"Незнакомцы": ваши фотографии

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Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Фото 1964 года. Двое незнакомцев слева. Крайний справа - родственик семьи непальского короля, был застрелен маоистами во время переворота в Непале. В центре моя мама Воронцова Нина. В темных очках - ее знакомый, во время Вьетнамской войны он эмигрировал в США и стал незнакомцем".