Блог Кречетникова. Сколько в фунте стерлингов и кем был Джон Сильвер?
Английский язык не имеет себе равных по числу владеющих им иностранцев, в том числе глубоких знатоков, разбирающихся в лингвистических нюансах лучше большинства коренных носителей.
Однако ошибки русского перевода случаются. Некоторые из них на слуху десятки, а то и сотни лет - и воспринимаются всеми как должное, хотя отсутствие логики бросается в глаза.
Вот несколько забавных казусов на стыке филологии и истории.
Фунт чего?
Британская денежная единица существует без малого тысячу лет и является старейшей в мире. На втором месте, кстати, российский рубль.
Ее официальное название "pound sterling" с XVIII века переводится на русский как фунт стерлингов.
Сегодня и в Британии, и в России в 90% случаев говорят и пишут просто "британский фунт", но я застал время, когда упоминание загадочных стерлингов являлось обязательным.
Моему детскому воображению представлялась груда блестящих металлических шариков, которые отвешивали фунтами.
На самом деле, "sterling" - это не существительное, а прилагательное, означающее "чистый", "беспримесный", "лишенный изъянов".
В силовых структурах англоговорящих стран в ходу выражение "sterling performance" - "безупречная служба".
"Рound sterling" - это "pound of sterling silver", фунт высококачественного серебра 925-й пробы. В лондонском Тауэре хранится изготовленный в XII столетии эталон массой около 350 граммов. Фунт всегда был весомым, простой человек тогда за всю жизнь столько денег в руках не держал.
Самый близкий по смыслу русский перевод - "чистый фунт". А никаких стерлингов в природе не было, и нет.
Правда, некоторые источники указывают, что стерлингами в XIII-XIV веках якобы именовались в быту однопенсовые серебряные монетки с изображением звездочки (по-староанглийски steorling). Но в любом случае название являлось разговорным, и странно было бы мерить монеты весом, а не номиналом.
Кто заседает в парламенте?
Нижняя палата парламента Соединенного Королевства - House of Commons. Русский эквивалент, принятый, опять же, порядка 300 лет назад - Палата общин (почему-то часто с ударением на первом слоге).
"Община" по-английски - "community". Если бы имелось в виду, что каждый депутат представляет определенную общину, было бы House of Communities.
Слово "common" имеет два значения: "общий" ("common cause"- "общее дело"), и "простой", "обычный" ("common thing" - "рядовой случай", "common people" - "простые люди").
Современный британец скажет "ordinary people", потому что выражение "common people" теперь означает людей примитивных и неотесанных. Но в эпоху формирования парламента обидного оттенка в нем не было.
House of Commons - палата простых людей, в противовес Палате лордов. По-русски ее было бы точнее всего называть Народной палатой. Но менять привычный устоявшийся термин, конечно, никто не будет.
Скелет мертвеца
В "Острове сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона пираты поют: "15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Пей, и дьявол тебя доведет до конца!"
Есть вероятность, что автора канонического перевода 1935 года Николая Чуковского (сына знаменитого детского писателя) подвела, опять-таки, синонимичность.
Слово "chest" значит и "сундук", и "грудная клетка".
Стивенсон, широко использовавший записки Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана и другие документы эпохи, включил в текст романа подлинную пиратскую песню, и есть версия, что основана она была на такой истории.
Где-то в 1720-х годах пятнадцать "джентльменов удачи" добрались до корабельных запасов спиртного, перепились и убили в драке товарища.
Капитан высадил их на необитаемом острове с телом жертвы, не дав ни крошки съестного, а рома - хоть залейся. Жрите мертвечину, глодайте кости убитого вами - и пейте, чтоб вам лопнуть!
"Пятнадцать человек на скелет мертвеца", - вот что пели герои "Острова сокровищ"!
Островок примерно в 100 километрах к югу от Кубы, где якобы все и случилось, получил веселенькое название Скала Дьявола. А недалеко от него находится более крупный остров Пинос, очень похожий на описанный Стивенсоном в "Острове сокровищ".
Кок-рейнджер
В том же романе Джон Сильвер хвастается матросам "Эспаньолы": "Когда я был квартирмейстером на корабле старого Флинта, пираты слушались меня, как овечки. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт".
Раскрываем словарь Ожегова: "Квартирмейстер - офицер, отвечающий за снабжение и расквартирование части".
Чем мог заниматься квартирмейстер на корабле, непонятно. Может, закупал провиант и порох или добычу считал. И дальнейшие занятия одноногого моряка - трактирщик и повар - самые мирные.
С какой стати его бояться?
Но Сильвер был не немецкий "Quartiermeister", а английский "quartermaster".
Квартердек - помост на носу корабля, называвшийся так потому, что занимал четверть длины судна. Этим местом пират таранил купца, и там собиралась в ожидании схватки абордажная команда.
Внешность и слова обманчивы. Благодушный балагур в прежней жизни был не завхозом, а командиром группы захвата, вторым человеком и первым головорезом на корабле!
К тому же по пиратскому обычаю квартирмейстер избирался командой, представлял ее в отношениях с капитаном и мог оспаривать его решения, если корабль находился не в бою и не в погоне.
Неудивительно, что покойный Флинт с ним считался, а молодежь слушала развесив уши.