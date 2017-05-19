Блог Яны Литвиновой: зачем мы едем по предвыборной Британии

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Британия, возможно, стоит перед самыми важными выборами в своей современной истории

"Почему меня должны интересовать британские выборы?" - спросите вы и, в общем-то, будете правы.

Я, конечно, могу распространяться о том, что это одна из крупнейших экономик мира, страна, имеющая давние, хотя далеко не всегда дружественные, отношения с Россией, и поэтому заслуживает более пристального внимания.

Я могу припомнить 800-летнюю историю британской демократии, или, например, нашу систему относительного большинства при голосовании, которая с одной стороны выгодна, потому что практически исключает необходимость коалиций, но с другой - не дает однозначного представления о распределении голосов в обществе.

Так что мы собираемся проехать по Туманному Альбиону перед выборами - специально для вас.

Все это, конечно, справедливо, но по-прежнему не является ответом на вопрос: "Почему это должно быть нам интересно?"

Ну что же, давайте зайдем с другой стороны: Британия - страна небольшая. Меньше Франции, Германии и даже Финляндии с Норвегией. То есть по площади мы занимаем 12-е место в Европе, а по населению - пятое.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Видимо, и англичане, и шотландцы, и валлийцы специально оказались на одном острове, чтобы почувствовать все прелести коммунальной квартиры

Народы, волею судеб оказавшиеся соседями в нашей коммунальной квартире, просто-напросто не имели возможности расширять свою территорию обычным путем, потому что в любом направлении суша вскоре заканчивалась океаном.

По этому поводу взаимные претензии, поначалу разрешавшиеся с помощью холодного, а потом и огнестрельного оружия, так никуда и не ушли, а просто перекочевали в область политики.

В это трудно поверить, но тот факт, что на протяжении XX века консерваторы ни разу не выигрывали большинство депутатских мандатов в Уэльсе, вполне можно объяснить событиями XIII века, когда эту территорию завоевал английский король Эдуард I.

Индустриальная революция, которую Британия пережила одной из первых в мире, безжалостно поделила страну на север и юг, и мы до сих пор расхлебываем последствия.

О Шотландии и говорить не приходится: и так понятно, что националисты (Шотландская национальная партия) попробуют получить мандат на проведение второго референдума о независимости, а остальные партии, по возможности, постараются им помешать.

Но дополнительно существовала и до сих пор существует еще одна отдельная общность, которую можно назвать "людьми пограничья".

Правообладатель иллюстрации Wkimedia commons/blades Image caption Вот таким обстоятельным манускриптом епископ Глазго проклял жителей пограничья. Эта современная скульптура с выдержками из многостраничного текста хранится в галерее английского города Карлайл

Народ по обе стороны от англо-шотландской границы давным-давно понял, что полагаться, как на Эдинбург, так и на Лондон, смысла нет, и вел себя как бог на душу положит. Эти "пограничники" в начале XVI века так распоясались, что епископ Глазго их даже публично проклял.

С той поры жители этой области являются вещью в себе: если вся Шотландия голосует за националистов, "пограничники" выступают за консерваторов. Правда, они являются стойкими сторонниками членства в ЕС, так что кого они поддержат на этот раз - большой вопрос.

Ну и, наконец, самая главная причина, почему мы отправляемся в этот вояж: у нас тут просто красиво.

Мы собираемся проехать от Уэльса до севера Шотландии, останавливаясь в красивых местах и разговаривая с интересными людьми. Хотелось бы, чтобы результатом остались довольны и мы, и вы.

А вот несколько слов и от моего "подельника", автора #londonblog Бена Тавенера:

Image caption А вот и Бен, если вдруг кто-то его еще не знает

Мы поднимаем паруса и, хоть и ненадолго, выбираемся из нашей уютной и привычной лондонской берлоги.

Мы - это Яна и я, наш продюсер Катя и наш оператор, который еще не знает, что ему предстоит.

Мы планируем проехать почти вдоль всего нашего острова, чтобы принюхаться к ароматам политической кухни и понять, каким воздухом дышит страна перед этими критически важными для нашей страны выборами.

(Яна уже обещала исправлять ошибки в моих падежных окончаниях, если я соглашусь сидеть за рулем пять дней подряд… По-моему, вполне равноценный обмен, если все будет по-честному, конечно).

Мы отправимся в Уэльс, Англию и Шотландию (Северная Ирландия - это отдельная песня), поговорим с местными жителями, а заодно и покажем вам красоты британской природы. Да, разумеется, мы также намерены разнообразить наше меню лакомыми историческими и культурными кусочками.

Если же говорить о политике, то эти выборы никак нельзя назвать обычными. Шотландцы опять рвутся к независимости, любой политический разговор имеет ярко выраженную окраску а-ля "брексит", и оценить сейсмические сдвиги, которые произошли в британском электоральном сознании, пока что невозможно.

Наш премьер надеется вернуться в свое кресло, обеспечив себе солидное большинство.

Осталось только понять, не надоело ли британцам то, что она постоянно, как заезженная пластинка, повторяет "сильное правительство и стабильность"?

В общем, никто не знает, какую "зеленую и родную Англию" (так говорил о нашей стране Уильям Блейк) мы получим в результате.

Так что, если вам интересно, вы сможете следить за нашими приключениями на моей странице в Twitter и Instagram.

Пристегните ремни и поехали!