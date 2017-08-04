Блог Страна Russia. Пять вещей, которые я узнал от студентов за этот учебный год

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Как обычно, этим летом я отдыхаю на маленьком острове у западного берега Шотландии. И, как обычно, я думаю о том, как прошёл ещё один (учебный) год моей жизни в России.

Нил Мартин родился и вырос в Шотландии. С 2010 года он преподает английский язык в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича Блог "Страна Russia"

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Что было хорошо, что было не очень. Могу ли я что-то делать лучше. Узнал ли я что-то новое - из ежедневных разговоров со студентами, например.

Так вот, за прошедший учебный год из разговоров со студентами я подчерпнул следующие пять вещей.

1. Давайте говорить… о политике

Нет, пожалуйста, не торопитесь. Я не хочу сказать, что все мои студенты ходят на митинги и поддерживают Навального - дело обстоит совсем не так. Кто-то за Навального, кто-то против него. Разумеется, кто-то за нынешнюю власть и за Путина, а кто-то против них.

Но дело в том, что многие теперь хотят об этом разговаривать, и это, по-моему, положительная тенденция для общества и страны. В здоровом обществе надо открыто говорить о таких делах, обсуждать их, да и спорить (в цивилизованном образом) тоже.

Когда я впервые приехал в Россию, уровень политической апатии среди молодёжи просто поразил меня, в плохом смысле. Никто вообще не хотел говорить на эту тему. А сейчас? Молодые люди могут соглашаться или не соглашаться с Навальным, но он знает, как привлечь их внимание к политике.

Ситуация меняется к лучшему, появляется диалог, и это меня радует. Мало кто может сказать, что это плохо.

2. И о российском кино тоже

Я сам впервые посмотрел фильм Андрея Звягинцева много лет назад. Наш преподаватель в университете Глазго показал нам "Возвращение", и с того момента я слежу за карьерой этого режиссера и смотрю все его произведения.

А в моём университете в Петербурге Звягинцева раньше никто не знал вообще. Когда я спрашивал у групп студентов об их мнении о нём, они смотрели на меня, как будто я только что прилетел с Луны (и не только из-за того, что фамилию режиссёра я правильно произносить все ещё не могу).

Тогда, несколько лет назад, почти все мои студенты без исключения рассказывали, что все современные русские фильмы ужасные, и что надо смотреть, например, Шурика.

Шурик действительно крутой. Но давайте признаем: в целом эти советские комедии сегодня немного устарели, особенно если у тебя нет ностальгии по Советскому Союзу или по этим фильмам.

Мне хочется смотреть хорошие русские фильмы, но новые. И уже не только мне, но и студентам тоже. Многие смотрели "Левиафан" и потом "Нелюбовь" в этом году.

Мне порекомендовали посмотреть новый фильм с прекрасным Константином Лавроненко, "Разбуди меня", тоже неплохой, и еще "Аритмию", которая выйдет осенью, они со мной ждут.

Есть много хорошего в современном российском кино, и мне кажется, что молодёжь начинает осознавать это. А насчет скандальной "Матильды" Алексея Учителя - ну, посмотрим.

3. Но не о российском телевизоре

Студенты посоветовали мне посмотреть новый российский телесериал "Адаптация", про американского шпиона "Олега", который приехал в Ноябрьск, чтобы попытаться украсть все секреты современной технологии "Газпрома" (спойлер - их нет).

В России часто шутят о том, что я сам занимаюсь шпионством, поэтому посоветовать мне этот сериал было как-то логично. Мне было интересно, но, если честно, я не особенно втянулся. Кино может быть серьёзным или шутливым, но здесь сочетание обоих этих жанров как-то не удалось.

В Ноябрьске молодого американца принимают за русского, потому что он говорит по-русски без акцента и совсем без ошибок, знает все идиомы. Но якобы он американец без русских корней, который вырос в Америке, поэтому это нереально. И шутка лишь одна - человек всем кажется русским, но при этом он не знает многих аспектов жизни в России, которые знакомы тем, кто здесь вырос. Что такое "муравейник", к примеру, или кто такой Александр Розенбаум.

Шутка забавна, но не в десятый раз. Если хочется посмотреть что-то с подобным сюжетом, но более серьёзное, то лучше американский "The Americans" ("Американцы") - очень качественный сериал о советских "спящих" шпионах в Америке в 80-х годах, который, судя по всему, и вдохновил создателей "Адаптации".

4. Изменить футбольной команде, за которую болел с детства, не запрещено

В начале второго семестра я разговорился с первокурсницей из Краснодара и она сказала, что очень любит футбол. Я в свою очередь поинтересовался, за какую команду она болеет, за "Кубань" или за "Краснодар".

Она ответила, что вроде болела за "Краснодар", но теперь собирается болеть за "Зенит".

Ну что это такое? Они же конкуренты в российской премьер-лиге! Разве можно поменять свою команду?

Я решил, что это исключение. Но потом у нас на кафедре появилась новая преподавательница английского языка, Ксюша из Челябинска. Ксюша увлекается хоккеем. Я предположил, что она болеет за "Трактор". Она подтвердила, что да, болела за "Трактор", но теперь болеет за "СКА Санкт-Петербург" - даже против "Трактора"!

В Великобритании подобное - просто так менять команду - абсолютно недопустимо. Все болеют за клуб родного города, даже если тебя по каким-то причинам в этом городе нет.

5. Шашлык состоится при любой погоде

У меня в университете есть факультатив для студентов с технических специальностей (обычно работаю только с гуманитариями). Очень сильные студенты - технари, но стремятся к улучшению своего английского и особенно хотят совершенствовать навыки общения.

Но как у технарей везде, им не хватает английского и в учебной программе и вообще в жизни, поэтому они записываются на дополнительный курс языка.

В конце факультатива, после сессии, они пригласили меня на шашлык. Но как вы знаете, весной и ранним летом в Петербурге было очень холодно.

Я проснулся в день шашлыка, увидел бурный ветер и не очень высокую температуру и немного расстроился. Наверное, шашлыка не будет.

Оказалось, что расстроился я зря. Мы все равно собрались у берега реки, они как-то разожгли мангал, и получилось очень даже вкусно.

И мы были не одни - народа на берегу было много. Весной, даже холодной, низкая температура не пугает русских, которые после длинной зимы страстно хотят шашлыка.

Нил Мартин родился и вырос в Шотландии.С 2010 онживет в России ипреподает английский в Санкт-Петербургском университетеим. Бонч-Бруевича.