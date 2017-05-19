"Кухня": ваши фотографии

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Валерий Покотило, Киев: "Вкус бабушкиных пирожков с горохом - память о селе и детстве. Горох для начинки она замачивала на ночь, а затем сырым растирала в пасту вместе с луком. Выпекала пирожки в печи и подавала на стол резаными и обильно пропитанными чесночным соусом вместо хлеба к рассольнику, капустняку или борщу. Такие же пирожки всю жизнь пекла моя мама, а теперь печет жена".