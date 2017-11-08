Город Петроград в (20)17-м году: что осталось от символов революции

Былого обилия образов революции в Санкт-Петербурге уже не найти, пишет фотограф Дмитрий Ермаков. Но большинство из того, что осталось или даже появилось, имеет отношение не к идеологии, а к культуре, искусству и развлечениям.
Приезжий человек из Москвы или откуда-то еще, попав в Петербург 10-15 назад, мог поразиться обилию всего, что связано с революцией и советской властью. Шоссе Революции, Проспект Большевиков, площадь Ленина, улица Комсомола, тьма других подобных названий.
Постоянные мемориальные доски, посвященные визитам Ленина в то или иное здание. Памятники, бюсты, сувенирная продукция.
Эта лавина коммунистических символов, умноженная на общую "тень духа 80-х", которая еще недавно ощущалась в городе на Неве, особенно в спальных районах, провоцировала прямое погружение в смутные впечатления детства, проведенного мною еще в СССР.
В Москве такого количества "советского" и "ленинского" объективно не было уже в 90-е, не говоря о 2000-х. Может, дело было в том, что именно Петроград - колыбель революции?
Однако вдруг все это куда-то растворилось. Несмотря на повышение градуса ностальгии по СССР в российском обществе, а также на 100-летний юбилей революции, в Питере 2017-го мне удалось разыскать не так много явных напоминаний о Ленине и тех событиях.
Конечно, большие памятники и названия ленинградских улиц никуда не делись, но, по ощущениям, коммунистической символики стало гораздо меньше. Хотя полностью она не исчезла и частенько выглядит пугающе.
Возможно, прежние впечатления где-то были обманчивыми, но дело вот в чем: изменилась общая атмосфера в городе. Время идет, и Петербург становится современным мегаполисом, а призраки красного террора растворяются в этой современности.
Образы вождя мирового пролетариата и революции переходят в область развлечений и шаржа. Значит, они уже реликт. Мы таки пережили революцию.
Дмитрий Ермаков - фотограф и режиссер-документалист. Его аккаунт в "Инстаграме"- @kerooakc