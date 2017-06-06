"Ветхость": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 6 июня 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Ветхость".

"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Alexander Osadchy
Image caption Александр Осадчий: "Для этого "котика" из г. Балаково, любая лавочка будет ветхой : )"
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Oleg Tatkov
Image caption Олег Татков: "Кроссовок постолимпийский мне попался во время прогулки вдоль трассы Джубга-Сочи. Эту дорогу из-за крутых поворотов на серпантине в народе ещё называют "дорога смерти". Говорят, по количеству ДТП на километр она бьёт все рекорды".
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Mikhail Kitaev
Image caption Михаил Китаев: "Екатеринбург"
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Valery Pokotylo
Image caption Валерий Покотило, Украина, Киев: "Старый человек чинит изношенную обувь". Это фото сделано мною в Винницкой области в 1964 году. Мне было 14, а старому человеку - 73".
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Nikolai Dikin
Image caption Николай Дикин, Екатеринбург: "Снимок сделан в старом домике бабушки из Свердловской области. Это старинная ручная швейная машина, которую она получила в наследство от своей бабушки (!). Помнит ее с 40-х годов XX-го столетия и так о ней заботится, что аппарат до сих пор не только замечательно выглядит, но находится полностью в рабочем состоянии, одинаково отлично справляется с трудными швами и тонкой работой".
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Alexandr Soloviev
Image caption Александр Соловьев: "Вулкан Кудрявый, север о. Итуруп, Курильская гряда. Прошлогоднее снаряжение. Вулканологи использовали противогаз советской армии и ботинки шведской армии. В настоящее время на вулкане Кудрявом ведутся работы по извлечению редких металлов прямо из вулканического газа. Вулкан отличается большим объемом постоянно исходящих газов и максимальными (до 940 градусов Цельсия) температурами газовых струй (фумарол), находяшимися в стационарном состоянии уже около 150 лет".
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Oxana Ryabchenko
Image caption Оксана Рябченко, Уфа: "Недалеко от офиса, где я работаю находятся рядом красивые новые дома, торговый центр и такие вот полуразвалившиеся здания. Мое внимание привлекла надпись, которая звучит оптимистично, но по сути своей похожа на черный юмор".
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Iustin Alexandrov
Image caption Иустин Александров, г. Солигалич: "На снимке - крыша старого деревенского дома, крытая "дранкой" (гонтом). Подобное покрытие оказывается довольно долговечным. Костромская область, с. Ивашево, 2013 г."
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Igor Kukhar
Image caption Игорь Кухарь, Владивосток: "С болью в горле смотрю на дачу своих родителей. Отца нет уже 10 лет, ушел из жизни и старший брат, мама прикована к постели тяжелой болезнью - в отличие от меня, дача была их палочкой-выручалочкой в непростые годы перемен. И это при том, что находится она в часе езды от Владивостока по железной дороге, воду надо носить из колодца, да и электричества нет и в помине. Пока мои родные жили здесь, приезжал по выходным на подмогу и я. А сейчас уходит отсюда жизнь".
"Ветхость" Правообладатель иллюстрации Y.A.Fedorov
Image caption Юрий Федоров, Чувашия: "Дом, из которого накануне переселили жильцов по государственной программе расселения из аварийного жилищного фонда".

Следующая тема - "Брызги". Ждем ваши фото!

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