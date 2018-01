Блог Яны Литвиновой: коленный (об)вал на уроке танцев

Правообладатель иллюстрации StudioM1 Image caption Современная хореография - это, конечно, не классический балет, но очень непросто и очень и очень интересно. Честно скажу, для меня это было откровением

Не знаю, как в других странах, но если вы живете на Британских островах и ваш входящий во взрослую жизнь ребенок заявляет, что хочет обучаться танцам, вокалу, музыке, актерскому мастерству, да хоть горловому пению, то сделайте все от себя зависящее, чтобы этого не произошло.

Если же дитя окажется настырным, то у вас есть два выхода. Первый: наймите кого-нибудь, кто бы совмещал функции турагента, психолога, специалиста по конкретной дисциплине и воспитателя, чтобы он сопровождал ваше дитятко по разным местам, где ему (или ей) надо будет проходить творческий конкурс.

Второй: если у вас на такого уникального спеца денег нет, то как минимум запаситесь у своего лечащего врача антидепрессантами, снотворным - или хотя бы купите в ближайшей аптеке побольше валерьянки. Потому что жизнь ваша будет очень веселой.

Творческий конкурс, который не совсем

При поступлении на любую творческую специальность в любой британский университет или консерваторию требуется пройти прослушивание. Или просмотр, если речь идет о танцах.

Правообладатель иллюстрации Paha_L Image caption Учтите, что во время каждого просмотра вам придется водить свое взрослое дитятко за ручку, кормить, поить и успокаивать - как в те времена, когда оно было совсем мелким

Причем если вы думаете, что в конце этого процесса вам скажут твердое "да" или твердое "нет", то это не совсем так. То есть твердое "нет" вы получить можете. А вот "да" может иметь несколько оттенков.

Это может быть: "Да, мы вас берем, потому что вы такой талантливый, что не важно, как вы там сдадите свои школьные экзамены - приходите, примем, как родного".

Это может быть: "Да, мы можем, конечно, вас взять, но только при условии, если вы наберете такое-то количество баллов на выпускных экзаменах".

И это может быть: "Ну, скорее всего, "да", но только нам кажется, что на роль профессионального танцовщика вы не годитесь, а вот на учителя танцев или хореографа - может быть".

Ко всем этим удовольствиям надо добавить тот факт, что учебные заведения могут располагаться в разных концах страны, что придется выкладывать деньги за бензин или билеты на поезд, гостиницы, еду, плюс университеты еще и снимают с вас небольшую мзду за участие в просмотре. А поскольку большинство детей подает одновременно в пять учебных заведений (тут так принято), то только сами просмотры обойдутся вам в 100 с лишним фунтов!

Моральная поддержка

Вообще-то, толку от меня в этом первом вояже на просмотр не было никакого. Правда, я ребеночка, конечно, сопровождала, но в самом университете делать мне было совершенно нечего: родителей и близко не допускали, ни к собеседованиям, ни к танцам. Большинство мам бодро поскакали в центр города Чичестера, чтобы пробежаться по магазинам.

Я об этом говорю не просто так, а потому, что все они сначала исчезли, а потом стали появляться, увешанные бумажными и пластиковыми пакетами с логотипами одежных магазинов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока детишки плясали, родители решили пробежаться по магазинам

Я же была лишена этого развлечения по двум причинам. Во-первых, после Рождества и до следующей после него зарплаты с деньгами не слишком свободно, и, во-вторых, временные (будем надеяться) проблемы с коленом не допускают длительных пеших походов.

Тем более, что и дитя, посмотрев на меня страдающим взглядом сиротки из романа Диккенса, сказало, что, мол, дорогая мама, пожалуйста, никуда не уходи, мне спокойнее знать, что ты рядом.

Диванчик и добрый администратор

Правообладатель иллюстрации A-Digit Image caption Как-то так я и пристроилась, только дело происходило в административном здании университета, и ни о какой приватности там и речи идти не могло

Итак, передо мной разворачивались веселые перспективы провести более четырех часов в административном здании университета.

То же самое колено, которое в последнее время доставляет мне массу неудобств, очень не любит долгого пребывания в стоячем или сидячем положении.

Наиболее удобным является полу-возлегание в стиле мадам Рекамье со знаменитой картины Давида (кстати, я совершенно не претендую на ее красоту, но уже давно приняла на вооружение ее позу).

В качестве кушетки мог сгодиться небольшой диванчик, напротив кабинета консультанта по иностранным студентам. Этот предмет мебели явно понравился не только мне. Ближайшее изучение кушетки привело неопровержимые доказательства того, что она служила прибежищем нескольких студентов, серьезно злоупотребивших алкоголем. Запах, впрочем, был очень слаб, и это неудобство можно было спокойно пережить.

Правообладатель иллюстрации caraman Image caption Палка оказалась на редкость удобным аксессуаром: в транспорте уступают место, относятся внимательно, дверь открывают, пропускают вперед...

Следующим этапом стало задабривание дежурных администраторов. Я подхромала к стойке (как я уже успела неоднократно убедиться, палка - незаменимый аксессуар в самых разных ситуациях), и, широко улыбнувшись, обратилась к двум сидящим за ней женщинам: "Милые дамы, - сказала я, - извините, но мне тут придется у вас довольно долго торчать. Двигаться я никуда особо не могу, и сидеть мне сложно. Поэтому, я прошу прощения, что разлягусь тут у вас на диванчике, и вот, если не возражаете, то угоститесь шоколадкой!"

К счастью, накануне мы с ребенком купили коробку довольно приличных конфет, чтобы подсластить себе мрачный и дождливый вечер.

Дамы от шоколада, правда, отказались, сославшись на диету, но против моего пребывания на диванчике не возражали.

Пейзаж в интерьере

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В силу генетических особенностей мои девицы торчат среди сверстников, как кипарисы на фоне кустарника. Поэтому затеряться среди товарок ну никак не получается

Решив, что мне глубоко наплевать на общественное мнение (это действительно так, прерогатива возраста и опыт радио и телевидения), я удобно расположилась на этой, так сказать, оттоманке, вооружившись спицами, книжкой и чаем, который мне в последний момент приволокла крошка.

На самом деле подозреваю, что выглядела я довольно специфически. Представьте себе: деловая такая приемная университета. Кафе, стойка администрации, какие-то стеллажи, лифты и несколько журнальных столиков.

И в углу всего этого дела у окна стоит диванчик, на котором возлежит дама бальзаковского возраста (кстати, вы заметили, что "бальзаковский возраст", как безразмерные колготки, которые можно натянуть на любую ээээ… пардон, любое количество лет) со спицами в руках, очками на носу и палкой, небрежно прислоненной к ближайшей стене.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бальзаковский возраст", как и безразмерные колготки, можно натянуть на любое количество лет

В какой-то момент мимо продефилировала группа потенциальных танцовщиц, которых конвоировали из одной аудитории в другую. Во главе процессии была глава кафедры, с которой мы познакомились еще на дне открытых дверей. Она весело помахала мне рукой, прокричав: "Да ты тут прекрасно устроилась!"

В этом месте мой ребенок попытался от смущения затеряться среди товарок. Получилось это у нее не слишком удачно, поскольку в силу случайной комбинации генов мое потомство торчит среди сверстниц, как подсолнухи во ржи, богомолы в муравейнике или кипарисы в барбарисе.

В ответ я тоже сделала приветственный взмах, против которого, наверное, не могла бы возразить даже сама королева Виктория.

Студенческая жизнь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Студентам обещали бесплатные анализы на все, что угодно, обещали не ругать, не стыдить, не воспитывать и немедленно начать лечить

Каждый раз, когда я поднимала глаза от спиц или книги, прямо перед моим взором оказывался большой экран, на котором бесконечно возникали объявления, касающиеся студенческой жизни.

Выяснилось, что перед возвращением книг в библиотеку из них требуется вытащить закладки, что расписание автобусов до города имеется у администратора, что записываться на какие-то кружки можно вот прямо сейчас на небольшом терминале сбоку.

А вот дальше стало существенно веселее.

Тревожные желтые буквы на темно-бордовом фоне увещевали неразумную молодежь не ждать неприятностей, а сразу бежать к врачу. Обещали бесплатные анализы на гонорею, хламидиоз, сифилис и ВИЧ. Клялись, что не будут ни воспитывать, ни задавать неудобных вопросов, а вот просто сразу и немедленно лечить.

Не успела я переварить эту информацию, как экран мигнул и стал совсем темным. По нему стал кататься небольшой белый автобусик, а надпись советовала студентам не ходить по вечерам в одиночестве, а дожидаться рейсового автобуса, либо специального микроавтобуса от кампуса, или, на самый худой конец, передвигаться небольшими группами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А еще студентам советовали передвигаться на университетском микроавтобусе, или группами. Вот тут я слегка забеспокоилась

Вот это мне не понравилось существенно больше сифилиса, учитывая, что университет в Чичестере действительно располагается слегка на отшибе, причем с обеих сторон здания учебного комплекса окружают какие-то спортивные поля и густая растительность. То есть вечерами в темноте мне, наверное, было бы не слишком уютно.

Решив, что я уже достаточно напугана, экран решил вернуться к основной теме. На сей раз студентам обещали бесплатные презервативы, но предупреждали, что анализы на хламидиоз будут бесплатными только до 24 лет.

Или авторы объявлений искренне верили, что после 24 лет у человека уже достаточно мозгов, чтобы избежать заболеваний, распространяемых половым путем (хотя на ВИЧ и сифилис возрастные ограничения не распространялись), или решили, что если у тебя, дурака, и в 24 года нет денег даже на хламидиоз, то и возись с ним сам, как знаешь, и не отвлекай занятых людей.

И вот тут от этих глубокомысленных размышлений меня отвлек банальный зов природы.

Почти как Винни-Пух

Правообладатель иллюстрации Юлия Брюхова Image caption Помните, как Винни-Пух переел меда со сгущеным молоком и не смог выбраться из кроличьей норы? А вот я так и не смогла слезть с дивана

Вы ведь помните историю о том, как Винни-Пух пошел в гости, а попал в затруднительное положение?

Вот почти такая же неприятность произошла и со мной.

Пока я пристраивалась на диванчике, моя дочь успела пройти собеседование. Прискакав с него в отличном настроении, она подхватила сумку с танцевальными принадлежности, успев пожаловаться, что вот она сдуру нацепила туфли на высоком каблуке, а бегать в них из одного здания в другое не удобно.

Я легкомысленно предложила ей свою обувь оставить рядом с моим диванчиком, а самой идти в моих удобных, надежных, плоских ботинках.

Ребенок радостно чмокнул меня в щеку и упорхнул в сторону танцзала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас мне тоже смешно, а вот тогда было совсем грустно. Что называется, ни встать, ни шагу ступить

Какое-то время я наслаждалась покоем. Потом мою стратегическую позицию отметили и оценили другие мамы, которые, видимо, решили, что вместо того, чтобы пролеживать без дела, я вполне могу сторожить их многочисленные покупки.

Я милостиво соглашалась присмотреть за пакетиками, и вокруг меня постепенно стала расти небольшая горка из пластиковых и бумажных свертков.

А потом я вдруг поняла, что мне ну вот очень надо посетить комнату с женским силуэтом.

И довольно скоро сообразила, что оказалась в том самом безвыходном положении: на диване, с которого я не могу без посторонней помощи встать, и с ботинками, в которых не могу сделать ни шага.

Низкие истины и возвышающий обман

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Честное слово, такое ощущение, что колено набито заржавевшими шестеренками. А я все забываю, что не так резва, как лет 15 назад

Психологи хорошо знакомы с феноменом, когда у людей в памяти живет собственный образ какой-нибудь 20-летней давности. Столкновение с реальностью в зеркале может вызывать всяческие нервные расстройства.

Так вот, с внешностью у меня никаких проблем нет: слава богу, я - опять же, в силу профессии - прекрасно знаю, как выгляжу - при каком освещении и с каким количеством грима на физиономии.

А вот с коленом пока что большие проблемы. Вот уже скоро год, как моя правая нога отказывается как следует выполнять свои функции, а мне все еще кажется, что я могу с легкостью прошагать восемь миль по пересеченной местности.

В силу этого заблуждения я еще так и не научилась делать поправки на суровую действительность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пришлось сползать с дивана на четвереньках. Не могу сказать, чтобы это было очень элегантно, но другого выхода у меня точно не было

После многочисленных и не слишком грациозных попыток я все-таки сообразила, что могу сползти с дивана в несколько стадий. Сначала перекатившись на живот, потом спустив ноги на пол с упором исключительно на левую конечность, потом, оттопырив для баланса сами знаете что и упершись руками в спинку, могу принять относительную вертикаль.

С обувью же было совсем плохо. То есть размер подходил. У девиц нога чуть больше моей, и ботинки друг друга нам прекрасно подходят. Но вот каблук... До сих пор не знаю, почему мои дорогие фонарные столбы (это ласковое домашнее прозвище) хотят казаться еще выше.

То есть они и без каблука 1,85, а с каблуком - уже за 1,90. Я же и в здоровые годы каблуки не сильно жаловала, а сейчас с тоской обнаружила, что не только не могу в этих колодках сделать ни шагу, но даже просто натянуть их на собственную ногу не в состоянии, потому что колено отказывается сгибаться под нужным углом.

Плюнув на условности, я подхватила палку и бодро похромала в туалет прямо в носках! Ну, по классике: "Жить захочешь - не так раскорячишься"!

Вердикт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ребенок назвал мать "беспредельщицей". А что? Могу и так, если очень надо!

Наконец, дитя вернулось после танцевального марафона - приятно раскрасневшееся и вполне довольное. Мне сообщили, что их проверяли на гибкость суставов, общую танцевальную технику и даже способность хореографически мыслить.

Видимо, насмотревшись бюллетеней новостей, в которых на одном из первых мест была история о калифорнийских грязевых потоках, преподаватели попросили будущих танцовщиц изобразить под музыку, как они будут выбираться из грязи.

По словам ребенка, ее за это даже похвалили. В ответ я рассказала о своем разговоре с администраторами, сползании с дивана и торжественном походе в туалет в носках.

Дочь посмотрела на меня с уважением: "Ну, мать, ты и беспредельщица!" - таким был выданный мне вердикт. Это мой вольный перевод выражения "You are the limit!" - то есть, мать, ты уже такой предел, что дальше некуда.

PS

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Будем надеятся, что свои экзамены она все-таки не завалит и танцевать будет. А вот в каком именно университете, пока не известно

Через два дня пришло письмо из университета: "Да, - сказали ей, - берем, при условии, что вы наберете на своих экзаменах в школе такое-то число баллов". Теоретически это в пределах ее возможностей.

Впереди еще четыре просмотра. Морально готовлюсь.