Узбекистан после Каримова: выставка-"реабилитация" Умиды Ахмедовой

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Во время эпохи Каримова везде были нарисованы елочки, а тут - цветущйи сад

В Ташкенте проходит фотовыставка "Смирное небо" - первая для кинодокументалиста и фотографа Умиды Ахмедовой, чьи работы отражают жизнь в городах и сельской местности Узбекистана, не всегда соответствующую ее официальной интерпретации.

За более 25-летнюю карьеру в кино и фотографии Умида Ахмедова получила широкое признание, и, в частности, в 2016 году была удостоена Международной премии Вацлава Гавела "за креативный протест".

Однако из-за обвинений в намеренном очернении жизни узбекского общества со стороны властей фотограф долгое время не имела возможности выставлять свои работы в Ташкенте, и выставка, открывшаяся в конце июля 2017 года, стала долгожданным событием.

Как рассказывает Умида Ахмедова, 15 снимков, представленных зрителям, были сделаны в течение года, прошедшего со смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Мост в центре старого города Ташкента в дни рамадана, у вещевого рынка "Чорсу". Пустота и безлюдье.

В 2010 году меня судили по обвинению "Клевета и оскорбление узбекского народа". С тех пор все выставочные залы были для меня закрыты.

По телевидению, если говорили, то обязательно осуждающе, ибо наш с мужем [документалистом Олегом Карповым] фильм "Бремя девственности" - о традиции демонстрировать непорочность невесты, вывешивая простыни молодоженов и правах женщин - произвел раздражающий эффект.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Если честно, я не ожидала, что в Ташкенте могут сделать выставку. Решилась на это хозяйка частной галереи Белла Сабирова, и, к моему удивлению, местные интернет-издания ее анонсировали.

Можно сказать, произошла частичная реабилитация.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption У "глобуса Узбекистана"

Все фотографии, представленные на выставке, были сняты за период от смерти Каримова и по сегодняшний день. Ушла эпоха... Что нас ждет…

Это первая фотография тех дней, когда СМИ говорили о его инсульте, а нам продолжали объявлять, что на носу 25-летие Независимости и должно произойти традиционное возложение цветов.

Узбекистанцы не знали, кому верить. Странное было ощущение.

Снимок сделан в Ташкенте 30 августа, перед тем как представители власти должны были возложить цветы перед матушкой [скульптурой "Счастливой матери"] у "глобуса Узбекистана", символа каримовской эпохи. Раньше здесь стоял один из больших памятников Ленину.

Я выбрала именно этот кадр, потому что знала, что эпоха Каримова кончилась. Не знаю, кто плакал, но у меня было знакомое чувство, как когда умер Брежнев и когда развалился СССР...

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Баннеры в хозяйстве

Зона отдыха "Узбекфильма". Запущенная, пустая. Осень. Стол застелен рекламным баннером из фильма. Здесь все символично, тема баннеров тоже символична.

Баннеры, которые используются в хозяйстве, они приобретают потом другое качество...

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Пень чинары

Вокруг большого пня чинары растут новые листья. Ташкентцы и, думаю, вообще узбекистанцы, особенно из областных центров, поймут, о чем речь...

Вырубка многолетних платанов-чинар вокруг домов и заборы - это типично для эпохи Каримова. Почти все областные центры стоят "голыми", и это в жаркой стране! Началось это со сквера в Ташкенте, где росли столетние чинары. Рубили в 2009 году.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption "Последний проезд первого президента Узбекистана"

Я назвала эту фотографию "Последний проезд первого президента Узбекистана".

Дорога, по которой ездил президент, охранялась очень тщательно, театрально, пугающе.

Сначала люди с винтовками стояли открыто, потом они ушли в кусты и спрятали оружие в чехлы, их называли "музыкантами". Помните героя Бандераса, который автомат носил в чехле из-под гитары? Примерно так и охранники на трассе, но в кустах.

Во время проезда президента каждые 50 метров стояли милиционеры, а поодаль по всей трассе стояли "музыканты" - под кустами, на остановках.

Весь проезд был пугающим шоу из года в год. В день по два раза, кроме выходных и кроме тех дней, когда президент был в отъезде. Пока кортеж из многочисленных авто не проедет, вся трасса "замирала". Скажу честно, зрелище малоприятное.

И вот, он умер, и решено было его достойно проводить, с цветами вдоль похоронного кортежа. Но были люди искренне горюющие. Никогда людей не пускали к трассе, и вдруг они кидают розданные цветы... Это и был "последний проезд первого президента". Согласитесь, ничто не вечно.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Женщины в жилетках

Женщины в жилетках - они там, где проезжает президент. Или в центре города, перед праздниками.

Ощущение имитациии труда, они тоже стали символом эпохи.

На выставке есть еще видеоарты вокруг президентской трассы. В центре - видеоарт "Вечности заложники", где пожилая женщина очень долго подметает дождь на президентской трассе, в воскресенье.

Для меня эта выставка имеет огромное значение, потому что я хочу, чтобы мой народ увидел мои работы. Если наши с Олегом Карповым работы могут хоть чуть-чуть изменить сознание людей, то я считаю, что миссия моя перед своим народом выполнена.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Умида Ахмедова - кинодокументалист и фотограф из Узбекистана