"Сладкое": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 11 сентября 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Сладкое".

Блины Правообладатель иллюстрации Elena Sprebatun
Image caption Елена: "На фото - блины с йогуртом и клубничным джемом. Я их ем примерно раз в год. Это - великолепно!!!"
Сладости в витрине Правообладатель иллюстрации Valeriy Nosenko
Image caption Валерий Носенко: "Фото сделано в Одессе, в мастерской карамели. Как всегда много людей, детей, все пробуют, а дети учатся кондитерскому искусству".
Бабочка на цветке Правообладатель иллюстрации Alexandr Vorozhev
Image caption Александр Ворожев назвал это фото, сделанное в августе 2007 года, просто: "Крапивница".
Медовая сота Правообладатель иллюстрации Paola Vans
Image caption Полина из Могилевской области: "Первый лесной мед дождливого белорусского лета нынешнего года".
Палитра с макарунами Правообладатель иллюстрации Olga Panaschik
Image caption Ольга Панащик из Минска прислала нам фото под названием "Сладкая теория сотворения вселенной".
Ребенок с рукой в шоколаде Правообладатель иллюстрации Olga Panaschik
Image caption Еще одно фото от Ольги Панащук: "Мама, даю установку на сладкую жизнь! Все будет в шоколаде!" (на фото сын Ольги Глеб, большой любитель сладкого).
Шарлотка Правообладатель иллюстрации Pavel Pechanko
Image caption Эту шарлотку Павел Печанько из Минска испек сам, использовав яблоки из родительского сада.
Разноцветный мёд Правообладатель иллюстрации Irina Shpak
Image caption Ирина Шпак из Минска: "Это фото сделано во время путешествия в горах. Местные жители делают такой красивый, вкусный и, конечно же, очень сладкий мед с добавлением различных горных растений, за счет чего мед приобретает свои яркие краски".

Следующая тема - "Темная сторона"

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