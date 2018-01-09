Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Главное - выйти за порог и побежать

Фотограф Юлия Лилишенцева с нуля готовится к восхождению на Эверест. Ее интересуют истории и других людей, бросающих вызов своему образу жизни и физической форме.

Зимой лента "Инстаграма" пестрит постами о ЗОЖ - кто-то смузи готовит, кто-то в "качалку" ходит, кто-то в сауне отдыхает, а кто-то (безумный человек) зимой бегом занимается.

Но как заставить себя выйти на пробежку в холод, слякоть, по российскому бездорожью? Тут до работы бы добраться.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Тульскому движению Parkrun недавно исполнился год

Но вынырнуть из теплой куртки и попробовать свои силы в беге может быть проще, чем кажется, говорит Александр Россихин, российский сверхмарафонец и бронзовый призер чемпионата России по суточному бегу.

Александр - один из организаторов Тульского марафона, а также регулярных пятикилометровых парковых забегов для любителей в рамках международной инициативы Parkrun. Он знает, с какими сложностями можно столкнуться, если живешь в городе и хочешь заниматься бегом, и поделился своими советами.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Набеганный маршрут можно найти на сайте Strava

1. Бегать можно везде

Тула действительно небольшой город, здесь всего 400 тысяч жителей. Но и у нас есть, где побегать. Например, в Центральном парке, который чистят всегда, даже в сильные снегопады.

В Ярославле бегают по набережной Волги, в Твери - в правительственном квартале, в котором обычно снег убран. В Рязани бегают по шикарному парку.

То есть, в принципе, в любом городе можно найти место, где потренироваться. Даже если ты живешь в маленьком городе, открываешь программу Strava - социальную сеть для бегунов - и смотришь там набеганные маршруты.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Если ты решил бегать, не надо ждать лета

2. У природы нет плохой погоды

Все трудности только в наших умах, мы себя накручиваем. Не бывает плохой погоды - бывает лень. Главное - выйти за порог и побежать. И обычно именно это является главной проблемой, а не погода за окном.

Любое время года достаточно контрастно, интересно для бега. Если ты решил бегать, не надо ждать лета. Могу предложить воспринимать зимний бег как трейл. Скажи себе: "Сегодня я бегу трейл [бег по природному рельефу], сегодня я тигр, который бежит по заснеженным улицам, сегодня я борюсь со стихией".

3. Тише едешь, дальше будешь

В интернете масса разных мнений о том, как начать бегать. Но обычно это выглядит так: мы вышли один раз, побегали 3-4 километра, и больше у нас никогда не возникнет желания бегать - тем более зимой.

Нужно начать с того, чтобы просто выйти погулять с палками в парке, позаниматься скандинавской ходьбой, погрузиться в атмосферу, понять, что такое спорт зимой.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Сначала надо почувствовать вкус к бегу

Завтра у тебя нет настроения идти - не надо, не иди. Через день опять выходишь в парк, чувствуешь, что у тебя получается, что тебе нравится. Тогда бери кроссовки, пробуй пробежать хотя бы 500 метров, не больше. Втягивайся потихоньку в тренировки.

Ты должен идти домой с чувством, что мог бы пробежать еще, что хотел бы еще, но остановился. Чувствуешь, что можешь больше - пробеги километр. Делай так периодически, пока у тебя не появятся силы на большее.

Появились? Делай по две-три тренировки в неделю. По два-три километра. Но не беги сразу марафон, полумарафон. Именно в таком случае возникает мотивация.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption На бегу приходят интересные идеи

4. Не думай, просто выходи из дома

Если ты устаешь, если у тебя много задач на работе, бывает сложно встать утром и пойти бегать. В таком случае просто вставай, одевайся и выходи на улицу - не думай, не забивай голову проблемами.

Когда ты начал бежать, можешь думать про что угодно - как правило, на бегу проблемы решаются быстрее и легче. Мозг на бегу работает быстрее, и приходят идеи, которые не пришли бы к тебе за утренним кофе.

А когда попадаешь на работу, ты намного эффективнее, чем твои коллеги, которым нужно еще часа два на раскачку. Естественно, к вечеру ты устаешь. Но не надо думать о том, что тебе завтра рано вставать и снова бежать. Ложись спать и снова ни о чем не думай. И утром снова включай робота. Как только ты вышел за порог - ты победил свою лень.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Вышел за порог - победил лень

5. Беги до работы и обратно

Когда ты уже какое-то время тренируешься, отличный вариант - бегать на работу и после нее. Особенно, если там есть возможность принять душ и спокойно переодеться.

Получается, что пять дней в неделю ты делаешь тренировки по 16-20 километров. И это хорошо мотивирует - когда ты понимаешь, что тебе все равно надо попасть на работу, поэтому ты не можешь раньше времени прекратить тренировку.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Шарф-бафф удобнее обычного шафа

6. Одевайся слоями

Всем только кажется, что зимой холодно бегать. На улице сильные морозы? Надевай три слоя сверху (куртка-ветровка, кофта, термобелье), два слоя снизу (зимние тайтсы - эластичные облегающие штаны, термобелье), и ты гарантированно останешься в тепле.

Если мороз 10-15 градусов, то два слоя снизу и сверху. А при более теплой погоде достаточно куртки, бегового лонгслива [спортивной футболки с длинным рукавом] и зимних тайтсов. Ну и, конечно, нужны шапка, перчатки, шарф-бафф.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Беговые "тайтсы" - это эластичные обтягивающие штаны

7. Тратить деньги на экипировку необязательно

Если ты только начинаешь бегать, нет смысла вкладываться в дорогую экипировку. Недорогие беговые кроссовки всегда можно купить - если даже не будешь бегать, сможешь потом в них ходить. И обычный спортивный костюм наверняка есть почти у каждого. Первое время у тебя не будет сильных нагрузок, длительных тренировок, поэтому этого вполне достаточно.

Если ты понимаешь, что бег - это твое, то ты можешь купить недорогие беговые тайтсы и верх - даже там уже будут присутствовать некоторые технологии. Но если ты втянулся, если хочешь большего от своей экипировки, от своего комфорта во время тренировки, здесь уже безграничен разброс цен. Тут я могу посоветовать очевидную идею - покупать все это на распродаже.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Начать бегать можно в недорогих кроссовках, а если понравится - инвестировать в более "продвинутую" модель

8. Кроссовки - всему голова

Если ты хочешь вложить деньги в свою экипировку, лучше первым делом позаботиться о хороших технологичных кроссовках, которые защитят твои суставы, колени.

Что касается именно зимнего бега, можно выбрать кроссовки с мембраной - она защитит твои ноги от промокания. Но не все их любят, потому что эти кроссовки тяжелее. Сам я бегаю весь год в летних кроссовках.

Не секрет, что в провинции дороги чистят плохо, и если ты будешь бегать в шипованных кроссовках, то никакая ледяная корка тебе не страшна. Но если ты перейдешь с нее на асфальт, то у тебя в итоге заболят ноги. Поэтому, чтобы не скользить, можно купить обычные ледоходы на резинках, которые можно надевать или снимать в зависимости от того, по льду или по асфальту ты бежишь.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption В вашем городе наверняка есть беговые "тусовки"

9. Будь на яркой стороне

Важный момент по поводу экипировки - зимой мы чаще всего бегаем в темное время суток, поэтому лучше покупать яркую одежду со светоотражателями, чтобы водители могли сразу заметить тебя.

10. Найди компанию

Бег сильно сплачивает людей - в каждом городе есть своя беговая тусовка. Тусовка, в которой не принято друг друга обманывать, не принято гнуть пальцы - дистанция покажет, кто ты на самом деле.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Тульские бегуны празднуют год местного движения Parkrun

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption По словам Александра Россихина, число бегунов в Туле выросло за год в пять раз

Юлия Лилишенцева - фотограф из Санкт-Петербурга.Ее аккаунт в "Инстаграме"- @way_to_everest