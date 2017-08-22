"Это вам не равнина": Эльбрус начинающей альпинистки (ч.1, акклиматизация)

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Я думала, я не то что взойду - я забегу на Эльбус

Говорят, что восхождение летом на Эльбрус - легче легкого. Особенно в конце июля или начале августа. Особенно с южной стороны. Особенно с хорошей акклиматизацией, инструкторами и экипировкой.

И когда год назад я поставила перед собой амбициозную цель в течение 10 лет с абсолютно нулевого уровня подготовиться к восхождению на Эверест, мне показалось вполне логичным начать свое знакомство с горами с Эльбруса.

Действительно, это же всего 5642 метра. Поэтому я по совету друзей выбрала турклуб, инструкторам которого я могла доверять, и стала постепенно собирать экипировку.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Пять дней акклиматизации в Приэльбрусье стали серьезным испытанием

Я не считала это восхождение чем-то сложным и требующим физической подготовки, но все равно целый год занималась бегом - у меня было по три тренировки в неделю.

"Взойти я в любом случае смогу, но благодаря тренировкам я не то что взойду - забегу на вершину", - думала я.

Надо ли говорить, что мои предположения оказались ошибочными. Даже пять дней акклиматизации в Приэльбрусье стали серьезным испытанием для меня, несмотря на все тренировки и полумарафон, который я пробежала весной.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Адыр-Су - отрезанное от мира ущелье, здесь проходила акклиматизация

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Привал во время спуска в ущелье Адыр-Су с Местийских ночевок

Акклиматизация проходила в отрезанном от мира ущелье Адыр-Су, у подножья горы Уллу-Тау. В советское время это было популярное место у альпинистов, горных туристов и даже горнолыжников.

Когда на третий день мы выходили к Джаловчатским ночевкам (3200 метров), инструкторы нам показывали остов подъемника, которым пользовались горнолыжники.

"Почему его не восстановят? Здесь хорошие склоны", - спросил кто-то из группы. "Потому что не для кого", - пожал плечами инструктор Эдик. Сюда мало кто теперь ездит, пояснил он.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Подъем на Кичкидарские ночевки

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Время обеда: на Джаловчатских ночевках

Действительно, поток туристов сильно упал после распада СССР и, несмотря на повсеместное увлечение здоровым образом жизни и туризмом, не восстановился до сих пор.

Да и не всем захочется настолько сильно отрываться от цивилизации - кемпинг и единственная в ущелье база отдыха находятся более чем в 12 километрах от ближайшей трассы, там нет связи - вообще никакой (кроме рации и спутникового телефона).

И если к отсутствию связи легко привыкаешь за пару дней, то к переходам по осыпающимся склонам и опасной ледниковой морене, состоящей из подвижных камней и валунов, - привыкнуть сложнее.

Даже во сне я видела только камни-камни-камни. И то, как я пытаюсь через них перебраться, опасаясь, что какой-нибудь из них перевернется и попросту раздавит меня.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Инструктор Эдик помогает участнице Юле перейти через горный ручей

Нужно еще понимать, что ты движешься не в горизонтальной плоскости, а постоянно, в течение нескольких часов идешь вверх.

Те участники нашей группы, которые не впервые были в горах, легче переносили подъемы, но мне каждая вылазка давалась тяжело - я далеко не сразу смогла поймать свой темп, ширину шага, синхронизировать дыхание с движением ног.

Пока это не произошло, я задыхалась, часто останавливалась и потирала забивающиеся икроножные мышцы.

И, конечно, не обошлось без горной болезни - уже в первый акклиматизационный выход на Местийские ночевки (3050 метров) у меня началась жесточайшая головная боль, которая частенько меня сопровождала и во время радиальных выходов [походов без рюкзаков на небольшие расстояния], и во время подъема на Эльбрус.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Отдых после перехода на Джаловчатские ночевки

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Отдых продолжается

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Спуск по гребню с Джаловчатских ночевок

Про сопутствующие любому походу сложности с гигиеническими процедурами я вообще молчу. Поэтому не сложно понять, почему в ущелье оказываются только те, кому горы настолько интересны, что они готовы мириться со всем.

С чем связано то, что раньше таких людей было больше? Не знаю. Может, несмотря на весь наш здоровый образ жизни, спортзалы и культ красивого тела, те люди были крепче, выносливее - не только физически, но и морально.

И были готовы тратить свои отпуска не на отдых на переполненном пляже, а на то, что сделает их сильнее и лучше, чем они были вчера.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Привал во время спуска в ущелье Адыр-Су с Джаловчатских ночевок

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption У каждого были свои причины на то, чтобы принять участие в подъеме

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Причем, по словам инструктора Эдика, были и такие цели, о которых мы сами и не догадывались

У каждого из участников моей группы были свои причины принять участие в подъеме на Эльбрус: кто-то хотел испытать себя, кто-то, как и я, мечтал о восьмитысячниках, кто-то просто считал, что горы - это всегда хорошая идея.

Мне запомнилось, как в начале похода Эдик сказал: "У вас всех разные цели. И возможно, некоторые из них вы не называете или даже не догадываетесь о них".

Наверное, я могу теперь добавить, что вскрывались не только цели, но и те стороны характера, которые каждый из нас пытался скрывать. Но что именно происходило во время восхождения на Эльбрус, я расскажу в следующем тексте.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption На высоте 3200 метров (Кичкидарские ночевки)

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption На Кичкидарских ночевках

Юлия Лилишенцева - фотограф из Санкт-Петербурга. Ее аккаунт в "Инстаграме"-@way_to_everest