Блог Страна Russia. Шотландский патриот в Санкт-Петербурге

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кто такой патриот, и можно ли им быть, переехав в другую страну?

Именно в это время года, около Дня Победы, я часто нахожусь в недоумении по поводу наличия или отсутствия у себя патриотизма.

Нил Мартин родился и вырос в Шотландии. Сейчас он преподает английский язык в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича Блог "Страна Russia"

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Вопрос первый: возможно ли быть патриотом, если ты живёшь по своей воле в другой стране? И вопрос второй: если да, являюсь ли лично я в таком случае патриотом своей страны?

Понятно, почему я много думаю об этом именно сейчас. День Победы - это самое яркое проявление русского/российского/советского патриотизма в году, с моей точки зрения.

Что бы я ни думал о современной политической ситуации в России - но когда два года назад на юбилейном мероприятии в нашем университете все сотрудники и студенты хором пели песню "День Победы", это было очень трогательно. Ничего плохого в таком патриотизме я не вижу.

Патриотизм как любовь к родной стране для каждого человека может проявляться по-разному. Кто-то любит историю, кто-то традиции и культуру, кто-то природу, кто-то гордится армией. Хотя вот у Шотландии, к примеру, нет армии.

При этом я давно считаю, что патриотизм - какое-то нелогичное явление. Человек любит ту или иную страну только из-за того, что он - совсем случайно - там родился. По-моему, это связано с отсутствием критического мышления. Ведь что, если человек родился в стране (неважно, в какой), которая ему абсолютно не нравится?

Это вполне возможно. Не любит он историю именно этой страны, ее культуру, литературу, традиции. И что в этом плохого? Любой человек любит то, что он любит, и имеет право на это. И в этом смысле это, по-моему, просто чистое совпадение, если ты любишь именно ту же страну, в которой родился.

Шотландец, а не британец

С другой стороны, если в России меня сейчас кто-то спрашивает, патриот я или нет, и люблю ли я свою родину, я всегда отвечаю положительно. Но я обычно уточняю: я любитель и патриот Шотландии, а не Британии.

Почему я так делаю? Ведь фактически я являюсь и британцем, и шотландцем.

Не только в России, но и везде мне кажется, что люди отнесутся ко мне гораздо лучше, если я скажу, что я шотландец, а не британец. Так бывало во Франции, в Ирландии, в других европейских странах. В России было несколько случаев, когда мне сказали что-то типа "хорошо, что не англичанин".

У англичан есть, скажем, такая репутация, которую мне даже сложно описать. В Европе это частично связано с пьянством туристов и футбольных хулиганов.

Однажды в Праге я познакомился с местным парнем, который мне объяснил, что в его городе английских туристов-дебоширов терпеть не могут. Такая же ситуация была в Риге. Но из-за сложностей с визой и стоимостью рейсов, такие не очень вежливые "гости", к счастью, сюда в Россию пока не добрались.

Надо признать, что хотя шотландцы немало пьют - к нам относятся, по моим наблюдениям, лучше, даже с юмором. Мы можем быть совсем пьяными, но, видимо, кажемся более дружелюбными.

Пожалуй, проблема репутации Англии связана с историей Британской Империи и внешней политикой Лондона. Существует мнение, что британцы высокомерны и хотят учить мир, как жить правильно.

Конечно, Шотландия тоже сыграла свою роль и в империи, и во внешней политике Британии, но нас за это винят меньше. Я бы не сказал, что это справедливо, но так, тем не менее, происходит.

Про нас, то есть шотландцев/кельтов, нет такого общего стереотипа в глазах чужих людей. Может быть, кто-то из читателей мне скажет, есть ли разница в восприятии шотландцев и британцев, и почему?

Лучше всех на свете

Раньше я написал, что мне не нравится, когда говорят, что какая-то страна лучше всех на свете. Еще мне не нравится, когда патриотизм становится слишком агрессивным - как мы хорошо видели во время и после кампании за "брексит".

В продолжение этой темы отмечу, что мне не нравится, когда, например, на машинах клеят наклейки с надписью "1945 - можем повторить". Я думаю, что можно гордиться Великой Победой и обойтись без этого.

Я точно не хочу утверждать, что мы, то есть шотландцы, лучше англичан или любых других людей. Но я мог бы честно сказать, что стал сильнее чувствовать себя патриотом Шотландии с тех пор, как я переехал оттуда в Россию.

Немного странно? Мне иногда кажется, что да. Я же сам решил переехать и возвращаться не тороплюсь.

Я стал более романтично относиться к Шотландии, пока меня там нет. Я слушаю много шотландской народной музыки, каждое утро и даже вечер включаю "Радио Шотландии", хотя в самой Шотландии я никогда его не слушал. Стараюсь как можно больше читать шотландской литературы, очень люблю смотреть фотографии шотландской природы, хотя это тоже раньше меня не очень интересовало.

Да, дело в том, что я не вижу раздражающих аспектов каждодневной шотландской жизни, ничего не надоедает. Могу представить себе, что есть люди, уехавшие из России, которые находятся в таком же положении, с такими же мыслями.

Ну вот - раньше я не считал себя патриотом, а тем более, не мог представить, что, переехав в Россию, стану более патриотичным, но это, похоже, произошло.

Нил Мартин родился и вырос в Шотландии, сейчас он преподает английский в Санкт-Петербургском университетеим. Бонч-Бруевича