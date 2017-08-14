"С высоты птичьсего полета": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 14 августа 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "С высоты птичьсего полета".

"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Andrei Sobetov
Image caption Андрей Собетов, Санкт-Петербург: "В полете 13-летний Роман на параплане "Танго 22". Это его первый парящий полет в Чегеме (Кабардино-Балкария, Сев. Кавказ). Я, тренер, лечу рядом, контролирую, фотографирую. Это тренировка перед Первенством России".
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Nikita
Image caption Трутенин Никита, Запорожье : "Девушка на крыле самолета L-29 Delfin"
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Alexander Vorozhev
Image caption Александер Ворожев: "На взлёте". Снимок сделан 21.05. 2006 года. Казахстан, Казахский мелкосопочник 10:30 по местному времени".
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Olga S
Image caption Ольга Самох: "Полет балерины"
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Nadin Kramskaya
Image caption Надин Крамская: "Ночные огни Парижа с высоты птичьего полета"
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Sergey Ogleznev
Image caption Сергей Оглезнев, Магаданская область: "Горы Абхазии с высоты птичьего полета"
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Alex W
Image caption Алекс В.: "Ландшафт маленькой баварской деревеньки"
"С высоты птичьего полета" Правообладатель иллюстрации Ljudmila Korotkova
Image caption Людмила Короткова: "Старая Волга. Если бы я была маленькой серой птичкой, такой, например, как воробей, то могла бы пережидать осенний дождь под сводами заводского корпуса,наблюдая за грустным осенним пейзажем с заброшенной старенькой "Волгой", мокнущим под дождем мусором… Нижегородская область, город Арзамас".

Следующая тема - "Домик в деревне"

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