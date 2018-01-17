Путин vs. Трамп: две "хромые утки" в горящем курятнике

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения между Путиным и Трампом представляются запутанными

В 2018 году мир станет заложником соревнования "стабильного гения" с "гением стабильности".

Владимир Пастухов - доктор политических наук, научный сотрудник колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета. Исследователь российской политики, публицист и адвокат, автор книг "Три времени России", "Реставрация вместо реформации", "Украинская революция и русская контрреволюция". Этот блог - о российской политике и российском праве. Последние блоги Владимира Пастухова

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Опасения о том, что синхронные процессы деградации политических систем двух бывших главных соперников в "холодной войне" - России и США - могут усугубить глобальный кризис, похоже, сбываются.

Со времен Второй мировой войны угроза возникновения нового глобального военного конфликта еще никогда не была столь высока. Я думаю, что сейчас она существенно выше, чем во времена Карибского кризиса или войны в Афганистане.

И причины для этого не столько объективные, сколько субъективные. Мир напоминает сегодня всполошившийся курятник, который подожгли сразу с трех сторон: на Украине, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Но в этом нет ничего нового. Мир всегда был беспокойным. Новое состоит в том, что в этот курятник залетели одновременно две "хромые утки", которые, пытаясь взлететь, так машут крыльями, что способны разжечь из любой искры пламя Третьей мировой войны.

Токсичная парочка

История демонстрирует немало примеров, когда угроза крупномасштабного конфликта, вовлекающего в свою орбиту десятки стран, резко возрастала под воздействием субъективного фактора. Таким фактором являлось появление "токсичной пары" зацикленных друг на друге лидеров.

Запутанные отношения между ними, где от любви до ненависти и обратно всегда был один шаг, вели к тому, что любой локальный конфликт быстро вырастал до масштабов глобального противостояния.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive/ Getty Image caption Битва под Аустерлицем: неприязнь между Наполеоном и Александром I не способтвовала мирному сценарию

Оглядываясь в прошлое, можно легко подыскать десяток таких пар.

Сложные отношения между Александром I и Наполеоном, где амбиции и обида образовали гремучую смесь, очевидно, не способствовали поиску иных способов разрешения конфликта, чем война.

Не в меньшей степени непрозрачные отношения между "племянником" Николаем и "дядей" Вильгельмом, где декларируемая родственность лишь маскировала плохо скрываемое соперничество, привели к тому, что Россия оказалась втянута не в свою войну в самый неподходящий для нее момент.

Взаимное отталкивание двух "однополюсных" лидеров - Гитлера и Сталина - существенно повлияло на формат Второй мировой войны.

Путин и Трамп являются ярким примером такой токсичной парочки.

Их политические колебания, каждого - вокруг своей собственной оси, вошли в опасный резонанс и стали раскачивать лодку международной политики.

Их личные отношения, характеризующиеся мощным взаимным притяжением и отталкиванием, стали тем субъективным силовым полем, которое придает чересчур персонализированную окраску любой дискуссии, повышая ее градус.

Уйти нельзя остаться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп и Путин спасут мир?

Существует убеждение, что и Трамп, и Путин в своих поступках иррациональны. Однако их политические стратегии не выглядят такими уж неадекватными, если принять во внимание те специфические условия, в которых каждому из них сегодня приходится действовать.

Есть нечто удивительным образом объединяющее сегодня Путина и Трампа - оба они в самом начале нового политического цикла оказались "хромыми утками", то есть лидерами, дальнейшее переизбрание которых на следующий срок выглядит либо невозможным, либо сильно проблематичным.

Один стал "хромым" чуть ли не сразу после избрания президентом, а второй "захромал", не успев даже толком переизбраться. Но при этом хромают они по-разному и на разные ноги.

Для Владимира Путина, ранее неоднократно раздвигавшего временные рамки своего правления, единственно приемлемым политическим решением является пожизненное президентство, поэтому очередной шестилетний срок для него полумера.

Продлить свое пребывание в должности президента за пределами этого срока в рамках действующей конституции невозможно.

То есть то, что для Трампа было бы очень много, для Путина является слишком малым. Однако Путин не может решить стоящую перед ним задачу, не совершив конституционного переворота.

Скромная цель Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Переизбраться в рамках конституционных правил США Трампу может быть непросто

Цели Трампа намного скромнее. Он заявил всего лишь о том, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на следующий четырехлетний президентский срок, который уж точно должен стать для него последним.

Юридически для этого нет никаких препятствий. Но эта скромная цель для Трампа даже менее достижима, чем амбициозные планы Путина. Путину гораздо проще совершить конституционный переворот, чем Трампу - переизбраться в рамках действующих в США конституционных правил.

Он зажат в институциональные тиски между враждебно настроенным по отношению к нему конгрессом и с недоверием относящейся к нему собственной Республиканской партией.

В этой ситуации импичмент кажется более реалистичной перспективой, чем второй срок.

Оба лидера великих держав оказались в ситуации, когда уйти тяжелее, чем остаться, а остаться невозможно - либо по юридическим, либо по политическим причинам.

У Путина нет политических ограничений для того, чтобы сделать свое президентство вечным, но существуют юридические ограничения, не позволяющие ему оставаться у власти после 2024 года.

У Трампа нет юридических ограничений, чтобы выставить свою кандидатуру на следующих выборах, но существуют серьезные политические препятствия, не позволяющие ему оставаться на посту президента до 2024 года.

Под колпаком у Мюллера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует версию о сговоре окружения Трампа с Россией

И без того непростую ситуацию усугубляет работа комиссии Мюллера, расследующей вмешательство России в американские выборы.

Создание этой комиссии можно считать главным политическим событием ушедшего года, но его основные последствия станут ощутимыми и для самих США, и для мирового сообщества только в этом году.

Заблуждаются те, кто считает работу комиссии событием местного масштаба. В действительности она оказывает значительное влияние на международный климат.

Уже сегодня расследование заблокировало и для Трампа, и для Путина возможность выстроить отношения наиболее привычным и удобным для них образом - по понятиям. Вместо "понятийной перезагрузки" Кремль и Белый дом вынуждены реализовывать конфронтационный сценарий развития отношений между Россией и США.

Какие бы цели ни преследовала комиссия Мюллера, фактически она играет роль катализатора роста напряженности в отношениях между Россией и США, заставляя обе стороны действовать демонстративно жестче, чем им бы хотелось.

Несмотря на разницу положений, "стратегия выхода" для Путина и Трампа состоит в том, чтобы совершить что-то из ряда вон выходящее - в конституционном смысле слова, - и сделать юридически и политически невозможное возможным.

Таким образом, общая логика политического поведения будет состоять в стремлении добиваться обострения ситуации, чтобы поддерживать в обществе тот высокий градус напряжения, под прикрытием которого любые конституционные мистификации проходят легче.

Оба заинтересованы в том, чтобы раскачивать лодку, и пока они будут ее качать, мир может стошнить.

Владимир Пастухов - доктор политических наук, научный сотрудник колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета