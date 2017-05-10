Блог Страна Russia."Дикие" свалки на природе: как объявить войну мусору?

Правообладатель иллюстрации Pierre and Tatiana Dulout Image caption Все начиналось с нескольких мешков мусора, выброшенных из проезжавших машин

Пьер Дюлу: Каждый раз, когда мы после зимы приезжаем в деревню, вся семья пребывает в состоянии эйфории: первые за долгие шесть месяцев лучи солнца, переживший очерелюбимый дом, звенящий от чистоты воздух, аисты на фонарных столбах, потрескивающий в печке огонь...

Омрачает эту идиллию только одно: мусор, который до появдную зиму ления маскирующей листвы зияет буквально повсюду.

Татьяна и Пьер Дюлу пишут для блога "Страна Russia" о жизни иностранцев в России. После трех лет совместной жизни во Франции в 2010 году они переехали в Калугу, а сейчас живут в Москве. Татьяна - журналист, работала в российских и зарубежных СМИ. Пьер - преподаватель истории и географии с 20-летним стажем. Блог "Страна Russia"

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Стихийные свалки начинаются еще задолго до наших заповедных мест. Лишь только сворачиваешь со скоростной трассы, Новорижского шоссе, уже видишь по обеим сторонам дороги выброшенные мешки.

Некоторые из них потом собирают, но какие-то остаются до лучших времен. Однако главная беда еще впереди.

Татьяна Дюлу: Деревня Максимово, последняя перед нашей, - по местным меркам место довольно зажиточное. Здесь есть два магазина, фельдшер, библиотека и, самое главное, колхоз "Труд Ленина", который и задает тон жизни вокруг.

Но основная достопримечательность Максимово - это громадная свалка, которая год от года только растет, захватывая все новые рубежи.

"Нечем больше заняться"

Правообладатель иллюстрации Tatiana and Pierre Dulout Image caption Деревня Максимово по местным меркам - место довольно зажиточное

Я хорошо помню, как лет 10 назад все начиналось с нескольких мешков мусора, беспечно выброшенных из проезжавших машин. Потом так стали делать все, кто ехал мимо и, не видя "официальной " помойки, решал побыстрее избавиться от дурного запаха в машине.

Местные жители поначалу ругались, а потом махнули рукой: за несколько лет свалка разрослась до таких масштабов, что изменить что-либо было под силу только местной администрации в лице колхоза. Но колхоз почему-то делал вид, что никакой свалки нет и в помине.

Пьер Дюлу: Одна помойка есть даже в нашей деревне. Обитатели двух соседних с нами домов приезжают из Санкт-Петербурга в мае и проводят здесь весь дачный сезон. Когда-то давно возник вопрос - куда девать отходы. Решили закапывать. Потом, видимо, закапывать надоело и стали бросать в яму метрах в тридцати от обоих домов.

В этом году, как только появились соседи, мы решили поставить вопрос ребром - ну невозможно смотреть, как посреди такой красоты растет эта ужасная свалка.

Мы мирно предложили остановить надвигающуюся экологическую катастрофу и поочередно вывозить мусор в ближайший город - райцентр Старица, что в 30 километрах от нашей деревни. В конце концов, у всех есть машины, так почему бы не пожалеть деревню, да и себя заодно?

Реакция, на мой взгляд, была более чем странная. На нас всерьез разозлились, сказали, что никто ничего вывозить не будет, и что если нам нечем больше заняться - то мы можем вывозить свой личный мусор куда угодно.

Мы-то, понятное дело, свой мусор и так вывозим, но соседская свалка здорово омрачает жизнь: каждый год мы появляемся в деревне раньше всех и, пока не зазеленеют деревья, изо дня в день наблюдаем печальные итоги прошлых лет.

Франция: "дикие" свалки и déchetterie

Я, кстати, хорошо помню похожие скопления мусора во Франции, они так и назывались - "дикие свалки ". Правда, было это более 40 лет назад. Летом 1975 года во Франции был принят закон, запрещавший выбрасывать мусор где попало. Нарушителям грозили серьезные проблемы - от штрафа до тюремного заключения.

Закон был ужесточен в середине 90-х годов. Сегодня штраф за несанкционированный выброс мусора составляет полторы тысячи евро, но дело даже не в этом: во многом изменился менталитет людей.

Правообладатель иллюстрации Tatiana and Pierre Dulout Image caption Déchetterie - таким красивым словом называется во Франции центр приема мусора

Хотя, что греха таить - мусора во Франции хватает, стоит оказаться в соседней Швейцарии и сразу, как говорится, почувствуешь разницу.

И все же, в любом даже небольшом французском городе есть места, куда вы можете отвезти свой хлам: от высохшей краски и использованных батареек до скошенной травы.

Когда мы выбрасывали из своего дома в Лурде старую мебель, оставшуюся от прежних хозяев, я специально узнавал часы работы центра сбора утиля, по-французски déchetterie. Туда можно было все это отвезти, и там все выброшенные вещи затем сортируют, что-то перерабатывают, остальное вывозят на свалки.

Кроме того, все население во Франции получает бесплатные мешки для мусора: желтые - для пластиковых бутылок и тетрапакетов, черные - для всего остального. Для стеклянной тары везде есть отдельные контейнеры - зеленого цвета.

Во многих городах даже обычные мусорные баки с недавних пор погружены в специальные ямы, и мусоровозы извлекают их как бы из-под земли.

Что в наших силах?

Татьяна Дюлу: Когда мы приехали в Россию, Пьер первое время по привычке упорно сортировал мусор и выходил на улицу с тремя разными мешками. Объяснить ему, что в этом нет никакого смысла, было невозможно: он был убежден в том, что нужные контейнеры стоят где-то за углом.

Надо ли говорить, что эта привычка быстро сошла на нет: в Калуге, где мы тогда жили, уже наличие мусорных баков в шаговой доступности от дома было большой удачей.

Когда в Москве пару лет назад стали появляться контейнеры для пластиковых бутылок, Пьер воспринял это как некий добрый знак. Даже предположил, что скоро и в Тверской области, где у нас деревня, объявят войну мусору и наведут чистоту и порядок.

Правообладатель иллюстрации Tatiana and Pierre Dulout

Пьер Дюлу: Должен признать, что пока улучшений в этом плане там не заметно, так что мы, как и раньше, просто делаем, что в наших силах. После недавнего неприятного разговора с соседями я загрузил в багажник все наши мешки с мусором и привычно отправился в Старицу на помойку.

Само по себе место не очень веселое: к переполненным бакам приходится пробираться через груды мусора, разгоняя стаи ворон. Но поскольку сюда иногда все же приезжает мусоровоз, то есть ощущение, что привозить сюда - это наименьший вред.

Представьте себе мое недоумение, когда, подъехав к помойке, я ее не обнаружил. Ее не было ни справа, ни слева.

Что делать, думал я, не возвращаться же с полным багажником обратно в деревню! И я поехал по городу искать мусорные контейнеры.

Помойка переехала

Я проезжал улицу за улицей, но как назло ни одного бака на пути не было. В какой-то момент я увидел двух полицейских. Они стояли рядом со своей машиной и хмуро смотрели по сторонам. Я притормозил, опустил стекло и спросил, нет ли где-то поблизости помойки.

"Какой помойки? " - подозрительно спросил один из полицейских.

"Обычной, - я попытался придать своему тону непринужденность. - Я француз, везу мусор из деревни. Хочу выбросить на помойку ".

"Какой мусор? " - спросил другой полицейский.

Я вышел из машины, открыл багажник и продемонстрировал им мешки. Пахло не очень, и я поспешил закрыть крышку багажника.

Полицейские молча на меня смотрели, доверия я явно не вызывал. Я даже хотел показать им свой паспорт, но потом первый сказал:

"Около моста смотрел? "

"Там ничего нет, - сказал я. - Раньше была, а теперь нет ".

"Во дворе она, - сказал второй. - Во двор заедешь и найдешь свою помойку ".

Я вернулся и заехал во двор. Там действительно стояли контейнеры, проход к ним, как и раньше, был завален рваными пакетами, на которых копошились вороны. В чем был смысл этого переезда, я не понял, быстро все выбросил и поехал домой.

Татьяна Дюлу: Смысл спустя несколько дней нам открыл местный житель Саша, который в прошлом году косил у нас на участке траву и сейчас просто заехал на огонек.

Оказалось, что не так давно высокопоставленный чиновник из областной администрации ехал из Твери в Торжок через Старицу. Никто не знал, что он поедет этой дорогой. А он взял и поехал. И был очень недоволен, увидев посреди площади большую неприглядную свалку.

В тот же день мусорные баки переместили во двор, поближе к жилому дому и детской площадке.

"А через Максимово этот чиновник не мог бы проехать? " - спросила я.

"Это вряд ли. Далеко отсюда, чего ему там делать-то? Да там вроде и не мешает особо никому... ", - сказал нам Саша.