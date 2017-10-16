Блог редактора. Как мы разобрали телевидение на молекулы, и что из этого вышло

В понедельник 16 октября мы запустили принципиально обновленный выпуск теленовостей Би-би-си. Эту 30-минутную передачу, которая выходит в эфир у наших партнеров на телеканале "Дождь", а также на цифровых платформах, можно назвать "деконструированным телевидением".

Я работаю на Би-би-си уже довольно давно и еще помню, как мы монтировали магнитофонную пленку бритвенными лезвиями и клейкой лентой. Помню, как мы создавали сайт практически голыми руками - писали тексты заметок в сыром HTML.

С тех пор мы прошли огромный путь - не только технологический, но и редакционный. Ведь технический прогресс и появление новых форм в журналистике идут рука об руку.

Телеведущий в темно-сером костюме, сидящий за внушительного вида столом и провозглашающий: "Говорит Лондон. В эфире Би-би-си", теперь кажется таким же анахронизмом, как нарезка и склейка магнитной ленты.

16 октября мы запустили совершенно новый вид телевизионных новостей. Его можно назвать "деконструированным телевидением". Подобно знаменитым шеф-поварам, создающим шедевры молекулярной кухни, мы разбираем новости на составные части.

С помощью огромного сенсорного экрана наши ведущие расскажут вам о происходящем в мире с помощью коротких видеофрагментов, инфографики, карт, комментариев из социальных сетей.

Программа выстроит логическую картину из пестрого коктейля информации и изображений. Мы запускаем телевидение, в котором новости сопровождаются подробнейшим контекстом и глубоким анализом - но еще и эффектом присутствия. Такого даже представить себе не могли ведущие новостных программ прошлых лет.

Мы создали телевизионную программу цифровой эпохи. Выпуск теленовостей для людей, которые уже не смотрят телевизор.

Благодаря недавним инвестициям во Всемирную службу Би-би-си мы смогли значительно расширить нашу корреспондентскую сеть в России и в других странах мира. Без этого расширения у нас не было бы возможности создать нашу новую телепрограмму. Но не было бы этой программы и без сотен других журналистов Би-би-си, которые сообщают новости из самых отдаленных уголков мира.

Лишь немногие из этих журналистов говорят по-русски, но материал, который они производят, уникален - вы не найдете его ни на одном другом телевизионном канале.

Новый выпуск новостей Би-би-си входит в ежедневный 90-минутный блок Би-би-си на телеканале "Дождь".

В этом блоке, помимо нашей новостной программы, мы предлагаем зрителям лучшие документальные и игровые фильмы Би-би-си.

Запуск новой информационной программы Би-би-си очень важен для всей нашей команды. Мы хотим делать телевидение, которое интересно именно вам - а потому просим вас поделиться своими мнениями и впечатлениями от новой программы.

Любые комментарии - одобрение, критику, даже эмодзи - мы ждем на наших страницах в "Фейсбуке", "Твиттере", "ВК" и "ОК".