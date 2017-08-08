Частичное затмение Луны: ваши фотографии

Правообладатель иллюстрации Natalya Girya Image caption Наталья Гиря: "Затмение в Самаре 7 августа 2017г., 22:59 по самарскому времени".

7 и 8 августа жители многих частей Земли могли наблюдать частичное лунное затмение, и на странице Русской службы Би-би-си в "Фейсбуке" мы попросили вас поделиться своими фотографиями этого завораживающего явления.

Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш пост! Ниже публикуем фотографии, которые вы прислали.

Правообладатель иллюстрации Boris Karslyan Image caption Эту фотографию Борис Карслян сделал в городе Ниноцминда, Грузия, в 22:05

Правообладатель иллюстрации Mila Knijnenburg Image caption Мила Кнайненберг: "Краснодар, в 21:30. Фото было сделано через подзорную трубу..."

Правообладатель иллюстрации Irina Grigorievskich Image caption Луна над Челябинском - снимок Ирины Григорьевских

Правообладатель иллюстрации Viktor Cherepok Image caption Этот снимок прислал Виктор Черепок

Правообладатель иллюстрации Rauf Qaraev Image caption Рауф Караев: "22:40. Азербайджан. Город Сабирабад. Снимал фото сам во дворе для страницы местной газеты".

Правообладатель иллюстрации Azer Mammadov Image caption Азер Маммадов: "Азербайджан, город Баку 07.08.2017 22:13:33"

Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш пост в соцсети "Фейсбук" и прислал свои снимки!

Мы также регулярно публикуем фотогалереи на тему недели, и следующая - "С высоты птичьего полета". Будем рады вашему участию.