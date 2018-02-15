Фото: борьба за барокко в подъезде Ростова

В Ростове-на-Дону, вдали от туристических маршрутов, в одном из спальных районов стоит неприметная девятиэтажка. Но если зайти в ее первый подъезд - вас ждет культурное потрясение.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Этажи, лестничные пролеты, лифт, двери украшает неистовая эклектика из гипсовых барельефов в стиле барокко, выкованных металлических украшений, видов Венеции в золоченых рамах, картин по мотивам Левитана, Моне и Семирадского.

Жильцы на мой вопрос, кто все это сделал, с гордостью отвечают : "Художник Константин Николаев с пятого этажа!"

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Купив квартиру в этой панельной десятиэтажке в 2001 году, Константин Николаев с тоской заметил, что в его подъезде все уныло: зеленые стены, серые цементные полы. А у соседей - "бесцветные глаза и желание прошмыгнуть в свою квартиру поскорее, ведь кому охота в этой неуютности задерживаться".

Тогда Константин, художник-оформитель по профессии и выпускник Ростовского художественного училища им. Грекова, загорелся непростой миссией: "Ну нельзя же так жить дальше, ведь живут же в мире люди не так, красиво живут".

Константину тогда было 39 лет, и он решил сделать свой подъезд необычным, за свои деньги декорировав все этажи с ориентацией на дореволюционные купеческие дома Ростова. Для этого художнику понадобились новые навыки - он научился класть плитку и устанавливать гипсовый лепной декор.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

"Когда я начал класть плитку на полу первого этажа, соседи проходили торопливо, боясь со мной столкнуться взглядом, отводили глаза - все боялись, что я начну с них требовать деньги за плитку, - говорит Константин. - А когда я начал монтировать на потолок лепной декор, народ вообще перестал меня замечать".

В процессе работы к художнику подошли жители трех-четырех квартир и предложили взять у них немного денег (порядка 500 руб.) - он взял.

Появились единомышленники и враги, и, в первую очередь, не оценило его труды правление товарищества собственников жилья (ТСЖ). "Моя инициатива полностью шла вразрез их жизненной позиции", - считает Константин.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

В 2008 году правление дома подало на Константина в суд за действия без разрешения. По словам художника, в районный суд защищать его пришли соседи по подъезду, а против выступали члены правления, настаивавшие, что все подъезды в доме должны быть одинаковыми.

Суд постановил, что Константин должен вернуть подъезд в исходное состояние. Тогда художник обратился к мэру города, который посоветовал оспорить решение в кассационном суде при поддержке администрации города в качестве третьего лица. В результате Константин отстоял свой проект.

С тех пор, уверяет Константин, большинство жителей подъезда полюбили барокко в повседневной жизни, а время от времени кто-нибудь из соседей рассказывает ему похожую историю: вызвали мастера по ремонту, а тот поднимался не на лифте, а пешком - рассматривает подъезд. "Когда мне это рассказывают, я чувствую, что люди гордятся", - добавляет художник.

Подъезд Константина принес ему местную и национальную известность, благодаря СМИ, осветившим разбирательство, и стал местной достопримечательностью.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi

Михаил Трибой - фотограф из Эстонии, его блог в ЖЖ - 3boi.livejournal.com