"Остановка": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 28 июля 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Горизонт".

Остановка Правообладатель иллюстрации Dmitry Zagainov
Image caption Спасибо всем, кто прислал фото на тему "Остановка". Этот снимок - Дмитрия Загайнова.
Остановка Правообладатель иллюстрации Ljudmila Korotkova
Image caption Людмила Короткова: "Сельский рынок. Арзамасский район Нижегородской области. Женщина с шести утра на ногах. Привезли мясо из дальнего села. Всё утро стояла за прилавком, торговала. После полудня поток покупателей спал, остановилась, присела, чтобы перевести дух. О чем тревожится твое сердце, милая женщина?"
Остановка Правообладатель иллюстрации Alexander Vorozhev
Image caption Александр Ворожев: "Снимок называется "Последняя остановка". На нём изображён председатель фотоклуба "Сплав" Сергей Кочмарёв"
Остановка Правообладатель иллюстрации Irina Inozemtseva
Image caption Ирина Иноземцева: "Фото сделано в Калужской области в мае 2017г."
Остановка Правообладатель иллюстрации Nina Pradun
Image caption Нина Прадун, Иваново, Белоруссия: "Остановка в деревне Упирово Ивановского района Брестской области. Январь 2017 г. Я прихожу сюда всегда, когда уезжаю из родной деревни в город. Остановка моего детства, юности".
Остановка Правообладатель иллюстрации Alexei Nikitin
Image caption Алексей Никитин: "Барселона, зимний январский вечер. На Площади Испании немноголюдно. Я фотографирую монумент на фоне торгового центра и замещаю одинокую девушку, ждущую автобус. И она отлично вписалась в кадр".
Остановка Правообладатель иллюстрации Petr Plenko
Image caption Петр Пленко: "Минск. Утро в ожидании транспорта. Некоторые психологи считают, что скрещенные ноги выдают закрытое, подчиненное или оборонительное настроение. А как хотелось бы видеть расположенных к общению и открытых людей".
Остановка Правообладатель иллюстрации Eugenius
Image caption Еугениус, Литва: "Литва по дороге"
Остановка
Image caption Гена: "Снято на юге Китая на остановке автобуса. Девочка на остановке". Дмитрий Черный: "Дубай, фото "Некуда идти". Маленький мальчик на гироскутере оторвался от своих родителей, но остановился, увидев перед собой указатели, ведущие в разные стороны, и сбавил скорость, чтобы дождаться родителей". Светлана Чистова: "Остановка на привокзальной площади города Клина. Оцените чувство юмора нашей администрации". (Подписи слева направо.)

Следующая тема - "С высоты птичьего полета"

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