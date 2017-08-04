"Краски лета": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 4 августа 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Краски лета".

"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Polina
Image caption Полина, Могилевская область: "На северо-востоке Беларуси нынешний июль выдался весьма прохладным, в связи с чем краски лета довольно бледные и во время фотосессии необходимо оживлять естественные цвета".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Nikolai Dikin
Image caption Николай Дикин, Екатеринбург: "Редкий этим летом погожий денек. Солнце разлилось по полю! Свердловская область, деревня Заимка".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Valery Pokotylo
Image caption Валерий Покотило, Киев, Украина: "Фото сделано в поле в окрестностях села Нехворощ. Согласно поиску в списках ОБД "Мемориал", число погибших в боях и пропавших безвести во Второй мировой войне, родившихся в селе Нехворощ Житомирской области, равно 85-ти. Большинство были призваны полевым военкоматом сразу после освобождения села. Многие в возрасте от 40 до 50 лет и погибли в 1944 году как "черная пехота".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Alexander Vorozhev
Image caption Александр Ворожев: "Снимок сделан в августе 2015 года, на северном берегу озера Балхаш. Полдень, очень жарко- +35 в тени".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Anfisa Kadyrova
Image caption Анфиса Кадырова, Москва: "Урожай 2017 года, итальянские семена сорта Pomodoro Roma VF"
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Emanuel Kaplinsky
Image caption Эмануиль Каплинский, Канада: "Красками лета можно наслаждаться на базаре в Тель-Авиве круглый год. На снимке ковёр из карамболы и помидорчиков ярчайших цветов".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Boris Karslyan
Image caption Борис Карслян: "Ниноцминда, Грузия"
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Tamara Aboimova
Image caption Тамара Абоимова, Уфа: "Щедрая палитра красок лета. Вкусная и полезная".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Valeri Solovei
Image caption Валерий Соловей: "Август 2016. Ковдорский район Мурманской области. Местность покрыта белым мхом, создается впечатление снежного покрова. Народная мудрость: "Лето бывает очень жарким, главное в тот день не быть на работе".
"Краски лета" Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Vorontsov
Image caption Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Этот кадр я привез из Новомичуринска (Рязанской области). Летом перед грозой бывает жарко и душно... Но что может быть лучше конной прогулки ...?!"

Следующая тема - "С высоты птичьего полета"

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