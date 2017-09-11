"Принуждение к сочувствию": как в Чечне поддерживают Мьянму

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Пока из Мьянмы продолжают массово бежать мусульмане-рохинджа, отдельные горячие головы в Чечне готовы даже с оружием в руках защищать единоверцев в этой далекой от Кавказа стране.

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Массовые убийства мусульман в Мьянме - одна из самых обсуждаемых сейчас в Чечне тем.

Власти республики, устроившие 4 сентября "добровольно-принудительный" митинг в поддержку мусульман Мьянмы, на который пришло то ли больше миллиона (по версии властей), то ли максимум пару сотен тысяч человек (если судить по транслировавшейся видеокартинке), невольно подогрели интерес людей к этой теме.

Возможно, руководство региона намеревалось таким образом "выпустить пар" и сбить накал страстей, но эффект получился прямо противоположный. Теперь в активно используемых Чечне мессенджерах звучат призывы направить в Мьянму добровольцев и "мочить" буддистов.

Митинг в Грозном был действительно впечатляющим зрелищем. Сотни людей шли, стояли и сидели в центре города - с различными плакатами, транспарантами и даже сделанным наспех листками бумаги с надписями в поддержку мусульман Мьянмы и с осуждением их угнетателей.

Среди участников были и люди довольно преклонного возраста, и маленькие дети, не говоря уже о студентах, школьниках, активистах всевозможных организаций и движений.

Выступали на митинге в основном руководители, чиновники и богословы, а народ внимал, и время от времени взрывался криками "Аллаху акбар!".

Особенно впечатляющим и эмоциональным было выступление министра печати Чечни, который громогласно заявил: "Будь наша воля, мы направили бы туда [в Мьянму] такую армию, голова которой была бы у стен этих нечестивцев, а другая часть стояла у мечети "Сердце Чечни".

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Рамзан Кадыров, за пару дней до митинга в Грозном заявивший в своем "Инстаграме", что если Россия поддержит этих "шайтанов" (имея в виду официальные власти Мьянмы, которые, по его мнению, осуществляют геноцид мусульман), то он "против такой позиции России", в этот раз был на редкость миролюбив. Глава Чечни заявил, что митинг организован для того, чтобы мусульмане соседних с Мьянмой стран, в числе которых он назвал Пакистан и Индию, помогли своим единоверцам. Сам же Кадыров выразил готовность помочь мусульманам Мьянмы питанием, одеждой и всем остальным.

Мнения участников митинга относительно ситуации в далеком азиатском государстве были неоднозначными. Многие из пришедших даже не понимали толком, что именно происходит в Мьянме и о чем ведется речь.

"Я даже не знаю, где находится эта самая Бирма или Мьянма и что там происходит. Нас на митинг отправили в принудительном порядке, - сказала грозненка Зарема. - Для меня, как и для других, самой большой проблемой была жара и отсутствие воды. Вот о чем я больше всего думала, находясь там, на площади".

Всех сотрудников организации, где работает Зарема, предупредили, что явка на митинг строго обязательна, поскольку на то есть указание руководства республики.

"Еще, как и все, злилась на полицейских, которые не давали никому уйти с митинга. А что там говорили выступавшие, так толком и не поняла. Конечно, я, как любой нормальный человек, против убийств кого бы то ни было, но для этого меня не нужно тащить на митинг и заставлять стоять там часами под солнцем", - подытожила Зарема.

Среди участников митинга были и лучше осведомленные о ситуации в штате Ракхайн - из публикаций в интернете или из пересылаемых через мессенджеры видеороликов и фотографий с забиваемыми до смерти, сжигаемыми и убитыми женщинами и детьми. Многие из них сходятся во мнении, что туда следует отправить "войска Рамзана" и защитить мусульман.

"Когда идет массовое убийство людей, творятся ужасающие зверства, надо не митинговать, а решать проблему с оружием в руках, - заметил другой участник митинга, Лечи. - Мне за неделю друзья и знакомые прислали десятки роликов и фотографий, сделанных там. Я не могу понять, почему бы Рамзану не направить туда свои спецназы, "летучие отряды" и всех остальных? Вроде бы, они готовы выполнить любую задачу в любом уголке мира. Что для них Мьянма, до которой каких-то 4-5 тысяч километров?"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Митинг в поддержку мусульман-рохинджа в Грозном закончился массовой молитвой

"Клянусь Аллахом, после всего того, что я увидел в интернете о ситуации в Мьянме, я готов поехать туда и воевать против этих нелюдей с оружием в руках. И таких, как я, - тысячи", - уверяет 21-летний студент грозненского вуза Шамиль.

Представители международных правозащитных организаций рассказали "Кавказскому узлу", что самые серьезные случаи нарушения прав человека на Северном Кавказе не сопоставимы с размахом репрессий и преследования мирного населения в Мьянме.

После грозненского митинга в Чечне уже обсуждается вопрос об отправке добровольцев из числа мусульман Кавказа на "джихад" в Мьянму.

6 сентября некий неустановленный "деятель" распространил в мессенджере WhatsApp информацию о том, что "братьям и сестрам из Чечни, Ингушетии и Дагестана" нужно собраться в воскресенье, 10 сентября, в центре Гудермеса, чтобы определить число добровольцев, отправляющихся "на джихад в Бирму".

ОВД Гудермеса отреагировало на это сообщение, назвав его ложью и провокацией, и распространило ответное обращение к пользователям WhatsApp: "Официально от имени отдела МВД России по Гудермесскому району заявляем, что провокация!!! Не поддавайтесь этой лжи и не распространяйте данное сообщение!"

Других призывов собраться в Гудермесе или где-то еще, чтобы определить число людей, готовых отправиться в Мьянму, не было. Желание поехать туда воевать на стороне мусульман выражает в основном молодежь. В виртуальных обсуждениях высказывается и мнение о том, что таким образом чеченцев завлекают в новую бойню, чтобы избавиться от наиболее активной части молодежи, как это было в Сирии.

Надо сказать, что в Сирию чеченцы, да и представители других народов Северного Кавказа и республик бывшего СССР, тоже ехали защищать мусульман "от кровавого режима Асада" - и делали это вопреки установкам властей и игнорируя федеральные законы.

С Мьянмой, как кажется, дело обстоит куда сложнее, ведь публичный призыв к штыку, прямой или косвенный, очевидно, исходит в том числе и от официальных властей Чечни. Наиболее жестким стало заявление министра печати Джамбулата Умарова на митинге в Грозном. А это уже не тот контингент, который принято называть радикалами, исламистами или ваххабитами.

Среди сторонников активных действий уже идут разговоры о том, каким путем легче добраться до Мьянмы: через Турцию, Пакистан или Индию. Так что вопрос "джихада" в поддержку мусульман Мьянмы, остается открытым.

Хасан Мусаев (псевдоним). Родился в 1985 году в Волгоградской области. Окончил ВУЗ. Живу в Грозном. Основное занятие - работа в частной компании. Журналистикой увлекаюсь как хобби.

Совместно с интернет-СМИ "Кавказский узел ".