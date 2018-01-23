Фото. Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
Умида Ахмедова Фотограф, Узбекистан
- 23 января 2018
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Фотограф из Узбекистана Умида Ахмедова стала гостьей купкари - традиционного конного состязания, до сих пор очень популярного у среднеазиатских народов.
Подобно поло, участники соревнуются верхом на лошадях. Но вместо мяча они пытаются отбить друг у друга 30-40-килограммовую тушу козла или барана.
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Умида Ахмедова - кинодокументалист и фотограф из Узбекистана