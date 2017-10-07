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Английский язык не имеет себе равных по числу владеющих им иностранцев, в том числе глубоких знатоков, разбирающихся в лингвистических нюансах лучше большинства коренных носителей.

Однако ошибки русского перевода случаются. Некоторые из них на слуху десятки, а то и сотни лет - и воспринимаются всеми как должное, хотя отсутствие логики бросается в глаза.

Артем Кречетников- аналитик Русской службы Би-би-си. Его блог - об истории и современности. Блог Артема Кречетникова

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Вот несколько забавных казусов на стыке филологии и истории.

Фунт чего?

Британская денежная единица существует без малого тысячу лет и является старейшей в мире. На втором месте, кстати, российский рубль.

Ее официальное название "pound sterling" с XVIII века переводится на русский как фунт стерлингов.

Сегодня и в Британии, и в России в 90% случаев говорят и пишут просто "британский фунт", но я застал время, когда упоминание загадочных стерлингов являлось обязательным.

Моему детскому воображению представлялась груда блестящих металлических шариков, которые отвешивали фунтами.

На самом деле, "sterling" - это не существительное, а прилагательное, означающее "чистый", "беспримесный", "лишенный изъянов".

В силовых структурах англоговорящих стран в ходу выражение "sterling performance" - "безупречная служба".

"Рound sterling" - это "pound of sterling silver", фунт высококачественного серебра 925-й пробы. В лондонском Тауэре хранится изготовленный в XII столетии эталон массой около 350 граммов. Фунт всегда был весомым, простой человек тогда за всю жизнь столько денег в руках не держал.

Самый близкий по смыслу русский перевод - "чистый фунт". А никаких стерлингов в природе не было, и нет.

Правда, некоторые источники указывают, что стерлингами в XIII-XIV веках якобы именовались в быту однопенсовые серебряные монетки с изображением звездочки (по-староанглийски steorling). Но в любом случае название являлось разговорным, и странно было бы мерить монеты весом, а не номиналом.

Кто заседает в парламенте?

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Нижняя палата парламента Соединенного Королевства - House of Commons. Русский эквивалент, принятый, опять же, порядка 300 лет назад - Палата общин (почему-то часто с ударением на первом слоге).

"Община" по-английски - "community". Если бы имелось в виду, что каждый депутат представляет определенную общину, было бы House of Communities.

Слово "common" имеет два значения: "общий" ("common cause"- "общее дело"), и "простой", "обычный" ("common thing" - "рядовой случай", "common people" - "простые люди").

Современный британец скажет "ordinary people", потому что выражение "common people" теперь означает людей примитивных и неотесанных. Но в эпоху формирования парламента обидного оттенка в нем не было.

House of Commons - палата простых людей, в противовес Палате лордов. По-русски ее было бы точнее всего называть Народной палатой. Но менять привычный устоявшийся термин, конечно, никто не будет.

Скелет мертвеца

В "Острове сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона пираты поют: "15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Пей, и дьявол тебя доведет до конца!"

Есть вероятность, что автора канонического перевода 1935 года Николая Чуковского (сына знаменитого детского писателя) подвела, опять-таки, синонимичность.

Слово "chest" значит и "сундук", и "грудная клетка".

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Стивенсон, широко использовавший записки Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана и другие документы эпохи, включил в текст романа подлинную пиратскую песню, и есть версия, что основана она была на такой истории.

Где-то в 1720-х годах пятнадцать "джентльменов удачи" добрались до корабельных запасов спиртного, перепились и убили в драке товарища.

Капитан высадил их на необитаемом острове с телом жертвы, не дав ни крошки съестного, а рома - хоть залейся. Жрите мертвечину, глодайте кости убитого вами - и пейте, чтоб вам лопнуть!

"Пятнадцать человек на скелет мертвеца", - вот что пели герои "Острова сокровищ"!

Островок примерно в 100 километрах к югу от Кубы, где якобы все и случилось, получил веселенькое название Скала Дьявола. А недалеко от него находится более крупный остров Пинос, очень похожий на описанный Стивенсоном в "Острове сокровищ".

Кок-рейнджер

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В том же романе Джон Сильвер хвастается матросам "Эспаньолы": "Когда я был квартирмейстером на корабле старого Флинта, пираты слушались меня, как овечки. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт".

Раскрываем словарь Ожегова: "Квартирмейстер - офицер, отвечающий за снабжение и расквартирование части".

Чем мог заниматься квартирмейстер на корабле, непонятно. Может, закупал провиант и порох или добычу считал. И дальнейшие занятия одноногого моряка - трактирщик и повар - самые мирные.

С какой стати его бояться?

Но Сильвер был не немецкий "Quartiermeister", а английский "quartermaster".

Квартердек - помост на носу корабля, называвшийся так потому, что занимал четверть длины судна. Этим местом пират таранил купца, и там собиралась в ожидании схватки абордажная команда.

Внешность и слова обманчивы. Благодушный балагур в прежней жизни был не завхозом, а командиром группы захвата, вторым человеком и первым головорезом на корабле!

К тому же по пиратскому обычаю квартирмейстер избирался командой, представлял ее в отношениях с капитаном и мог оспаривать его решения, если корабль находился не в бою и не в погоне.

Неудивительно, что покойный Флинт с ним считался, а молодежь слушала развесив уши.