Частичное затмение Луны: ваши фотографии

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Natalya Girya
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Наталья Гиря: "Затмение в Самаре 7 августа 2017г., 22:59 по самарскому времени".
7 и 8 августа жители многих частей Земли могли наблюдать частичное лунное затмение, и на странице Русской службы Би-би-си в "Фейсбуке" мы попросили вас поделиться своими фотографиями этого завораживающего явления.
Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш пост! Ниже публикуем фотографии, которые вы прислали.
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Boris Karslyan
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Эту фотографию Борис Карслян сделал в городе Ниноцминда, Грузия, в 22:05
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Mila Knijnenburg
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Мила Кнайненберг: "Краснодар, в 21:30. Фото было сделано через подзорную трубу..."
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Irina Grigorievskich
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Луна над Челябинском - снимок Ирины Григорьевских
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Viktor Cherepok
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Этот снимок прислал Виктор Черепок
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Rauf Qaraev
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Рауф Караев: "22:40. Азербайджан. Город Сабирабад. Снимал фото сам во дворе для страницы местной газеты".
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Azer Mammadov
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Азер Маммадов: "Азербайджан, город Баку 07.08.2017 22:13:33"
Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш
пост в соцсети "Фейсбук" и прислал свои снимки!
Мы также регулярно публикуем фотогалереи на тему недели, и
следующая - "С высоты птичьего полета". Будем рады вашему участию.