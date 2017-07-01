"Спальный район": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 1 июля 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Спальный район".

"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Irina Arbuzova
Image caption Ирина Арбузова: "Глаза в небе" - вид из Одинцова в сторону Москвы"
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Olga Kulakova
Image caption Ольга Кулакова, Москва: "В грузинском Батуми проблема хрущевского малоэтажного строительства - вообще не проблема. К нижним этажам тут достраивают комнаты, террасы и лоджии, к верхним - дополнительные уровни. Пусть это не выглядит как картинка из архитектурного журнала, и невозможно разглядеть, как дома выглядели изначально, зато сразу ясно - тут живут люди и они сами решают, как им нравится жить".
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Olga Pavlova
Image caption Ольга Павлова, Уфа: "На фото я и моя кошка Петунья. Она слишком активна и не выносит моего настолько близкого присутствия. Но когда она крепко засыпает, я ложусь рядом. Просто люблю. Автопортрет".
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Petr Plenko
Image caption Пётр Пленко, Минск: "Каждый день мы просыпаемся тут и сюда же возвращаемся после работы. Мечтаем вырваться из него, но считаем лучшим в городе. Растим детей и возвращаемся проведать стариков. И, конечно же, ищем красоту в каждой мелочи нашего спального района..."
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Alexander Osadchy
Image caption Александр Осадчий: "Сторожила спального района"
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Emanuel Kaplinsky
Image caption Эмануиль Каплинский, Канада: "На снимке 1962 года дома-близнецы в Москве на улице имени Зои и Александра Космодемьянских; какими роскошными казались эти дома в то время".
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Oleg Tatkov
Image caption Олег Татков: "Время на Байконуре как бы застыло и законсервировалось. Было ощущение, что вернулся в 90-е годы прошлого века. Серые, закрытые кирпичом окна. Говорят, что многие специалисты покинули Байконур. Новых нет - вот дома так и стоят в ожидании лучших времён и новых хозяев. Радует, что кошки живут в этих домах - значит есть надежда".
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Nikolai Dikin
Image caption Николай Дикин, Екатеринбург: "Снимок сделан в спальном районе Екатеринбурга - Кольцово, что находится недалеко от аэропорта. Такой вид открывается с моего балкона. Обычно - это серый, унылый пейзаж, но иногда природа раскрашивает наш микрорайон красивыми закатами, необычными рассветами или предгрозовым небом, как на этом снимке".
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Leonid
Image caption Светлана К.: "В Москве"
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Svetlana Chistova
Image caption Светлана Чистова: "Спальный район в подмосковном Клину. Картинка вышла комичной, потому что в нашем районе нет даже тротуаров для пешеходов"
"Спальный район" Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Vorontsov
Image caption Вячеслав Воронцов : "Вид с песчанной дюны на Сосновый бор - в Ленинградской области"

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