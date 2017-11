Правообладатель иллюстрации Getty Images

Если ты сейчас живешь в Петербурге, это слово просто везде.

Нил Мартин родился и вырос в Шотландии. С 2010 года он преподает английский язык в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича Блог "Страна Russia"

Блоги

Включаешь телевизор, а там в рекламе Дмитрий Нагиев объясняет другу, что такое "хайп". Потому что тот (бедный) не знает значения этого слова на русском.

Едешь на маршрутке по городу, и другая реклама, на щите, призывает тебя "приехать за покупками в "Хайп"!"

Но вот Microsoft Word, например, не знает, этого слова. Он подчеркивает "хайп" красной закорючкой.

Этого слова в русском языке нет. Или уже есть? Мои студенты используют его, когда говорят по-русски.

Именно повсеместность "хайпа", и еще тот факт, что это слово в принципе можно перевести как "ажиотаж" или "шум", вызывают раздражение.

Мы с патриархом Кириллом

Я очень сильно сомневаюсь, что у меня много общего с патриархом Кириллом. Но когда он говорит на эту тему, я замечаю, что я с ним, в общем-то, согласен.

"В результате мы имеем поколение, которое рассказывает, используя, извините за слово, не я его написал, "тренд". Тренд - иностранное слово, тенденция - тоже иностранное, но латинское. Почему латинское слово "тенденция" заменили английским "тренд"? Показать образованность, что ли? Для меня это очень плохой признак", - сказал патриарх в прошлом году.

Это было моё решение - изучать русский язык, и он мне очень нравится. Язык сам по себе очень красивый и богатый.

Мне нравится пытаться читать русскую литературу в оригинале, писать свой блог на русском, слушать русскую речь (приличную) и разговаривать с русскими людьми.

Однако сейчас, когда я слышу сегодняшний русский язык и когда я вижу, что происходит вокруг меня, я часто думаю: ребята, что вы с ним делаете?

"Хайп" - это только один из недавних примеров явления праздного заимствования иностранных слов. В моём университете говорят, что сдают экзамены "на изи". В гостинице в Мурманске мне предложили "зачекиниться". В одном местном кафе ты заказываешь не кекс с заварным кремом, а "маффин с кустардом".

Я не говорю, что язык совсем не должен меняться, и я в курсе, что в русском есть много слов иностранного происхождения, как и у нас в английском. Мы можем спокойно использовать такие слова, как "перестройка", "космонавт", "самовар", "дача", а вы - без проблем говорить о "шедеврах", "бутербродах", "интернете" и "смартфонах".

Кроме того, я даже готов принять (или отдать) некоторые новые английские слова русскому языку, если на это есть веские основания. Прекрасное слово "спойлер", например. Почему? Потому, что нет аналога. Нет русского перевода одним словом. Что такое "спойлер", по-русски пришлось бы объяснять целым предложением, поэтому проще использовать английское слово. Русский язык - гибкий, как и английский, и тут ничего страшного нет.

Можно и ещё дальше, я не возражаю. "Я лайкнул твой пост" - звучит, мне лично кажется, немного по-дурацки, как и глагол, например, "перепостить". Но это международный язык интернета, и я понимаю, что вместо "лайкнуть" у людей нет охоты писать что-то в духе "я поставил отметку "мне нравится" под твоей записью в социальной сети".

Я лайкнул твой пост - ну и ладно, по мне звучит плохо, но это наше с вами время интернета, международных связей, и куда деваться.

ИМХО

Что касается английского языка, то в нем, в свою очередь, меня беспокоит система сокращений типа "LOL" и "IMHO", а также замена слогов или коротких слов цифрами (2 вместо "you", 4 вместо "for", h8 вместо "hate" и так далее).

Эти сокращения были созданы, чтобы меньше тратить денег на смс. Но ведь сейчас нам в этих сообщениях, равно как и в интернете, вообще не надо экономить место и деньги, почти везде Wi-Fi и безграничный интернет, и всё-таки мы это делаем. Мне кажется, зря.

Кроме того, в Шотландии говорят "canny" и "willny" вместо "can not" и "will not". Это неформальное произношение, но ничего страшного - примерно как "щас" в русской разговорной речи.

Если кто-то говорит мне "canny" в Шотландии или "щас" в России, я не обращаю внимания. Но зачем так писать? Денег на этом ты уже не сэкономишь, а насчет времени - ну, может, сэкономишь микросекунду. Но зато ты произведёшь, по-моему, плохое впечатление, так что это вряд того стоит.

Вопрос здесь следующий: это временное явление или постоянное? Вчера, допустим, "респект", сегодня - "хайп". А завтра - кто знает? Интернет и его влияние никуда уже не исчезнут.

Я совсем не "grammar Nazi" (то есть, "педант-аккуратист"), и не считаю себя консервативным человеком, в любом смысле этого слова. Но не надо быть консервативным, чтобы плохо относиться к излишнему "хайпу" в языке.

Нил Мартин родился и вырос в Шотландии. С 2010 года он живет в России и преподает английский язык в Санкт-Петербургском университете им. Бонч-Бруевича.