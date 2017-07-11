"Горизонт": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 11 июля 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Горизонт".

горы Правообладатель иллюстрации LEONID
Image caption Тянь-Шань. "Когда я спросил инструктора, как они называются, он ответил: "Никак не называются. Никто там не был", - пишет автор фото Leonid.
горизонт Правообладатель иллюстрации Petr Plenko
Image caption "Кто сказал, что горизонт должен располагаться горизонтально", - размышляет автор фотографии Петр Пленко.
горизонт Правообладатель иллюстрации Alex May
Image caption Это фото 2015 года, перед грозой в районе Уржума (Кировская область)
горизонт Правообладатель иллюстрации Logacheva Ellina
Image caption Горизонт уходит вдаль...
горизонт Правообладатель иллюстрации Alexander Vorozhev
Image caption Восход луны, над степью Сыры-Арка, Казахский Мелкосопочник, июнь месяц, 2015 года, около 22 часов по местному времени.
горизонт Правообладатель иллюстрации Valentin Kartavenko
Image caption Фото снято на соляном озере Баскунчак, Россия
горизонт Правообладатель иллюстрации Yuri Sysoyev
Image caption Океанский горизонт Индия, Коромандельское побережье.
Горизонт Правообладатель иллюстрации Olga Maltseva
Image caption Горы Казахстана уходят за горизонт
горизонт Правообладатель иллюстрации Dmytro Chornyi
Image caption "Снимок был сделан в январе 2017 года в штате Гоа (Индия), за несколько часов до захода солнца. На западном побережье Индии, солнце всегда садится в океан, исчезая за линией горизонта. В проводах солнца есть некий примитивный отзыв к языческим ритуалам, человеческому стремлению к волшебству, разгадке тайны жизни и смерти. Любой человек в этот момент ощущает сюрреалистичность происходящего, бренность и одновременно вечность нашего бытия. От того и фото, сделаные перед закатом в этих краях, часто выходят мистическими, наполненными сюрреализмом", - пишет автор фотографии.
горизонт Правообладатель иллюстрации Whale
Image caption Судно "КурилГео" в Охотском море. Остров Итуруп. Курильская гряда
горизонт Правообладатель иллюстрации Alena Vargina
Image caption Завораживающий вид с вулкана Этна, кратеры Сильвестри (Crateri Silvestri), Италия, остров Сицилия

Следующая тема - "Остановка"

Похожие темы

Новости по теме