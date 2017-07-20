Вуду по-русски: скромные язычники из "резервации" на Урале

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Десятки тысяч людей, живущих в Закамье, - язычники. Это похоже на резервацию для коренного населения - как у индейцев в США, пишет фотограф Дмитрий Ермаков. Эти снимки Дмитрий сделал в Башкирии на празднике Штияк Восё, посвященном окончанию посевной.

Сижу в бане с мужиками. Башкирия, удмуртское село Каймашабаш. Нательных крестов нет ни на ком, и дело не в риске ожога.

Несколько молодых ребят - уже и не совсем деревенские, работают в городах: Янауле, Нефтекамске и Ижевске. Бывали в Питере, а кто-то и в Москве. "Кто вы по вере, раз крестов не носите"? - "Мы язычники".

Кресты здесь носить и правда не принято. Ставить на кладбищах - тоже. Могут обидеться старые люди, а главное - старые боги.

"Вы в Башкирии, но вы удмурты. Как так?" - спрашиваю. - "Сбежали. Наши предки сбежали за Каму от христианства, да и от ислама - не хотели бросать свою веру в Природу", - говорит Сабит, один из местных старейшин, отец четырех сыновей и глава огромной, по нынешним меркам, семьи человек в 15.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Закамье (в прямом смысле, земли за рекой Камой) - место вообще непростое. Административно - Башкирия, но башкир здесь почти нет. В Янауле, крупном по здешним меркам, а на деле небольшом городе, - в основном татары. В деревнях - где татары, а где и удмурты. Еще дальше есть марийские деревни, хотя Марий Эл не так и близко.

Каймашабаш - удмуртская деревня, все говорят здесь по-удмуртски, хотя многие старики знают и татарский, и башкирский. Русским тоже владеют, но у стариков не самое лучшее произношение.

Рядом есть еще четыре удмуртские деревни, а во всем Закамье - их десятки. И тысячи, десятки тысяч живущих там людей - язычники. Не новообращенные, а самые настоящие.

Но ведь Россия вроде как православная, удивитесь вы. Ну, и частично мусульманская, если говорить в частности про Башкирию.

А заглянешь в удмуртскую, закамскую, предуральскую действительность - и рвутся шаблоны.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Если отъехать на восток от Москвы - невооруженным глазом видно, что там начинается настоящая финно-угорская матрица, которая тянется до Урала. Говорить о ней не принято - иначе к учебникам возникнут вопросы.

Да и сами местные, признаться, относятся к Москве и федеральным властям скептически (что неудивительно: достаточно взглянуть на жуткое состояние дорог в деревнях, например). Поэтому о своей жизни чужим они особенно и не рассказывают. Хотя, если видят интерес, делятся с удовольствием.

Интереса, впрочем, у внешнего мира нет. Наличие здесь язычества в таких масштабах - молчаливое согласие народа с властями: мы вас не трогаем, вы нас тоже. По факту, получается, почти резервация для коренного населения - как у индейцев в США.

Правда, на первый взгляд резервировать-то и нечего: внешние проявления традиции скрыты от глаз посторонних. Люди как люди. К тому же, в отличие от распиаренных на весь мир народов Сибири, у закамских удмуртов нет красивых нарядов, эффектного горлового пения, ярких обрядов и др.

Даже шаманизма нет, в привычном нам смысле. Здешнее язычество вообще очень спокойное. Есть Бог-Отец, он же Бог Неба - Инмар. Есть другие боги, большие и малые. Все они суть природа. Природу нужно чтить, ибо она тебя кормит. Уважай землю и лес, тогда тебе будет хорошо. Это всё.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Впрочем, есть и темная, скрытая сторона. Была, по словам знакомых удмуртов, история, хоть и в другой деревне: председатель колхоза сплавил по реке на дрова молельную избу-куалу, а через несколько дней захворал и умер. "У нас такого не припомню, но похоже на правду, удмурты так могут", - говорят в Каймашабаше.

Всё это напоминает этакое русское вуду. Еще говорят, что Урал как место стыка двух тектонических плит вызывает в мир темные, хронические силы, и местные знают их язык. Но понятно, что за покров этих страшных сказок, а может и не сказок, приезжему не попасть.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Деревенский клуб. Встреча выпускников 2004 года. Танцы, закуска, водочка. "А завтра большой праздник, Штияк Восё, типа день окончания посевной. Там водку нельзя. Даже говорить о ней нельзя".

Обычные деревенские ребята и девчонки. Завтра днем они поедут по распутице - лето выдалось очень сырым и в тех краях - за пять километров, в священную рощу.

Восяси, они же жрецы или старейшины, зарежут баранов. А баранов дадут люди, которые хотят о чем-то просить Инмара.

Жрецы придут на рассвете. Сварят мясо и кашу, прочтут молитвы, а затем в рощу войдут, помолившись на коленях, все желающие. И земля будет родить, а лес стоять, и не будет в здешних селах нищеты и заброшенных домов, как в некоторых других частях нашей необъятной Родины.

Всю неделю до праздника лил дождь, для июля в здешних краях это нонсенс. Некоторые жители, включая стариков, роптали, что праздник придется отменять: по таким дорогам в рощу не проехать. Но старый жрец Карим сказал: в крайнем случае, люди пойдут пешком, хоть и по грязи, потому что праздник отменять - грех и плохой знак.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Кстати, для меня осталось загадкой, почему праздник проходит в июле, а не на солнцеворот.

Местные объяснить не смогли. Единственная гипотеза - он как раз примерно на 13 дней позже 22 июня, то есть дата по старинке привязана к юлианскому календарю.

Этот июль по погоде напоминал скорее начало осени. Но утром в день Штияк Восё вышло солнце. "Я попросил Инмара дать нам отпраздновать, - сказал Карим (на фото в белом хадате). - Праздник закончится и пойдет дождь".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Дождь пошел раньше, еще когда первые жители деревень только потянулись к роще. Карим молча ушел у лес минут на 20. Тучи разошлись, и он вернулся, ничего не пояснив.

После праздника верховный жрец передал бразды правления молодому коллеге Фанзиру. Говорят, у Карима недавно был инсульт. Но, похоже, дело в другом - он увидел в погоде знак.

P.S. Справедливости ради надо отметить, что язычники есть и в самой Удмуртии, в основном на юге республики. А также в Марий Эл и других финно-угорских землях. Но знающие люди говорят, что именно здесь, в Закамье, вдали от больших городов традиция имеет особенный размах.

P.P.S. В бане крестик пришлось снять и мне. Было жарко.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Дмитрий Ермаков - фотограф и режиссер-документалист. Его аккаунт в "Инстаграме"- @kerooakc