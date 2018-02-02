"Лёд": фотографии читателей

Фото читателей bbcrussian.com
  • 2 февраля 2018

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Лёд".

"Лёд" Правообладатель иллюстрации Petr Pieczanko
Image caption Семен Печенко, Заславль, Беларусь: "На фото замерзающая речка, кромка льда у берега и непокорное пока еще течение".
Лёд Правообладатель иллюстрации Igor Kvochka
Image caption Фото Игоря Квочки
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Alexander Podrezov
Image caption Александр Подрезов: "В декабре 2010 года после ледяного дождя в Подмосковье"
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Tamara Aboimova
Image caption Тамара Абоимова, Уфа: "Льда не видно, но он есть. Весеннее предупреждение для экстремалов у реки, недалеко от моего дома".
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Valery Pokotylo
Image caption Валерий Покотило: "Ботанический сад им. Фомина, г. Киев, Украина, ноябрь 2007 года".
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Ljudmila Korotkova
Image caption Людмила Короткова: "Всего лишь одна морозная ночь, и на озере - лёд, тонкий, ломкий, голубой".
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Igor Kvochka
Image caption Фото Игоря Квочки
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Arina Bedrik
Image caption Арина Бедрик, Санкт-Петербург: "Зимний закат в порту Хельсинки"
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Igor Kukhar
Image caption Игорь Кухарь: "Чего-чего, а льда во Владивостоке зимой много. Вот так выглядят замерзшие волны неподалеку от недостроенного отеля "Хайатт" на побережье Амурского залива".
"Лёд" Правообладатель иллюстрации Alexander Vorozhev
Image caption Александр Ворожев: "Лютый холод - минус 42 С".

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