Гагаузия: русско-турецкий мир в молдавском АТО

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption "Внешностью да языком на турков похожи, а менталитет больше русский", - говорят про себя гагаузы

Пока статус непризнанного Приднестровья продолжает оставаться темой политических переговоров, Гагаузия, также отоловшаяся от Молдавии после распада СССР, уже больше двух десятилетий существует как молдавская автономия. Счастливо ли?

Давно хотел посмотреть, что из себя представляет Гагаузия. Часто слышал от молдаван, что у них с гагаузами мало общего, и многие из них в Гагаузии даже и не были - знают только, что это где-то на юге Молдавии.

Три часа на автобусе из Кишинева, и ты в столице Гагаузии - Комрате. Первое, что бросается в глаза, - как много всего на русском. Словно попал в российскую провинцию. Русский соседствует на вывесках и знаках с гагаузским, который похож на турецкий.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption "Гагаузия - наша Родина! Когда мы едины, мы непобедимы!"

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Коммунизм и православие - два символа, которые у многих здесь до сих пор в держатся в сознании

В 1990-м провозглашение Гагаузской республики, в отличие от Приднестровья, обошлось без крови, и в непризнанном статусе она просуществовала четыре года. В 1994-м Гагаузия мирно вошла в состав Молдавии в качестве автономно-территориального образования (АТО), и сейчас там живут более 165 тыс. человек.

Учитывая, что народ тюркский, логично было бы найти в городе мечети. Но в самом центре Комрата стоит красивый православный храм. Знакомлюсь с прихожанами. "Внешностью да языком на турков похожи, а менталитет больше русский", - говорят они о себе.

От гагаузов можно услышать, что они единственный тюркоязычный народ, который исповедует православие. Правда, есть ещё якуты, алтайцы, чуваши, хакасы...

Турция как лидер тюркского мира активно помогает Гагаузской автономии уже много лет. Но при этом гагаузы, будучи православными, очень тепло относятся к России, помощь от которой имеет здесь большое значение.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Библиотека имени Ататюрка в Комрате, построена Турцией как дар гагаузскому народу

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Агентства США по Международному развитию (USAID) также выделяет Гагаузии гранты на развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, муниципальных нужд

Территория АТО - небольшая, три города да села. Управляет всем этим башкан, по-нашему глава. Несмотря на то, что целью создания автономии, было сохранение гагаузских традиций и языка, язык здесь в ходу в основном русский. Хотя официальных аж три: молдавский, русский и гагаузский.

Довольно необычно выглядит: вроде ты в Молдавии, но все говорят на русском. Здесь смотрят российское телевидение, вывески на русском, образование на русском, пресса на русском, ругаются на русском.

По-молдавски же здесь многие говорят и понимают с трудом, отчего немало проблем. Скажем, с трудоустройством или образованием в Кишиневе.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption В Комрате городские власти приводят в порядок колодцы

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption В городском парке

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Свято-Дмитриевский женский монастырь в Чадыр-Лунге

И в разговорах гагаузы дают понять, что чувствуют себя ближе к России, нежели к Молдавии.

С Россией, открывшей рынок местным экспортерам сельскохозяйственной продукции, у Гагаузии, в отличие от остальной Молдавии, и тесные экономические связи. В российских университетах есть квоты для студентов из Гагаузии.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Словно и не в Молдавии - русский язык повсюду

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Газеты в Гагаузии издаются как на русском языке, так и на гагаузском

Разумеется, можно услышать и гагаузскую речь, хотя в основном от стариков. Но сейчас по всей Гагаузии устанавливают дорожные знаки с названием городов и сел на гагаузском языке, и стали издаваться книги на гагаузском языке.

В прошлом году парламент Гагаузии, к резкой критике Кишинева, принял свой, отличный от общемолдавского Кодекс об образовании - в частности, теперь в местных школах на гагаузском языке преподают предмет "История и культура гагаузского народа".

Молдавия назвала решение незаконным, но в Гагаузии считают, что автономный статус позволяет его принять.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Офис гагаузской телекомпании Yeni Ay на фоне православного собора

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Сельское хозяйство - один из основных столпов экономики автономии

С работой в автономии беда. Народ занят в основном в виноделии и в сельском хозяйстве.

Если молдаване едут на заработки в Европу или в Россию, то гагаузы из-за схожести языков, устраиваются на работу также и в Турции.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Работу можно найти на виноградниках

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Георгий Червень, глава винного подворья KaraGani разливает молодое, немного забродившее вино

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Дядя Ваня из Вулканешт уже с утра съездил за помидорами в соседнюю Румынию, а за яблоками в Украину, там дешевле, рассказал он мне

Михаил Трибой - фотограф из Эстонии, его блог в ЖЖ - 3boi.livejournal.com