"С высоты птичьсего полета": ваши фотографии

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Людмила Короткова: "Старая Волга. Если бы я была маленькой серой птичкой, такой, например, как воробей, то могла бы пережидать осенний дождь под сводами заводского корпуса,наблюдая за грустным осенним пейзажем с заброшенной старенькой "Волгой", мокнущим под дождем мусором… Нижегородская область, город Арзамас".