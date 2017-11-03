"Коридоры": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 3 ноября 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Коридоры".

Коридоры Правообладатель иллюстрации Petr Plenko
Image caption Петр Пленко: "Вот такой коридор мы с детьми обнаружили на одной из площадок Минска"
Коридоры Правообладатель иллюстрации SandrO
Image caption СандрО: "Однажды вечером в одном из сквозных проходов Мюнхена"
Коридоры Правообладатель иллюстрации Natalia Tsuran
Image caption Наталья Цуран, Витебск: "Хочу поделиться с снимком Галереи географических карт, которая расположена в Папском дворце Ватикана".
Коридоры Правообладатель иллюстрации Nadine Kramskaya
Image caption Надин Крамская: "Коридор перехода метро в г. Мюнхен"
Коридоры Правообладатель иллюстрации Valeria Lapardina
Image caption Валерия Лапардина, Минск: "Не всегда в конце коридора свет. Но это и не значит, что он в себе несет что-то плохое. Он передает загадку неизвестности".
Коридоры
Image caption На фото слева, которое прислал Евгений Кривошеев из Москвы, коридор Мельничной колоннады в Карловых Варах. Фото справа - Александра Ворожева: "Снимок сделан на пленку в 1984 году, называется "Аутодафе".
Коридоры Правообладатель иллюстрации Boris Muskevich
Image caption Эти снимки прислал Борис Мускевич из Израиля. Следуюшая тема - "Оттенки осени", ждем ваши фото на yourpicsrussian@bbc.co.uk.

Следующая тема - "Оттенки осени"

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