"Спальный район": ваши фотографии

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Ольга Кулакова, Москва: "В грузинском Батуми проблема хрущевского малоэтажного строительства - вообще не проблема. К нижним этажам тут достраивают комнаты, террасы и лоджии, к верхним - дополнительные уровни. Пусть это не выглядит как картинка из архитектурного журнала, и невозможно разглядеть, как дома выглядели изначально, зато сразу ясно - тут живут люди и они сами решают, как им нравится жить".