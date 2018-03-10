Чтобы лыжники не провалились: как правильно создать трассу

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption Старт лыжного марафона в Ясной Поляне

Зрители лыжных соревнований обычно обращают внимание только на спортсменов, их достижения и поражения. Но какая работа стоит за тем, чтобы создать лыжную трассу?

Илья Конов, один из организаторов тульского этапа массового соревнования "Лыжня России", рассказал о технологии создания лыжной трассы для семи тысяч лыжников.

Все фотографии я сделала в Ясной Поляне - имении Льва Толстого, где помимо этого соревнования зимой проходит и Тульский лыжный марафон.

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption Ясная Поляна: поле перед строительством трассы

Изначально трассу размечают на карте, а затем переносят на местность. В случае любительских стартов, таких, как "Лыжня России", набор высот не принципиален, и поэтому трассу на высокие горки и спуски специально не заводят.

Главное выдержать точное расстояние, чтобы потом у участников не возникли вопросы о длине дистанции.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishensteva Image caption Илья Конов - один из организаторов "Лыжни России"

После того, как контур трассы размечен, начинается первый этап подготовки: укатка подушки.

Благодаря подушке лыжники не проваливаются, а трасса не превращается в кашу. Подушка также позволяет не проваливаться лыжным палкам, обеспечивая хороший толчок.

Чтобы можно было начать укатку, должно выпасть достаточно снега. При этом нужно дождаться оттепели, так как мокрый снег лучше укатывается.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishensteva Image caption Волонтеры в стартовом городке за день до "Лыжни России". Снегоход и устройство для прорезания лыжни для классического хода

Если все условия совпали, на трассу выходят снегоходы или ратрак (снежный трактор, предназначенный для укатки трасс - прим. ред.).

В нашем случае ратрака не было, поэтому вся укатка происходила с помощью двух снегоходов.

По одному и тому же участку нужно проехать несколько раз - это задает нужную ширину трассы и позволяет лучше утрамбовать снег.

Как правило, прокатывают на ширину в шесть-восемь корпусов снегоходов. В итоге каждый снегоход проезжал за день не меньше 70 километров.

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption Лыжница тестирует трассу перед соревнованием

Когда трасса полностью укатана, мы ждем, пока температура снизится, чтобы прикатанный мокрый снег замерз. В итоге это создаст нам нижний слой подушки.

Желательно повторить этапы накатки трассы несколько раз. Такая подушка при регулярном поддержании может долго продержаться и позволить кататься даже при плюсовой температуре весной.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishensteva Image caption Тульская самодельная борона: ее ширина больше стандартной, что позволяет делать меньше прокатов по трассе

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishensteva Image caption Легкая борона - для каждодневной работы

Второй этап - это боронение трассы. На данном этапе к снегоходу сзади цепляется специальная конструкция, борона.

Во-первых, борона срезает и распределяет излишки снега (срезает кочки и засыпает ямки), что делает трассу более ровной. Места с большими неровностями дополнительно подсыпаются снегом и укатываются.

Во-вторых, борона крошит снег на поверхности подушки, для лучшего скольжения, и убирает накатанные по трассе следы от снегохода.

Когда все готово, остается только поддерживать трассу в надлежащем состоянии - боронить поверхность и убирать лишний снег при снегопадах.

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption За день соревнования

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption После заморозков получилась отличная подушка

В этом году большой сложностью была погода: долгое отсутствие снега внесло свои корректировки в подготовку трассы. Однако затем прошли обильные снегопады и наступила короткая оттепель с сильными морозами за ней.

Команда в короткий срок закатала трассу и после заморозков получилась отличная подушка. Перед соревнованием только и оставалось, что установить стартовый городок.

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption Ограждения в финишном коридоре за день до соревнования

Правообладатель иллюстрации Julia Lilishentseva Image caption Время устанавливать баннеры

С Юрием Коновым поговорила Юлия Лилишенцева - фотограф из Санкт-Петербурга, которая с нуля готовится к восхождению на Эверест. Ее аккаунт в "Инстаграме"-@way_to_everest