Узбекистан после Каримова: выставка-"реабилитация" Умиды Ахмедовой
В Ташкенте проходит фотовыставка "Смирное небо" - первая для кинодокументалиста и фотографа Умиды Ахмедовой, чьи работы отражают жизнь в городах и сельской местности Узбекистана, не всегда соответствующую ее официальной интерпретации.
За более 25-летнюю карьеру в кино и фотографии Умида Ахмедова получила широкое признание, и, в частности, в 2016 году была удостоена Международной премии Вацлава Гавела "за креативный протест".
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Однако из-за обвинений в намеренном очернении жизни узбекского общества со стороны властей фотограф долгое время не имела возможности выставлять свои работы в Ташкенте, и выставка, открывшаяся в конце июля 2017 года, стала долгожданным событием.
Как рассказывает Умида Ахмедова, 15 снимков, представленных зрителям, были сделаны в течение года, прошедшего со смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.
В 2010 году меня судили по обвинению "Клевета и оскорбление узбекского народа". С тех пор все выставочные залы были для меня закрыты.
По телевидению, если говорили, то обязательно осуждающе, ибо наш с мужем [документалистом Олегом Карповым] фильм "Бремя девственности" - о традиции демонстрировать непорочность невесты, вывешивая простыни молодоженов и правах женщин - произвел раздражающий эффект.
Если честно, я не ожидала, что в Ташкенте могут сделать выставку. Решилась на это хозяйка частной галереи Белла Сабирова, и, к моему удивлению, местные интернет-издания ее анонсировали.
Можно сказать, произошла частичная реабилитация.
Все фотографии, представленные на выставке, были сняты за период от смерти Каримова и по сегодняшний день. Ушла эпоха... Что нас ждет…
Это первая фотография тех дней, когда СМИ говорили о его инсульте, а нам продолжали объявлять, что на носу 25-летие Независимости и должно произойти традиционное возложение цветов.
Узбекистанцы не знали, кому верить. Странное было ощущение.
Снимок сделан в Ташкенте 30 августа, перед тем как представители власти должны были возложить цветы перед матушкой [скульптурой "Счастливой матери"] у "глобуса Узбекистана", символа каримовской эпохи. Раньше здесь стоял один из больших памятников Ленину.
Я выбрала именно этот кадр, потому что знала, что эпоха Каримова кончилась. Не знаю, кто плакал, но у меня было знакомое чувство, как когда умер Брежнев и когда развалился СССР...
Зона отдыха "Узбекфильма". Запущенная, пустая. Осень. Стол застелен рекламным баннером из фильма. Здесь все символично, тема баннеров тоже символична.
Баннеры, которые используются в хозяйстве, они приобретают потом другое качество...
Вокруг большого пня чинары растут новые листья. Ташкентцы и, думаю, вообще узбекистанцы, особенно из областных центров, поймут, о чем речь...
Вырубка многолетних платанов-чинар вокруг домов и заборы - это типично для эпохи Каримова. Почти все областные центры стоят "голыми", и это в жаркой стране! Началось это со сквера в Ташкенте, где росли столетние чинары. Рубили в 2009 году.
Я назвала эту фотографию "Последний проезд первого президента Узбекистана".
Дорога, по которой ездил президент, охранялась очень тщательно, театрально, пугающе.
Сначала люди с винтовками стояли открыто, потом они ушли в кусты и спрятали оружие в чехлы, их называли "музыкантами". Помните героя Бандераса, который автомат носил в чехле из-под гитары? Примерно так и охранники на трассе, но в кустах.
Во время проезда президента каждые 50 метров стояли милиционеры, а поодаль по всей трассе стояли "музыканты" - под кустами, на остановках.
Весь проезд был пугающим шоу из года в год. В день по два раза, кроме выходных и кроме тех дней, когда президент был в отъезде. Пока кортеж из многочисленных авто не проедет, вся трасса "замирала". Скажу честно, зрелище малоприятное.
И вот, он умер, и решено было его достойно проводить, с цветами вдоль похоронного кортежа. Но были люди искренне горюющие. Никогда людей не пускали к трассе, и вдруг они кидают розданные цветы... Это и был "последний проезд первого президента". Согласитесь, ничто не вечно.
Женщины в жилетках - они там, где проезжает президент. Или в центре города, перед праздниками.
Ощущение имитациии труда, они тоже стали символом эпохи.
На выставке есть еще видеоарты вокруг президентской трассы. В центре - видеоарт "Вечности заложники", где пожилая женщина очень долго подметает дождь на президентской трассе, в воскресенье.
Для меня эта выставка имеет огромное значение, потому что я хочу, чтобы мой народ увидел мои работы. Если наши с Олегом Карповым работы могут хоть чуть-чуть изменить сознание людей, то я считаю, что миссия моя перед своим народом выполнена.
Умида Ахмедова - кинодокументалист и фотограф из Узбекистана