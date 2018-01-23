Фото. Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova

Фотограф из Узбекистана Умида Ахмедова стала гостьей купкари - традиционного конного состязания, до сих пор очень популярного у среднеазиатских народов.

Подобно поло, участники соревнуются верхом на лошадях. Но вместо мяча они пытаются отбить друг у друга 30-40-килограммовую тушу козла или барана.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Это купкари (улак, козлодрание) прошло близ кишлака Ертош в Ташкентской области. "Тош" - значит камень, "Ер" - земля.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption 82-летний житель кишлака Рахмат-ходжа организовал мероприятие по случаю обрезания внуков, сыновей младшего сына.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Подготовка к игре: купкари - любимое развлечение ертошевцев.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Проходит мероприятие обычно на самой высокой площадке в горах.

Правообладатель иллюстрации Умида Ахмедова Image caption Нынешняя зима в Узбекистане выдалась бесснежной, но в тот день в Кураминских горах была пурга.

Правообладатель иллюстрации Umida Ahmedova Image caption За ходом состязания следит судья.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Но купкари - это не только состязание, а еще и гуляние, в котором в основном участвуют мужчины.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Ведущий рассказывает о наездниках, информирует, кто из гостей что принес в качестве приза.

Правообладатель иллюстрации Umida Ahmedova Image caption Сам Рахмат-ходжа объявил призом нескольких коров и козла. Здесь люди занимаются животноводством, так что живность - хороший приз.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Участники не только местные жители, есть наездники и из близлежащих селений.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Зрители разных возрастов. Мальчики здесь садятся на лошадь с раннего детства.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption "Туккиз тугун" - "узелок с девятью вещами". По обычаю, гость приносит хозяину в узелке свой подарок, который будет отдан наезднику-победителю как приз. Внутри девять самых необходимых вещей, которые пригодятся в хозяйстве.

Правообладатель иллюстрации Umida Akhmedova Image caption Наездника пригласили для получения приза.

Правообладатель иллюстрации Umida Ahmedova Image caption Парень по имени Фозил с призом. Он не наездник, а хозяин лошади, которая сегодня участвовала в игре и победила.

Правообладатель иллюстрации Umida Ahmedova Image caption Хозяину лошади важен не столько сам приз, сколько победа его лошади, потому что лошадь-призер растет в цене. Впоследствии хозяин поделит приз с наездником, который скакал на его лошади.

Правообладатель иллюстрации Umida Ahmedova Image caption Вид из кишлака Ертош на площадку, где проходила игра.

Умида Ахмедова - кинодокументалист и фотограф из Узбекистана