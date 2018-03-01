Фото: прорубь как кайф и лекарство от насморка

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

В мороз нырнуть в ледяную прорубь?! Холодные купания у русского человека, видимо, в крови - они имеют глубокие языческие корни.

Зима в дохристианской Руси считалась временем разгула нечистой силы, которую следовало ублажить или запугать (как, например, в святки с ряжеными). Есть мнение, что финальной частью зимнего комплекса защиты от нечисти были именно купания в ледяной проруби.

Скорее всего, они входили и в курс боевой закалки. Об этом говорят не только современные родноверы и этнографы: античные и средневековые историки тоже фиксировали такую традицию на территории будущей России.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Христианские традиции на Руси во многом смешались с языческими, либо заменили их за счет сходства - так новой религии было проще закрепиться. Случайно или нет, но канун мистического купания Иисуса Христа в реке Иордан, 19 января по юлианскому календарю, более-менее совпал с днями языческих ритуальных омовений в прорубях.

Правда, священники, зная корни этой традиции, не разрешали пастве купаться зимой кроме как в крещенскую неделю. Однако в России и Финляндии после бани люди не переставали нырять под лед, получая от этого особое "северное" удовольствие.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

В советское время пришли новые мифы, а старые запреты исчезли. Культ здоровья, особенно в предвоенные и послевоенные годы, расцвел пышным цветом. Клубы и секции зимнего плавания открылись по всей стране, - например, в Москве это произошло в 1965 году.

Другие страны мира не отставали, и подобные клубы появились в разных странах от США до Китая, где, кстати, немало поклонников зимнего плавания.

В России и в Польше таких людей называют "моржи", в Финляндии - "тюлени" и "выдры", в Северной Америке - "белые медведи".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Для кого-то из "моржей" прорубь - способ ловли кайфа, для других - забота о здоровье, для третьих - возможность состязаться в зимнем плавании на дистанцию.

Правда, воздействие зимнего купания на здоровье пока не очень глубоко исследовано медиками. Мнения насчет его пользы противоречивы.

Известно, например, что зимнее плавание благоприятно сказывается на системе кровообращения. В то же время, это повышенная нагрузка на сердце. "Моржи", правда, все как один ратуют за пользу своего занятия.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Я посетил старейший из ныне существующих клубов зимнего плавания в Санкт-Петербурге. Он называется "Озерки" и расположен в одноименном районе - зажиточном островке между спальными кварталами северной части города.

Клуб открылся в 1982 году, членство в нем платное, хотя стоимость посещения довольно условна. Наличие денежной составляющей можно понять - зимнее плавание не считается "официальным" видом спорта, поэтому ни муниципальные, ни, тем более, федеральные власти не держат его на бюджете, и клубы существуют за счет участников.

В "Озерках" несколько десятков постоянных посетителей, а сайт заявляет о 300 членах клуба от 6 до 85 лет.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Александр (на фото выше) стал "моржом" в 1994 году, чтобы меньше болеть. Он открывает сезон где-то перед Новым годом - и пока лед не сойдет, старается плавать регулярно. "Зимой чаще купаюсь, чем летом. Летом вода какая-то холодная, а зимой теплее гораздо", - говорит он.

"Как только насморк появился - сразу еду купаться. Бывает, стою у этой воды, начинается жар, потею, и приходит желание искупаться, - объясняет Александр. - Первое ощущение было: очень холодно, но потом пошел приток крови, жар, и это были уже совсем другие ощущения, неописуемые. За этим ощущением сюда и идут".

Александр пытается увлечь плаванием в проруби сына и внуков: "Сюда приходили купать детей шести-семи лет. Моему внуку 11, ему можно, хотя сначала без фанатизма, конечно".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Яна (на фото выше) профессиональным плаванием занималась с детства - но не "холодовым". Она из Хабаровска, и там была группа "холодовиков", в числе которых были ее друзья.

"Сначала я их просто приходила поддержать, думала: боже мой, куда лезут. А потом сама съездила, окунулась и потихоньку пришла к плаванию", - говорит Яна.

Потом она стала ездить на соревнования по зимнему плаванию во Владивосток и в Далянь: "Кстати, китайцы очень массово этим занимаются, хотя в Даляне не так уж холодно". Яна плавает в проруби второй год.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Ольга приходит плавать раз в неделю уже шесть лет, а ее муж Матти - три года ("жена сподвигла").

"Мы недалеко живем, и здесь нам нравится, очень красиво. Хорошие коллеги по цеху, приняли нас. Матти - эстонец, а я родилась в Новгороде. Там есть замечательный клуб "моржей", - говорит Ольга.

Вячеслав (на фото ниже) плавает с 1988 года, он один из старожилов клуба, тогда как мальчик Артур - представитель нового поколения здешних "моржей". Оба стараются приходить постоянно.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov

Дмитрий Ермаков - фотограф и режиссер-документалист. Его аккаунт в "Инстаграме"- @kerooakc