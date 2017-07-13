Блог Пастухова. "Троянский конь" из Москвы для Трампа

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Игроки в шахматы знают, что такое "вилка". Это когда игрок выводит на ударную позицию коня, который ставит "под бой" сразу две фигуры противника, каждая из которых "стоит" гораздо больше, чем конь.

В этой ситуации оппоненту остается выбирать между плохим и очень плохим, потому что жертва неизбежна.

Именно в такую "вилку" попали члены команды Трампа, которым заслали из Москвы "троянского коня" (хотя применительно к данной истории правильнее говорить о "лошади") и которым теперь надо найти лучшее из возможных объяснений своей встречи с русским юристом Наталией Весельницкой.

Владимир Пастухов - доктор политических наук, научный сотрудник колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета. Исследователь российской политики, публицист и адвокат, автор книг "Три времени России", "Реставрация вместо реформации", "Украинская революция и русская контрреволюция". Этот блог - о российской политике и российском праве. Последние блоги Владимира Пастухова

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Что говорить, когда нечего говорить?

Чтобы имитировать на сцене шум, старые актеры использовали иногда экстравагантный прием - начинали многократно произносить вразнобой одну и ту же фразу "что говорить, когда нечего говорить"… Нечто подобное сегодня происходит на главных политических подмостках Америки, где "труппа" Трампа делает все возможное, чтобы не оказаться досрочно политическим трупом.

Поле для маневра не очень велико. Факт встречи с русским юристом доказан. Предшествующую встрече переписку решили раскрыть добровольно, так как с учетом ведущегося комиссией Мюллера расследования "русского следа" попытка ее скрыть или уничтожить была бы чревата еще более тяжелыми последствиями.

Неизвестным пока остается только содержание самой беседы (пока есть предположение, что она происходила все-таки не под запись). На этом "пятачке" и работает сегодня защита Трампа.

Поскольку главной угрозой является предъявление обвинения в получении или попытке получения от представителя Кремля компрометирующих Клинтон материалов (при этом намекают на то, что речь могла, например, идти о предстоящем взломе сервера штаба демократов), то инстинктивной реакцией команды Трампа стало заявление, что предмет встречи был совершенно другим. Несмотря на заявленную ранее повестку, встретившись стороны поговорили только о детях и ни о чем больше.

Что может быть более безопасным, чем разговор о бедных, несчастных детях? Однако, в данном конкретном случае у "детской темы" такой скользкий подтекст, что защитники Трампа могут в будущем пожалеть, что сразу не согласились на компромат...

Взрывоопасный подтекст

Совсем "недетский" подтекст разговора о детях в Трамп-Тауэре в России понятен больше, чем в Америке.

Тема эта самым непосредственным образом связана с сутью так называемого "дела Магнитского" и принятым в США "Законом Магнитского".

Принятие "Закона Магнитского" в США имело в России два главных последствия: во-первых, борьба за отмену "Закона Магнитского" и аналогичных документов была названа одной из приоритетных задач российской внешней политики (в рамках утвержденной новой ее концепции) и, во-вторых, был впервые, задолго до Крыма и Украины, разработан и опробован механизм контрсанкций.

Надо сказать, что контрсанкции были сконструированы весьма изощренно, если не сказать - варварски. У России было не так много рычагов давления на США, которое не грозило бы тут же бумерангом обернуться потерями для России.

Но один нашелся: в течение многих лет американские семьи усыновляли в России больных детей-сирот, которым российское государство не могло оказать медицинскую помощь. На момент контрсанкций многие усыновления были согласованы и американские приемные семьи ожидали приезда больных детей. Вот по этим семьям и ударили российские контрсанкции, запретив усыновление российских детей американцами. Сами же больные дети оказались обыкновенными заложниками, обреченными на мучительную смерть. Но их судьба никого в Кремле не волновала.

С самого начала расчет был на то, чтобы использовать гнев несостоявшихся американских родителей как лоббистский инструмент и добиться "нулевого варианта" - отмены в Америке "Закона Магнитского" в обмен на отмену людоедского "сиротского закона". В последующие годы эта тактика стала фирменным знаком внешней политики Кремля и была опробована им в других областях противостояния с Западом - отказ от поддержки Асада в Сирии в обмен на признание аннексии Крыма и так далее. Но борьба с "Законом Магнитского" даже официально всегда оставалась приоритетной задачей.

Поэтому слова, которые должны успокаивать, - мол, разговор шел только о бедных детях, - наоборот, настораживают.

За ними может скрываться обсуждение с ближним кругом будущего президента весьма щекотливой и в то же время вожделенной для Кремля в течение многих лет сделки - отмены американских санкций (только на этот раз не экономических, а персональных) в обмен на отказ российского правительства третировать собственных детей, несколько лет остающихся на положении заложников. Представляется, что участие ключевых фигур команды Трампа в политическом шантаже Кремля является не менее предосудительным и скандальным делом, чем их участие в сборе компромата на Хиллари Клинтон.

Ой, кто пришел! - Возвращение прекрасной незнакомки

На многочисленных фото, публикуемых сегодня американской прессой, Наталия Весельницкая выглядит симпатичной шатенкой, вполне способной увлечь трех мужчин разговором и без всякого компромата.

Ее репутация однако не так свежа и впечатляюща, как ее изображения. В первых сообщениях о "тайной встрече" речь шла о неизвестном русском юристе, что придавало всей истории легкий шпионский оттенок. Но те, кто ожидал рассказа о русской "Мата Хари", вскоре были разочарованы. Имя Наталии Весельницкой и до этого было хорошо известно в Америке, может быть, даже лучше, чем у себя на родине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Браудер лоббировал в США законопроект, получивший название "Закон Магнитского"

В течение трех последних лет Весельницкая была энергетическим центром мощной пиар-кампании против "Закона Магнитского" и персонально против его вдохновителя, лидера проекта "Справедливость для Магнитского" Уильяма Браудера.

Поскольку она активно использовала все доступные ей инструменты влияния, ее роль в борьбе против "Закона Магнитского" ни для кого не были секретом. Поэтому ореол таинственности, созданный поначалу американской прессой, выглядит несколько натянуто. Впрочем, сейчас он быстро рассеивается.

Достоверно о прошлом Весельницкой известно мало. По сведениям российской прессы, она некоторое время работала в органах прокуратуры. Высокопоставленным выходцем из прокуратуры был и ее муж, занимавший должность заместителя прокурора Московской области. Вся дальнейшая ее карьера связана с деятельностью группы консалтинговых фирм аффилированных с семьей бывшего министра транспорта и вице-премьера все той же Московской области Петра Кацыва. Его заместителем впоследствии, уволившись из органов прокуратуры, стал и ее муж.

О деятельности Весельницкой в прессе публиковались противоречивые сведения. Ее и ее клиентов обвиняли в рейдерских захватах и коррупции, но по всем подобного рода обвинениям были вынесены опровергающие их судебные решения.

Достоверно можно сказать только то, что практически все "обвинители" плохо кончили. Так, боровшийся с Весельницкой лидер ветеранской организации воинов-афганцев (для любой страны не последняя по умению защищать своих членов структура) Дмитрий Барановский был осужден на 18 лет, а его адвокат был вынужден покинуть Россию под угрозой уголовного преследования.

"Ты - мне, я - тебе", или Причем тут "Закон Магнитского"

В России, где за одно и то же преступление можно получить совершенно разное наказание, тюремный срок не говорит практически ни о чем, кроме высоты схлестнувшихся между собой "кремлевских башен". Срок, полученный Барановским, впечатляет и свидетельствует о немалом административном ресурсе его оппонентов. За последнее время более жестко обошлись разве что с бывшим высокопоставленным полицейскими Денисом Сугробовым, решившимся конкурировать с ФСБ, - он получил 22 года.

До 2013 года "Закон Магнитского" Весельницкую волновал мало. Но четыре года назад прокуратура США именно на ее клиенте Денисе Кацыве, сыне подмосковного чиновника, решила опробовать новый закон и арестовала имущество принадлежащей ему компании. Логика выстраиваемой в суде США защиты Кацыва шаг за шагом заставила Весельницкую превратиться в самого заметного лоббиста против "Закона Магнитского" и, в конечном счете, привела в Трамп-Тауэр.

Трудно сказать, какой именно вклад внесла Весельницкая в стратегию защиты, но по стечению обстоятельств, после ее подключения к делу Генеральный прокурор России Юрий Чайка пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал в газете "Коммерсант" авторский текст, в котором объявил Уильяма Браудера причастным к нескольким тяжким преступлениям и назвал его спонсором российского оппозиционного политика Алексея Навального. Так что упоминание в направленном Трампу-младшему письме о роли некоего таинственного "королевского прокурора России" вполне может оказаться не шуткой.

Интересы клиентов Весельницкой объективно совпадали как с интересами тех, кто угодил в санкционный список в связи с подозрениями в причастности к хищению 5,4 миллиардов рублей, так и с интересами Кремля, вставшего на защиту этих людей и превратившего эту защиту в приоритет своей внешней политики.

Нельзя исключить, что и те, и другие могли оказывать ей поддержку, как финансовую, так и организационную, в том числе, снабдить ее документами, которые заинтересовали бы команду Трампа.

Алгоритм действий по принципу "ты - мне, я - тебе" для России норма. Так что вопрос о том, пришла ли Весельницкая на встречу с пустыми руками или нет, еще долгое время будет оставаться открытым. И это никак не противоречит тому, что разговор на встрече в основном шел именно о детях. Ведь только ради этого Весельницкая на эту встречу и шла.

В конечном счете, все закончилось для клиентов Весельницкой не так уж и плохо - мировым соглашением: за сутки до начала суда они согласились уплатить в тройном размере предположительно отмытую ими сумму, но главного, - потенциального уголовного преследования в США, - избежали.

Кстати, будут ли санкционные списки и дальше расширяться, так же зависит теперь только от новой администрации в Вашингтоне.

"Внуки Великого Комбинатора" - необязательное послесловие для тех, кому за тридцать

При чтении переписки Трампа-младшего в глаза бросается то, что все задействованные в истории с российской стороны люди имеют тесную привязку к Московской области, а если более детально, к инфраструктурным проектам в этом регионе: "королевский прокурор", дети которого активно осваиваются на этих территориях, магнат-миллиардер со связями, значительная часть активов которого зарыта в эту же землю.

Для всех них министр транспорта и вице-премьер правительства - наиважнейший человек и, по определению, большой друг.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Весельницкая известна как публичный лоббист против "Закона Магнитского"

Это такой "междусобойчик", где люди давно друг друга знают и привыкли друг другу помогать в беде.

Поэтому совершенно исключить того, что инициатива фатальной встречи шла не сверху, а снизу, что люди, привыкшие в своем отечестве все решать по понятием через "дядьку", решили и в США пойти проторенной дорогой и замутили всю эту историю с "детьми", нельзя.

Не то чтобы в Кремле об этом не знали (при существующих в России правилах игры это невозможно), но весь масштаб идиотизма могли и не представлять. Поэтому вполне возможно, что шок сегодня испытывают не только в американском белом доме…

Все это живо напоминает другую историю (литературную), которая мало что скажет поколению, родившемуся в XXI веке, но у тех, кому за тридцать, вызовет ностальгические чувства:

"Остап Бендер, через старую подругу Ипполита Матвеевича Елену Станиславскую, собрал весь "цвет" Старгорода....

При этом, он намекнул на авторитет своего "подельника" (гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору) и поддержку заграницы.

Однако, Бендер ни слова не сказал о борьбе с существующей властью. Вместо этого, он призвал к помощи беспризорным детям и попросил присутствующих сделать пожертвования.

… - Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем..."

Так или иначе, стремясь избежать обвинений в готовности вступить в сговор с правительством иностранного государства с целью повлиять на исход выборов, команда Трампа обозначила предмет встречи с русским представителем как "разговор о детях".

Но, принимая во внимание подтекст и контекст "детской темы", она рискует попасть под обвинение о попытке вступить в сговор с иностранным правительством с целью повлиять на законодательную и судебную систему США в интересах лиц, включенных в санкционные списки в соответствии с "Законом Магнитского".

Вызывает сомнения, однако, что хрен обвинений в связях с мафиозным государством слаще редьки обвинений в связях с государством-агрессором.

Так что история в любом случае будет иметь продолжение.

Владимир Пастухов - доктор политических наук, научный сотрудник колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета