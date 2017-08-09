Блог Яны Литвиновой: английские провинциальные анекдоты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мне уже давно хочется жить как-то вот так!

- Нам туда! - Ребенок ткнул пальцем куда-то вперед.

- Почему? - В этот момент я пыталась одновременно вернуть на плечо сползающий рюкзак, открыть зонтик и развернуть карту.

- Мы ведь в ...?, - спросило дитя, назвав гостиницу известной сети, и, не дожидаясь ответа, добавило, - вот на том здании большими буквами как раз и написано ее название!

Спорить с этим заявлением было сложно, и я уже приготовилась свернуть карту, как получила ощутимый толчок в бок.

-Дочка-то поумнее мамаши будет! - Радостно сообщил мне какой-то абсолютно посторонний дядечка, лицо и фигура которого выдавали любителя пива. Хихикнув над собственной шуткой, он явно приготовился толкнуть меня локтем второй раз, но тут я уже была настороже и ловко увернулась.

Главное же в этой короткой истории было то, что она просто ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не могла бы произойти в Лондоне.

Инородное тело

Правообладатель иллюстрации Inpho Image caption Если у вас есть какие-то сомнения, то это - не Англия. И - не Британия. Это - Лондон.

Если, приехав в Британию, вы не выезжали из Лондона, то должна вас разочаровать, в Британии вы не были.

Столица, и еще несколько относительно крупных городов, типа Бирмингема и Манчестера, живут своей собственной жизнью, и с остальной страной не имеют практически ничего общего, кроме правительства в Вестминстере и королевы на троне.

Так уж получилось, что минувший год я провела в разъездах по английским просторам, транспортируя подрастающее поколение либо в различные университеты на дни открытых дверей, либо в специализированные летние школы.

С некоторым изумлением я обнаружила, что "не Лондон" мне нравится гораздо больше.

Собаки и специи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Где-то тут мы познакомились с Шаффраном, которая больше походила на корицу.

Город Чичестер на юге страны может похвастаться остатками римской стены, средневековым собором, бывшим монастырским садом, переделанным в городской парк, и небольшим университетом.

И вот там мы встретили собаку. Милейшую спаниельку вели на поводке хозяева, типичные представители среднего класса на грани (или уже за гранью) пенсии.

Ребенок немедленно попросил разрешения собаку погладить.

В 90 случаях из 100 в Лондоне на такую просьбу вы получите вежливое согласие, формальную улыбку, и, если крупно повезет, можете обменяться парой фраз с хозяевами о том, где гулять и чем кормить.

В Чичестере собачий разговор затянулся минут на 20. Пока дочь и собака наслаждались обществом друг друга, мы с хозяевами выяснили, что животное зовут Saffron, то есть Шафран, хотя по цвету ей бы больше подошло имя Cinnamon, то есть Корица, что они ее взяли из приюта, что она уже явно не молода, но ветеринары и таблетки держат ее в неплохом состоянии, что университет в городе маленький, но очень приятный, и что потенциальная студентка будет в полной безопасности, потому что город спокойный, и вообще, приезжайте почаще.

Хозяева никуда не торопились, охотно беседовали, и явно получали удовольствие от внимания к своей живности.

Неполиткорректный гражданин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собор и бывшие монастырские угодья

На следующий день мы решили зайти в собор. Пришлось немного подождать, потому что там шла какая-то свадьба. Через непродолжительное время молодожены, священник, мальчики из хора и просто любопытные вылились наружу, где свадебный фотограф принялся строить из них различные композиции.

Все это время я пережидала, сидя на низком каменном парапете. Когда же пришло время встать, то выяснилось, что мое колено, которое вот уже несколько месяцев отказывается нормально выполнять свои функции, категорически не хочет разгибаться.

Пришлось обратиться за помощью к будущей абитуриентке, которая не только превзошла меня в росте, но и обладает недюжинной силой.

Демонстративно пыхтя, дитя вытянуло меня в вертикальное положение.

- Осторожнее, - рядом с нами нарисовался немолодой англичанин с явно крашеными волосами и безупречным королевским английским, - эти низкие парапеты могут быть очень коварны!

- Да нет, - ответствовала я, - дело не в коварстве, а в том, что у меня слегка барахлит колено.

Улыбнувшись, я по лондонской привычке сочла разговор оконченным, и собралась идти, но местный житель отпускать меня явно не собирался.

- А вам нравится наш город? - спросил он.

- Вполне, - ответила я.

- А зачем вы сели на парапет, - мой собеседник решил выяснить все подробности.

- Устала, - честно сказала я, - жарко, хотим посмотреть собор, а тут тень, и вообще, если есть возможность сесть, то я сяду.

- Это правильно! - вдохновился мой собеседник, - Если вы хотите оставаться такой же молодой и красивой, какой вы несомненно являетесь, то вам непременно нужно отдыхать!

Грустно в этом признаться, но на этом месте ребенок сдержанно хихикнул.

Распрощавшись с игривым аборигеном мы пошли в собор.

- Мама! - глаза подрастающего поколения увеличились в размерах от изумления - Он что, ФЛИРТОВАЛ с тобой?!

- Ну да, честно ответила я, - а что тебя удивило?

- А зачем тебе бойфренд? - поинтересовалась наглая крошка, мгновенно построив сомнительную логическую цепочку между невинным флиртом и глубокими отношениями.

- Дорогая, - честно ответила я, - это просто ФЛИРТ, для поддержания формы. Ты что считаешь, что я уже такая древность, что никому и понравиться не могу?

Дочь окинула меня критическим взглядом ранней юности и решила быть великодушной:

- Можешь, - сказала она, - тем более, что он тоже не слишком молод!

С большим трудом воздерживаясь от репрессий, я вдруг сообразила, что представить себе такой разговор в Лондоне я практически не могу. Для выросшего в столице ребенка он тоже показался очень странным, но самое главное, что мне это очень и очень понравилось.

Разговоры просто так

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конечно, Ливерпуль - шестой по числу населения город Британии, но ритм жизни тут совсем другой

В любом городе, если у меня есть свободная минута, я обязательно захожу в магазины, где продаются нитки для вязания.

В Ливерпуле единственным таким местом, попавшимся нам на пути, был магазин известной сети универмагов.

В Лондоне в таком же отделе мое общение с продавцами ограничивается либо вопросом, есть ли у них еще вот эти мотки, которые мне понравились, или просьбой посмотреть длину нитки, если я забыла очки.

На родине "Битлз" покупка происходила совсем по другому сценарию.

- Ой, а зачем вам столько? - продавщица с интересом посмотрела на вываленный мною у кассы товар.

- Дешево, - сказала я, - я на эти нитки уже давно облизывалась, но в Лондоне они так и не подешевели, а у вас вот какая чудная распродажа!

- А вы уже из таких вязали? - продолжила допрос продавщица, явно не торопясь все это считать.

- Да, - сказала я, - только спицами, а теперь хочу попробовать крючком.

- А что вы будете вязать крючком? - в этот момент к нам присоединились две старушки, архитипичные божьи одуванчики, которые тут же радостно сообщили мне, что пришли за нитками, чтобы вязать какие-то прихватки и цветочки для церковного базара, но вот никак не могут решить, брать потоньше или потолще, и если я вяжу крючком, то что бы я им посоветовала?

Оказавшись неожиданно в роли вязального гуру, и учитывая, что дитя в тот момент было в летней школе при университете и не ныло прямо мне в ухо, что ей скучно, я с азартом (и, признаюсь, с определенной долей гордости) включилась в сравнительный анализ спиц, крючка и качества ниток.

Должна отметить, что ни один человек, дожидавшийся своей очереди платить в кассу, претензий не предъявлял. Либо они присоединялись к нашей беседе, либо молча и спокойно удалялись к другим местам оплаты.

Два мира, две морали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Винчестер давным давно был столицей Англии, но этой прошлой славы не осталось ничего, кроме туристов.

В древней столице Англии Винчестере уже другая крошка поздно вечером проголодалась, но не настолько, чтобы искать ресторан, а так, чтобы слегка перекусить.

Сил у меня к этому времени уже совершенно не было, поэтому я отправилась в бар при нашей гостинице и честно спросила у молодого человека за стойкой, нет ли у него каких-нибудь шоколадок или орехов.

Молодой человек вывалил кучу хрустящих пакетиков, из который моя дочь выбрала целую кучу.

- У меня с собой только десятка, - сказала я, - хватит?

- Юноша посмотрел на меня с интересом и, уж не знаю почему, заговорил как мастер Йода из "Звездных войн":

- Странен был бы этот мир, - произнес он, если бы все это стоило 10 фунтов!

- В Лондоне может и запросто, - возразила я.

- Но это - не Лондон, это - реальная жизнь, - заявил бармен, и отсчитал шесть фунтов сдачи.

Здравствуй, как тебя зовут?

Правообладатель иллюстрации Chris Coleman Image caption Это - центральный вход университета Edge Hill, на территории которого я встретила любопытную тетушку. А мы зашли где-то совсем сбоку.

А еще жители провинции гораздо любопытнее жителей метрополии. И от них не так легко отбиться.

Например, оказавшись с нами рядом и заслышав мой разговор с подрастающим поколением (из которого сразу становится ясно, что дети-то как раз местные, а я вот не очень), мне неоднократно задавали один и тот же вопрос: "А вы откуда?"

Ответ: "Из Лондона", - как правило, никого не удовлетворяет. Образцом настойчивости стала еще одна немолодая тетушка, у которой я поинтересовалась, верной ли дорогой мы движемся к главной приемной очередного университета.

- А изначально откуда? - тетя, обладавшая не слишком большим ростом, семенила рядом со мной, отчаянно пытаясь, во-первых, не отстать, во-вторых, забежать вперед и, в третьих, заглянуть мне в глаза.

- Из России, - стало понятно, что живой мне уйти не дадут.

- Из какого места?

- Из Москвы.

- Из самой Москвы или где-то рядом?

- Из небольшого города, в 60 милях на юго-запад от Москвы, научного центра, где построили первую в мире атомную электростанцию.

На этом месте мне стало искренне интересно, как далеко зайдет ее интерес.

- Да? Как интересно! Он как называется?

- Обнинск.

- Давно здесь живете?

- Давно.

- Лет 10?

- Больше, 20.

- Вам у нас нравится?

Тут, честно говоря, я слегка рассвирепела и ласково поинтересовалась, что она имеет в виду под "у нас"? Потому что, если "у вас" в этом городке, то, скорее да, хотя я почти ничего еще не видела, а вот если "у вас" значит в Британии, то это для меня уже давно такое же "у нас", как и для нее, потому что я уже давным-давно стала британской гражданкой.

И тут тетя выдала козырную карту, неожиданно спросив меня по-русски: "Как тебя зовут?"

Насладившись моим изумлением, она радостно расхохоталась и сказала, что это - единственная фраза, которую она знает, ну еще "здравствуй" и "до свидания", потому что ее сын женился на девушке из Санкт-Петербурга!

- Правда, мир тесен? - спросила тетушка, и мне пришлось с этим согласиться. Потому что вполне возможно, что я была первой русской (кроме ее невестки), забредшей в эту английскую глухомань.

Кто устал от Лондона?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если я все-таки уеду в провинцию, то жить рассчитываю как-то так...

Автор знаменитого словаря английского языка Сэмюель Джонсон еще в XVIII сказал: "Кто устал от Лондона, тот устал от жизни".

И тут я с ним совершенно не согласна.

Потому что я искренне и честно хочу жить так, чтобы можно было тратить 20 минут на разговоры со случайными владельцами собак, застревать в любимых мною магазинах, обсуждая вязание, болтать с официантами и барменами, флиртовать с не очень молодыми дядечками, которые не боятся, что их обвинят в неполиткорректности, и я даже готова выдерживать допрос третьей степени, отвечая, откуда я такая взялась.

В конце концов, для связи с внешним миром, слава богу, существует интернет, да и страна не настолько большая, чтобы нельзя было в любой момент прыгнуть в поезд и оказаться в шумном, анонимном, бурлящем Лондоне, где никому нет дела до моего акцента.

Жаль вот только, что с работой в таких местах, как правило, тяжело. Так что придется подождать до пенсии.