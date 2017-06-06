"Ветхость": ваши фотографии

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Игорь Кухарь, Владивосток: "С болью в горле смотрю на дачу своих родителей. Отца нет уже 10 лет, ушел из жизни и старший брат, мама прикована к постели тяжелой болезнью - в отличие от меня, дача была их палочкой-выручалочкой в непростые годы перемен. И это при том, что находится она в часе езды от Владивостока по железной дороге, воду надо носить из колодца, да и электричества нет и в помине. Пока мои родные жили здесь, приезжал по выходным на подмогу и я. А сейчас уходит отсюда жизнь".