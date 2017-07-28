"Остановка": ваши фотографии

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Гена: "Снято на юге Китая на остановке автобуса. Девочка на остановке". Дмитрий Черный: "Дубай, фото "Некуда идти". Маленький мальчик на гироскутере оторвался от своих родителей, но остановился, увидев перед собой указатели, ведущие в разные стороны, и сбавил скорость, чтобы дождаться родителей". Светлана Чистова: "Остановка на привокзальной площади города Клина. Оцените чувство юмора нашей администрации". (Подписи слева направо.)