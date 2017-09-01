"Домик в деревне": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 1 сентября 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "С высоты птичьего полета".

"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Tatiana Parkhomenko
Image caption Татьяна Пархоменко: "Фото я назвала "Сердце". Сделано оно в белорусском лесу, около озера Нарочь"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Mikhail Praslov
Image caption Михаил Праслов, г. Жуковский, Россия: "Мы много путешествуем по России на велосипедах. Несколько раз проезжали мимо этого домика в Ивановской области и летом и зимой. Хочется верить, что там живёт волшебник".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Sandra Mironenko
Image caption Мироненко Сандра, г. Минск, Белоруссия: "Фото сделано под крышей домика в деревне Заберезь Гродненской области. Август 2016"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Ekaterina Iodchik
Image caption Екатерина Иодчик, г. Гродно, Белоруссия: "На фото изображен заброшенный дом, который виден из окон дома моей бабушки. Данный снимок был сделан на Пасху".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Larisa Merchuk
Image caption Лариса Мерчук, г. Брест, Белоруссия: "На фото - моя дача, мой милый сердцу уголок, где я чувствую себя в единении с окружающим миром и природой. В этот клочок земли и маленький дом я вкладываю свою душу".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Valery Nosenko
Image caption Валерий Носенко: "Эти фотографии сделаны в октябре 2015 года недалеко от города Тихвин (Ленинградская область, Россия ) во время поездки на дачу близкого друга. Запомнилась звенящая тишина и богатство местной природы!"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Alexander Vorozhev
Image caption Александр Ворожев: "Снимок называется: "Укатали Сивку крутые горки". Село Екатериновка, Омская область, июнь 2013 г."
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Yulya Shatun
Image caption Юлия Шатун: "Через несколько минут мы с бабушкой выйдем за забор и пойдем на остановку, с которой я на автобусе уеду в город. А когда через год вернусь, здесь будет все так же: деревянная дощечка, пакет на гвозде, кроссовок без пары. Только банка с огурцами будет другая. Потому что эту я забрала".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Dmitry Poukhlov
Image caption Дмитрий Пухлов, г. Минск, Белоруссия: "Раннее утро в июне начиналось с игры цвета внутри дома"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Alexander Levantsevich
Image caption Александр Леванцевич: "Высылаю фото собственной дачи. Просто так. Без всяких иллюзий"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Alexei Nikitin
Image caption Алексей Никитин: "Вот такие вот сооружения стоят по всей испанской автономии Астурия. Это типичный для этой местности амбар. И чтобы защитить его от грызунов и подтоплений, его поднимают на сваях".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Aliaksei Jodka
Image caption Алексей Иодко, Минск, Белоруссия: "Домик в деревне для меня - это детство, лето, счастье и беззаботность. Это, прежде всего, дух и духовное единение с дорогими мне людьми, которых больше нет".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Dasha Radkovskaya
Image caption Дарья Радьковская, г. Минск, Белоруссия: "У порога родного дома, где так счастливы были мы".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Boris Karslyan
Image caption Борис Карслян, Грузия: "Белоснежный дом (хата) духоборов с проросшей на покрытой грунтом крыше травой, в селе Гореловка Ниноцминдского муниципалитета. В этих домах живут духоборы".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Daria Pavlyuchenko
Image caption Автор фото - Дарья Павлюченко. Пишет ее мама: "Мы с дочерью ехали из города на отдых в деревню. По пути делали кадры, погружаясь в другую атмосферу со своим колоритом. Это фото больше удалось ей".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Aliaksandr Ushakevich
Image caption Александр Ушакевич: "Этот домик в деревне Домаши (РБ) построил мой дед Аркадий, ровесник королевы Елизаветы. На месте домика, в котором вырос сам, и вместе со своей Елизаветой вырастил здесь своих детей. Дед Аркадий и ныне здравствует и любит повторять, что это его реализовавшаяся мечта о своём уголке на своей "Бацькоўшчыне". Домик неизменно красится в жёлтый цвет, потому что такими были самые красивые дома там, где дед встретил бабушку и где ему было 20 с чем-то…"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Maria Svetlakova
Image caption Мария Светлакова Мария, г. Минск: "Меняющиеся пейзажи солнечной Сицилии"
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Ekaterina Borovskaya
Image caption Катерина, г. Минск: "Это были чудесные выходные на хуторе рядом с Беловежской пущей. Уже начинало пахнуть приближающейся осенью. Фото на пленку".
"Домик в деревне" Правообладатель иллюстрации Vera Fokina
Image caption Это фото прислала Вера Фокина

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