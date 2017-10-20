"За работой": ваши фотографии

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Алексей Чичилин: "40 лет назад мне довелось много снимать репортажей на производственную тему. Был во Владивостоке фарфоровый завод. Теперь его производственные цеха давно сданы в аренду предпринимателям. А в моём архиве остался этот кадр. Уходя после съёмки обернулся и увидел его. Теперь у меня осталась привычка - после съёмки оглядываться".