"Краски лета": ваши фотографии

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Валерий Покотило, Киев, Украина: "Фото сделано в поле в окрестностях села Нехворощ. Согласно поиску в списках ОБД "Мемориал", число погибших в боях и пропавших безвести во Второй мировой войне, родившихся в селе Нехворощ Житомирской области, равно 85-ти. Большинство были призваны полевым военкоматом сразу после освобождения села. Многие в возрасте от 40 до 50 лет и погибли в 1944 году как "черная пехота".