"Домик в деревне": ваши фотографии

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Юлия Шатун: "Через несколько минут мы с бабушкой выйдем за забор и пойдем на остановку, с которой я на автобусе уеду в город. А когда через год вернусь, здесь будет все так же: деревянная дощечка, пакет на гвозде, кроссовок без пары. Только банка с огурцами будет другая. Потому что эту я забрала".