет главным по дому и детям. Но план не реализовался.

Отведя детей в школу, Лизин муж идёт играть в теннис, а потом на долгие встречи с редакторами или героями своих новых журналистских расследований.

Детей из школы забирает няня, и по вечерам его дома тоже не застать - он любит уходить в паб с коллегами.

Для Лизы проблема заключается в том, что она не чувствует поддержки дома, и в дополнение к функции "кормильца" еще и является "основным родителем". Хозяйством она тоже занимается больше мужа.

Для Лизиного мужа, воспитанного на традиционных ролях в семье, статус Лизы как "кормилицы" стал неразрешимой проблемой, вызовом его эго, вылившимся в желание противостоять, а не работать на общее благо семьи. Лиза чувствует себя и физически, и эмоционально истощенной, а муж - нереализованным и непонятым.

Равный вклад в семью

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Готовит тот, у кого есть время и желание

Иной пример - наши друзья Бронвен и Паскаль. Жена Бронвен - исполнительный директор международной развлекательной корпорации, с частыми командировками и требовательным начальником в Калифорнии. Муж Паскаль пишет гастрономические книги в соавторстве с известными шеф-поварами, а в продолжительные промежутки между проектами занимается домом и сыном.

Когда мы приходим в гости, меню ужина составляет и готовит Паскаль, отслеживает строительство дома во Франции Паскаль, занимается с сыном перед экзаменами Паскаль, а Бронвен в это время посвящает себя любимой карьере.

Эта пара вместе уже много лет, и я искренне вдохновляюсь их подходом к жизни: неважно, чьи деньги мы тратим, главное, что мы оба вкладываемся по максимуму в благополучие нашей семьи, во всех смыслах этого слова.

Пример моей семьи тоже показывает, как сильно меняется мир. Мой муж старше меня на 11 лет, он вырос в традиционной семье и, как и я, имеет напряженную, ответственную работу. При этом я приношу значительно больше денег в наш семейный бюджет.

Хочу согласиться со специалистом Сюзанн Дойл-Моррис, написавшей в своей книге "Женщины-кормильцы: секрет успеха их отношений и почему они являются будущим современной рабочей силы", что успешны отношения тех пар, где оба партнёра вносят максимальный вклад в семью.

Этот вклад совсем не обязательно должен быть финансовым, он может быть в том, что партнер берет на себя роль "основного родителя", ответственность за ведение хозяйства, эмоциональную поддержку в напряженный рабочий период.

Расхождение в зарплатах

Недавно в журнале American Sociological Review опубликовали результаты исследования, показавшие, что сейчас вероятность развода меньше, если жена образована лучше мужа или на уровне с ним. Как объяснил автор исследования, впервые в истории человечества произошёл сдвиг от модели семьи "кормилец-домохозяйка" к модели равноправных партнёров в браке, где высокий статус женщины больше не угрожает мужскому самоопределению.

Тем не менее, британская статистика о расхождении в заплатах женщин и мужчин указывает на то, что современное общество продолжает опираться на принцип "женщина-домохозяйка" после того, как в семье появляются дети.

К 40 годам среднестатистическая британская женщина отстаёт от мужчины в зарплате на 13,5 процентов, затем разрыв увеличивается ещё больше, и в возрастной группе от 50 до 59 лет мужчины зарабатывают в среднем уже на 18 процентов больше, чем женщины.

После рождения детей около 60 процентов женщин возвращаются на неполную рабочую ставку, что, естественно, ведёт к существенному уменьшению дохода и подтверждает указанную статистику.

И если для одних женщин возвращение на неполную ставку является единственным правильным выбором, для других это дань традициям общества и перманентный откат назад в карьере, которая далась с таким трудом.

Согласно авторитетному словарю Merriam-Webster, словом 2017 года стал "феминизм". Благодаря самоотверженной борьбе суфражисток 100 лет назад у нас есть право голоса, но борьба за выбор ролей продолжается.

Алиса Графтон - нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити.