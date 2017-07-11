"Горизонт": ваши фотографии

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"Снимок был сделан в январе 2017 года в штате Гоа (Индия), за несколько часов до захода солнца. На западном побережье Индии, солнце всегда садится в океан, исчезая за линией горизонта. В проводах солнца есть некий примитивный отзыв к языческим ритуалам, человеческому стремлению к волшебству, разгадке тайны жизни и смерти. Любой человек в этот момент ощущает сюрреалистичность происходящего, бренность и одновременно вечность нашего бытия. От того и фото, сделаные перед закатом в этих краях, часто выходят мистическими, наполненными сюрреализмом", - пишет автор фотографии.