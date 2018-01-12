"Незнакомцы": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 12 января 2018

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Незнакомцы".

Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Arina Bedrik
Image caption Арина Бедрик, Санкт-Петербург: "В вагоне метро, Барселона, Испания"
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Petr Plenko
Image caption Петр Пленко, Минск: "Тепло первой встречи"
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Alexander Podrezov
Image caption Александр Подрезов заметил эту картину летом 2013 года в Подмосковье
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Sergey Zhivaev
Image caption Сергей Живаев, Нижний Новгород: "Мойщик окон"
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Gennady Aleynov
Image caption Геннадий Алейнов сделал это фото в Пекине в 2014 году
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Vorontsov
Image caption Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Фото 1964 года. Двое незнакомцев слева. Крайний справа - родственик семьи непальского короля, был застрелен маоистами во время переворота в Непале. В центре моя мама Воронцова Нина. В темных очках - ее знакомый, во время Вьетнамской войны он эмигрировал в США и стал незнакомцем".
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Ursula
Image caption Урсула, Чехия: "Моя домашняя кошка Лаура и дикая кошка из далекой тайги встретились с помощью телевидения"
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Nikolai Barchan
Image caption Николай Барчан, Кохтла-Ярве, Эстония: "В старом городе Риги. Меня привлекла арка старинной кладкой красного кирпича. Пришлось долго ждать, когда она освободится от пешеходов. Ожидание закончилось кадром с парой незнакомцев".
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Alexandra Lazareva
Image caption Александра Лазарева, Москва: "Площадь перед станцией метро "Таганская" утром предпоследнего дня лета. Женщины ждут на лавочке. Одна ждет встречи, другая - что кто-то купит цветы".
Незнакомцы Правообладатель иллюстрации Tatiana Shvaibovich
Image caption Эту фотографию прислала Татьяна Швайбович

Следующая тема - "Осторожно"

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