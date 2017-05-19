"Кухня": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 19 мая 2017
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Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Кухня".

"Кухня" Правообладатель иллюстрации Alexey Peregudov
Image caption Алексей Перегудов, Балашиха: "Сфотографировал жену за обычным времяпровождением на кухне. Чтобы фото не было слишком банальным, сделал это с не совсем обычного ракурса".
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Alexander Osadchiy
Image caption Александр Осадчий: "Пирожки! А кто их не любит?)"
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Alena Pureskina
Image caption Алена Пурескина: "Вешенка"
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Alena Pureskina
Image caption Людмила Короткова: "В кавказской деревне. В гостях у Светланы Схаба. У нее двое прекрасных малышей и свекровь Зуля, которой уже сто лет. Светлана делала на кухне домашний творог".
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Viacheslav Vorontsov
Image caption Вячеслав Воронцов, Санкт Петербург: "На кухне Апачи ..!)"
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Viacheslav Vorontsov
Image caption Еще одно фото Вячеслава Воронцова
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Mikhail Schneider
Image caption Эту фотографию прислал Михаил Шнейдер
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Valery Pokotylo
Image caption Валерий Покотило, Киев: "Вкус бабушкиных пирожков с горохом - память о селе и детстве. Горох для начинки она замачивала на ночь, а затем сырым растирала в пасту вместе с луком. Выпекала пирожки в печи и подавала на стол резаными и обильно пропитанными чесночным соусом вместо хлеба к рассольнику, капустняку или борщу. Такие же пирожки всю жизнь пекла моя мама, а теперь печет жена".
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Oleg Tatkov
Image caption Олег Татков: "Фото сделано в городе Николая Угодника - Бари на юге Италии. Этот город ещё Гораций, местный уроженец, называл "рыбным городом". Вот уже несколько тысячелетий каждое утро местные моряки приходят с уловом, который распродают на Лунгомаре - рыбном базарчике на набережной. У них можно попробовать и местный деликатес - икру морских ежей. Очень вкусно - не вру".
"Кухня" Правообладатель иллюстрации Roman Vdovichenko
Image caption Роман Вдовиченко: "Фото сделано январским утром, во время чаепития в подмосковном Королёве"

Следующая тема - "Ветхость". Ждем ваши фото!

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