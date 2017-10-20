"За работой": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 20 октября 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "За работой".

За работой Правообладатель иллюстрации Alexei Chichilin
Image caption Алексей Чичилин: "40 лет назад мне довелось много снимать репортажей на производственную тему. Был во Владивостоке фарфоровый завод. Теперь его производственные цеха давно сданы в аренду предпринимателям. А в моём архиве остался этот кадр. Уходя после съёмки обернулся и увидел его. Теперь у меня осталась привычка - после съёмки оглядываться".
За работой Правообладатель иллюстрации Valery Pokotylo
Image caption Валерий Покотило, Киев, Украина: "Не только душа обязана трудиться. Фото сделано в 2008 году на территории Киево-Печерской лавры у Дальних пещер. Было туманное, сырое утро поздней осени. Ночью с деревьев на землю упало совсем немного листьев и дорожки были чисты, но пожилой монах аккуратно и тщательно делал свою работу, словно и в труде искал спасение".
За работой Правообладатель иллюстрации Alex W
Image caption Александр В.: "Наша бабушка проработала всю жизнь портным, и сейчас не забывает свою любимую работу. Теперь она примеряет шикарную одежду не актерам театра оперы и балета, а своим куклам, которых у нее множество".
За работой Правообладатель иллюстрации Anna Padiarova
Image caption Анна Падиарова, Москва: "Парень с бензиновой воздуходувкой, которой он сдувает листья с газона. Дело происходит в Терлецком парке ВАО Москвы. Осенью у дворников много работы".
За работой Правообладатель иллюстрации Emanuel Kaplinsky
Image caption Эмануиль Каплинский, Канада: "За работой на ЭВМ "Урал-2". Снимок сделан в Ташкенте более полувека тому назад. Этот ламповый компьютер и современный смартфон разнятся по своим возможностям как, например, лук со стрелами и автомат Калашникова".
За работой Правообладатель иллюстрации Gennady Aleinov
Image caption Геннадий Алейнов: "Снимок сделан на берегу реки южного Китая г. Фучжоу Это рыбак-лодочник закинул снасти".
За работой Правообладатель иллюстрации Evgeny Krivosheev
Image caption Евгений Кривошеев, Москва: "Снимок сделан во время футбольного матча в Москве. Репортаж о матче ведут для испанского ТВ. Ведущие за работой. Было интересно за ними наблюдать".
За работой Правообладатель иллюстрации Igor Kukhar
Image caption Игорь Кухарь, Владивосток: "У нас в семье добрая традиция: каждый Новый год мы лепим пельмени. А тон в работе задает моя теща - Алла Васильевна. И кто придумывает про тещ язвительные анекдоты?.."
За работой Правообладатель иллюстрации Natalia Tsuran
Image caption Наталья, Витебск, Республика Беларусь: "Не так давно мне посчастливилось наблюдать за работой гончара"
За работой Правообладатель иллюстрации Viacheslav Vorontsov
Image caption Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Моя любимая мамочка за работой...1962 г. Холодная война..."железный занавес"

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