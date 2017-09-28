Фотоблог: 14-й марафон бегуньи, в которую не верили

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Фотограф Юлия Лилишенцева с нуля готовится к восхождению на Эверест. Ее интересуют истории и других женщин, ставящих перед собой большие цели.

На днях в Москве прошел пятый городской марафон. Дистанцию в 42 км 195 м по московским улицам бежали 30 тысяч человек из 71 страны.

Традиционно за победу боролись лишь элитные спортсмены, а остальные боролись с собой: или за то, чтобы уложится в назначенное организаторами время (шесть часов), или за то, чтобы пробежать с максимально высоким для себя результатом.

В числе участников в этом году была 23-летняя Любовь Сыч из Харькова. На ее счету 13 марафонов, три ультрамарафона (в том числе, в Африке и в горах в Австрии) и Iron Man (заплыв на 3,8 км, 180 км на велосипеде и забег на 42 км) в Цюрихе, где она заняла третье место. При этом, хотя она посвящает спорту все время, она тренируется без жесткого графика, а ее цель - попасть в российскую сборную по легкой атлетике.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

"Кто-то ставит сначала себе цели поменьше - подготовлюсь, добьюсь малого, а потом буду уже свою большую цель реализовывать. Я не такая, - говорит Люба. - Вокруг меня много скептиков, которые кричат, куда ты едешь, ты не готова, а я еду и показываю, что все возможно".

Люба называет себя хаотичным спортсменом. Вместо того, чтобы систематично тренироваться с бдительным тренером, она просыпается утром и, как она объясняет, слушает свой организм, "что ему сегодня нужно".

Иногда нужна пробежка в восемь километров и упражнения, иногда - интервальные тренировки (например, 10 раз по 1000 метров, пять раз по 1000 метров, 15 раз по 200 метров), иногда - кросс километров на 12-15 и так далее, а иногда нужен отдых с баней.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Конечно, миру большого спорта бессистемный подход к тренировкам "по зову сердца" не очень близок, ведь считается, что именно жесткий и четкий график тренировок позволяет добиваться высоких результатов, выигрывать соревнования, ставить рекорды.

Но Люба, тем не менее, ориентируется на психологический настрой: "Вот завтра марафон, а я не готова. У меня всегда так. Перед забегом ощущение - будто я никогда в жизни не бегала. А потом я собираюсь и не думаю ни о чем". Достаточно ли этого, чтобы расти в спорте?

Часто перед соревнованиями Люба пишет для себя, что ей даст этот забег, какие у нее цели - словом, разбирает себя по косточкам. "У тебя должно быть внутреннее понимание: зачем ты это делаешь", - считает она.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

По словам Любы, она еще детстве решила, что хочет стать олимпийской чемпионкой в легкой атлетике. В 15 лет она одна уехала в Киев, чтобы учиться в спортивной школе, от чего родители были не в восторге.

"Никто не верил в меня. Ну, бегает девочка быстро, но этим на жизнь не заработаешь, да и глупо это - бегать все время", - говорит она, показывая награду, взятую на "айронмене".

"Я не была полной, у меня не было проблем с алкоголем, которые я смогла перебороть и начать заниматься спортом. Мне просто всегда нравилось бегать", - добавляет она.

В спортивной школе Любу пытались тренировать на короткие дистанции, но высоких результатов она не показывала. Потом она нашла тренера-марафонца и задумалась о длительных дистанциях. Свой первый марафон она пробежала спонтанно - буквально за день приняла решение участвовать в Харьковском марафоне.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Любин совет - если хочешь бегать, не нужно откладывать это до лучших времен, когда ты сможешь оплатить тренера, купить дорогую форму. А еще надо улыбаться: "Не надо бежать с таким лицом - будто вы сейчас умрете".

На марафоне в Москве действительно была атмосфера праздника - хотя для многих забег стал настоящим испытанием. Для Любы, в том числе. Она планировала пройти дистанцию за три часа, однако пересекла финишную черту только через 3 часа 22 минуты.

"1 июля у меня был ультрамарафон в Киеве, 30 июля я сделала "айронмен" в Цюрихе и уже 21 августа пробежала марафон в Харькове. Прошел месяц, и я пробежала Московский марафон - видимо, не восстановилась. Сложнее всего было бежать, когда я поняла, что нужный результат не получится", - сказала Люба, делая растяжку на финише.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva

"Хороший результат требует усилий - я прилагаю их недостаточно, - критически резюмировала Люба. - Но при этом сейчас мне нужно отдохнуть, не идти на поводу у своих желаний поехать на следующие соревнования в октябре: четыре марафона за год - более чем достаточно".

Юлия Лилишенцева - фотограф из Санкт-Петербурга.Ее аккаунт в "Инстаграме"- @way_to_everest